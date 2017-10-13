Vizyonda 7 yeni film var!

CİNGÖZ RECAİ: BİR EFSANENİN DÖNÜŞÜ
Tür: Suç
Yönetmen: Onur Ünlü
Oyuncular: Kenan İmirzalıoğlu, Haluk Bilginer, Meryem Uzerli
KONU:
Peyami Safa'nın eserinden, Onur Ünlü tarafından sinemaya uyarlanan Cingöz Recai, yeni bir soygun için geri dönen iyiliksever hırsız Cingöz Recai'nin hikâyesini anlatıyor.
Cingöz Recai yıllar sonra yeni bir soygun için ekibiyle sahalara döner. Ama bu soygunu kendi ekibiyle yapmayacaktır. Karanlık bir çeteye dahil olur ve bir teknoloji dehasının evini soymak için kılıktan kılığa, oyundan oyuna geçerek, kimsenin bilmediği gerçek hedefine yaklaşmaya başlar. Yıllardır aradığı, kişisel bir kin güttüğü Hayalet, artık ona nefesi kadar yakındır. Tabii ki başının belası Baş Komiser Mehmet Rıza da peşindedir.
SEANSLAR
FRAGMAN
BİR NEFES YETER
Tür: Aşk, Dram
Yönetmen: Yasemin Erkul Türkmenli
Oyuncular: Tuvana Türkay, Seçkin Özdemir
KONU:
Yasemin Erkul Türkmenli'nin yönettiği Bir Nefes Yeter, Yaman ile Nefes'in aşk hikâyesini anlatıyor.
Yeni mevsimlere geçerken, devri daimi aklımıza yazan bir duygu yağmuru bu. Aldığımız her nefesi bir şenlik kılmaya samimi bir davet. İnsanlık görevimizi en masum şekliyle hatırlatan bir senaryo... Ana rahminden çıktığımız an kadar yalın, bilge ve umuda yazgılı insanların hayata bağlı kalma çabası... Çağın ve çağların hikayesi... Her ölümün bir yeni doğuş olduğunu hiç unutmadan yaşamak... Ve cenneti yeryüzünde kurmak istiyorsak; Bir Nefes Yeter...
SEANSLAR
FRAGMAN
ÖLÜM GÜNÜN KUTLU OLSUN
IMDb puanı: 6.0
Tür: Korku, Gizem
Orijinal Adı: Happy Death Day
Yönetmen: Christopher Landon
Oyuncular: Jessica Rothe, Israel Broussard
Ülke: ABD
KONU:
Tree bencil biridir. Doğum gününün sabahında Carter'ın yatağında uyanır ve o günün sıra dışı bir gün olduğunun farkına varır, hemen sıradan öğrenci rutinine girer. Ama bahçedeki tipik bir eylemciden, Gregory ile yaptığı kaçamaklara kadar her şeyi yaşarken o günü daha önce yaşamış olduğu duygusuna kapılır. Tree, bu tuhaf gün sonunda maskeli bir yabancı tarafından öldürülür ve olaylar iyice karışır.
SEANSLAR
FRAGMAN
KAYSERİ ASLANI: ÇİN İŞİ
Tür: Komedi
Yönetmen: Ali Demirel
Oyuncular: Ulaş Torun, Algı Eke
KONU:
Kayserinin ünlü pastırmacısının oğlu Kolpa Ersin altılı ganyandan kazandığı bir miktar para ile eniştesini de ikna ederek kumar oynarlar. Büyük bir borç ile sonlanan gecede babasının dükkânı üzerine senet imzalar. Bir ay içinde bu borcu ödemek zorunda olan Ersin yeni bir proje geliştirip Çin'den ucuz mal getirip esnaflara daha çok para kazandırmak vaadi ile topladığı paralarla Çin'e gider. Bu arada çocukluktan beri sevdiği kız Zehra da bu süreçte nişanı atmıştır. Çin'de kaldığı otelde yeraltı dünyasının önemli isimlerinden Chong'un kızının düğünü vardır. Ancak kız bu evliliği istememektedir ve Ersin'i de ikna ederek gece kaçıp birlikte Kayseri'ye gelirler ve ortalık iyiden iyiye karışır.
SEANSLAR
FRAGMAN
MUTLU SON
IMDb puanı: 7.0
Tür: Dram
Orijinal Adı: Happy End
Yönetmen: Michael Haneke
Oyuncular: Isabelle Huppert, Jean-Louis Trintignant
Ülke: Fransa, Almanya, Avusturya
KONU:
Michael Haneke, bu yıl Cannes Film Festivali'nde yarışan son filmi Mutlu Son'da, alameti farikası olan sorunlu aileler, kuşaklararası intikam, bastırılmış suçluluk duygusunun yarattığı tahribat gibi temaları yeniden ele alırken arka planda da Avrupa'daki göçmen krizini anlatıyor.
Fransa'nın kuzeyindeki Calais'de görünüşte oldukça rahat ve zengin bir şekilde yaşayan Laurent ailesinin hayatı, beklenmedik olaylar sonucu hayatlarına giren Eve'in gelmesi ile rayından çıkar. Bitmek bilmeyen aile sorunları ve yıllarca özenle sakladıkları sırları artık başa çıkılabilecek gibi değildir.
SEANSLAR
FRAGMAN
TAŞ
Tür: Fantastik, Dram, Gizem
Yönetmen: Orhan Eskiköy
Oyuncular: Muhammet Uzuner, Jale Arıkan
KONU:
Orhan Eskiköy'ün yönettiği Taş, oğulları yirmi yıldır kayıp olan bir ailenin, evlerine gelen bir yabancının oğulları olduğuna inanmasıyla gelişen olayları konu ediniyor.
Selim, Memur'dan kaçarken yaralı olarak bir eve sığınır. Bu evde yaşayan ailenin oğulları 20 yıldır kayıptır. Emete, evlerine gelen bu yabancının oğlu olduğuna inanır ve bakımını üstlenir. Kocası Ekber ve kızı Suna ise ona inanıp inanmamak arasında gidip gelirler. Selim'in kendi geçmişini hatırlamıyor olması da kimin neye neden inandığını yeniden sorgulamasına neden olacaktır.
SEANSLAR
FRAGMAN
BÜYÜLÜ KANATLAR
Tür: Animasyon
Orijinal Adı: Lighting Dindin
Yönetmen: Wei-Feng Deng
Ülke: Çin
KONU:
Büyülü Kanatlar, çevresince çok sevilen Ateşböceği Dindin'in hikâyesini anlatıyor.
Arkadaşlarının çok sevdiği ve güvendiği Ateşböceği Dindin, ormandaki köyünde ışık saçarak mutlu bir şekilde yaşamaktadır. Bir gün yaşadıkları ormana bir araştırma robotu gelir. Bu robot, Dindin'in pabucunu dama atacak ölçüde parlak ışıklar yayma gücüne sahiptir. Arkadaşlarının robota giderek daha çok bağlanmasına kırılan Dindin, ormanı terk eder. Ancak kötü kalpli Kurt Kral'ın saldırısı karşısında, köyünü kurtarmak için robotla güçlerini birleştirmekten çekinmeyecektir.
SEANSLAR
FRAGMAN
13 Ekim 2017 09:00
Vizyonda 7 yeni film var!
Cingöz Recai: Bir Efsanenin Dönüşü haftanın öne çıkan yapımı.
CİNGÖZ RECAİ: BİR EFSANENİN DÖNÜŞÜ
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