Vizyonda 7 yeni film var!

İLK ÖPÜCÜK
Tür: Romantik, Komedi
Yönetmen: Murat Onbul
Oyuncular: Murat Yıldırım, Özge Gürel
KONU:
Murat Yıldırım ile Özge Gürel'in başrollerini paylaştığı İlk Öpücük, her gün hafızasını kaybeden Bahar karakteriyle, onu her gün kendine aşık etmeye çalışan Hakan'ın hikâyesini anlatıyor.
Hakan kadınlarla uzun süreli ilişki kurmakta problem yaşayan genç bir çapkındır. Hakan için işler, bir gün tesadüfen karşılaştığı Bahar'a ilk görüşte aşık olmasıyla tamamen değişir. Bahar ile yakınlaşmaya çalışan Hakan, Bahar'ın son derece nadir görülen bir rahatsızlığı olduğunu öğrenir. Bahar geçirdiği bir kaza sonucu, kaza gününden sonra olan hiçbir şeyi hafızasında tutamamaktadır. Her gün aynı güne, iki yıl önceye, uyanıp oradan devam etmektedir. Hakan, her sabah bir önceki günü unutan Bahar'ı kendisine her gün yeniden aşık etmek zorunda kalır.
SEANSLAR
FRAGMAN
UZAYDAN GELEN FIRTINA
IMDb puanı: 6.7
Tür: Aksiyon
Orijinal Adı: Geostorm
Yönetmen: Dean Devlin
Oyuncular: Gerard Butler, Abbie Cornish, Ed Harris
Ülke: ABD
KONU:
Gezegende eşi benzeri görülmemiş doğal afetler yaşanmasının ardından, dünya liderleri, karmaşık bir uydu network'ü yaratarak, iklimi kontrol etmek ve böylece insanların güvenliğini sağlamak üzere bir araya gelirler. Ama, bir şeyler ters gider ve Dünya'yı koruması için yapılan sistem ona saldırmaya başlar. Dünya çapında bir manyetik fırtına her şeyi ve herkesi yok etmeden önce, gerçekte ne olduğunu ortaya çıkarmak için zamana karşı yarış başlamıştır.
SEANSLAR
FRAGMAN
DAMAT TAKIMI
Tür: Romantik, Komedi
Yönetmen: Doğa Can Anafarta
Oyuncular: Furkan Andıç, Özgürcan Çevik, Pelin Akil
KONU:
Doğa Can Anafarta'nın yönettiği Damat Takımı, liseden beri ayrı gün yüzü görmeyen beş yakın arkadaştan birinin evlilik kararı almasıyla yaşananları konu ediniyor.
Yiğit, Ömer, Serdar, Onat ve Can liseden beri hiç ayrılmamış beş arkadaştır. Yaşları büyüse de kendileri çocuk kalmıştır fakat Yiğit'in evlenme kararı ile grup gençliğin bittiğini farkına varır. Hem geçmişe hem de Yiğit'e veda olarak lise anılarını beş gün içinde tekrar yaşamaya karar verirler. Bir de tüm bu maceranın içinde aşk hayatları berbat olan grup, lisedeki can düşmanları Besim'le düğüne sevgilileriyle geleceklerine dair iddiaya girerler. Bu beş gün içinde hem kendilerine kız arkadaş bulmak zorundadırlar hem de belki de son kez birlikte olmanın tadını çıkaracaklardır.
SEANSLAR
FRAGMAN
BÖLÜK
Tür: Dram
Yönetmen: Aytaç Ağırlar
Oyuncular: Kaan Yıldırım, Hakan Kurtaş
KONU:
Aytaç Ağırlar'ın yazıp yönettiği Bölük, yolları bir kışlada kesişen bir bölük askerin hikâyesini anlatıyor.
Film, yönetmen Aytaç Ağırlar'ın, "hayatımın mihenk taşı" dediği askerlik görevinde kendi yaşadıklarını ve başına gelenleri 3 farklı karakter üzerinden anlatıyor. Erdal, Murat ve Mülayim adlı asker karakterlerin birçok özellikleri ve hikâyede başlarına gelenler, bizzat yönetmenin yaşadığı askerlik anılarından yansıyanlar.
SEANSLAR
FRAGMAN
SÜPERSTAR
IMDb puanı: 8.4
Tür: Dram, Aile, Müzik
Orijinal Adı: Secret Superstar
Yönetmen: Advait Chandan
Oyuncular: Aamir Khan, Zaira Wasim
Ülke: Hindistan
KONU:
Aamir Khan'ın başrolünde yer aldığı Secret Superstar, büyük bir tutkuyla şarkıcı olmak isteyen Insu adlı genç bir kızın bu hayalini gerçekleştirmek için çıktığı serüveni anlatıyor.
Hindistan'ın küçük bir kasabasında yaşayan 14 yaşındaki Insu adlı genç bir kızın tek hayali, şarkıcı olmaktır. Fakat bir gün katı bir adam olan babası Insu'nun gitarını bulunca ve bulduğu gibi o gitarı kırıp şarkı söylemesini yasaklayınca genç kızın tüm hayalleri suya düşer… Ta ki Shakti Kumar (Aamir Khan) adlı ünlü bir müzik yapımcısıyla tanışana kadar. Insu, güzel sesini tüm dünyaya duyurmak ve şarkıcı olma hayallerine ulaşmak için hayatının en önemli macerasına çıkacaktır.
SEANSLAR
FRAGMAN
SOYGUN
IMDb puanı: 7.9
Tür: Suç, Dram, Gerilim
Orijinal Adı: Good Time
Yönetmenler: Benny Safdie, Josh Safdie
Oyuncular: Robert Pattinson, Benny Safdie
Ülke: ABD
KONU:
Cannes Film Festivali'nde prömiyerini gerçekleştiren, Robert Pattinson'ın başrolünde yer aldığı Soygun, bir soygunun tam olarak altından kalkamayan Connie ve Nick isimli iki kardeşin hikâyesini anlatıyor.
Connie ve Nick isimli iki kardeş, bir banka soyarlar fakat Nick yakalanır ve koşulların çok zorlu olduğu bir hapishaneye düşer. Kardeşini kurtarmak için her yolu denemeye kararlı olan Connie, arkadaşı Corey'nin yardımına başvurur. Kefaret parasını bulmak için gittikleri tefecide işler daha da karışır. Connie kendisini bitmek bilmeyen bir gecede, kardeşini hapishaneden kaçırmaya çalıştığı, zamana karşı bir kovalamacanın ortasında bulur.
SEANSLAR
FRAGMAN
BAK ŞU LEYLEĞE
IMDb puanı: 6.0
Tür: Animasyon, Macera
Orijinal Adı: A Stork's Journey
Yönetmen: Toby Genkel, Reza Memari
Ülke: ABD, Almanya, Belçika
KONU:
Toby Genkel ile Reza Memari'nin yönettiği Bak Şu Leyleğe, leyleklerin arasında yaşayan serçe Richard'ın hikâyesini anlatıyor.
Kendini leylek zanneden ama aslında bir serçe olan Richard, leylek ailesine onlardan biri olduğunu ispat etmek için Afrika'ya doğru yola çıkar.
SEANSLAR
FRAGMAN
20 Ekim 2017 09:00
Vizyonda 7 yeni film var!
'İlk Öpücük', 'Bölük' ve 'Damat Takımı' haftanın yerli yapımları...
İLK ÖPÜCÜK
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