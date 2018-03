Vizyonda 7 yeni film var

YOL AYRIMI



Tür: Dram

Yönetmen: Yavuz Turgul

Oyuncular: Şener Şen, Nihal Yalçın, Rutkay Aziz, Mert Fırat



MUTLULUK ZAMANI



Yavuz Turgul'un yönettiği, başrolünde Şener Şen'in yer aldığı Yol Ayrımı, tüm hayatını, babasından kendisine kalan tekstil imparatorluğunu daha da büyütmeye adayan fakat geçirdiği bir kaza sonucu yaşama karşı bakış açısını değiştiren Mazhar Kozanlı'nın hikâyesini anlatıyor.

Yönetmen: Şenol Sönmez

Oyuncular: Elçin Sangu, Barış Arduç, Cengiz Bozkurt



KONU:

Mutluluk Zamanı, kusursuz bir hayata sahip olan Mert ile heykeltıraş Ada'nın sürpriz bir şekilde yollarının kesişmesini konu alıyor.





DOĞU EKSPRESİNDE CİNAYET



Kaybedenleri kazananlara çeviren, müşterilerini hayata karşı ayakları dimdik yere basan insanlara dönüştüren "mutluet.com.tr " şirketinin başındaki yakışıklı, zengin ve çapkın Mert'in hayatı dünyalar güzeli Ada'yı gördüğünde değişmeye çoktan başlamıştır bile. Tüm hayatını; tam bir kaybeden olarak yaşayan abisi Cengiz'in mutlu olmasına adayan Ada, bir türlü güvenemediği Mert'e karşı içinde "ilk" kez yaşadığı AŞK duygusuna engel olmaya çalışsa da başarılı olamaz. Ne Cengiz'in "Çapkın arkadaşı Mert'in kız kardeşine aşık olduğundan" haberi vardır. Ne de Ada'nın "Abisinin Mert'ten Çapkınlık dersleri aldığından". Henüz!

Tür: Dram, Suç, Gizem

Orijinal Adı: Murder on the Orient Express

Yönetmen: Kenneth Branagh

Oyuncular: Johnny Depp, Daisy Ridley, Kenneth Branagh

Ülke: ABD



KONU:

Kenneth Branagh'ın yönetmenliğini üstlenip başrolünde yer aldığı Doğu Ekspresinde Cinayet, Agatha Christie'nin aynı isimli klasikleşmiş romanından sinemaya uyarlandı.





YANLIŞ ANLAMA



Avrupa'ya yapılan hesapsız bir tren yolculuğuyla başlayan hikaye hızla, şimdiye kadar söylenmiş en şık ve en heyecanlı gizemlerden birine dönüşür. En çok satan yazar Agatha Christie'nin "Murder on the Orient Express" adlı romanından uyarlanan filmde, herkesin şüpheli olduğu bir tren üzerinde mahsur kalan on üç yabancının hikayesi anlatılıyor. Bir adam, katil tekrar saldırmadan önce bulmacayı çözmek için zamana karşı yarışmak zorundadır.

Yönetmen: Ulaş Cihan Şimşek

Oyuncular: Hakan Bilgin, İlker Ayrık, Şevket Çoruh





KONU:

Şevket Çoruh ve İlker Ayrık'ın yer aldığı Yanlış Anlama, Türkiye ve Azerbaycan'dan iki ailenin beraber geçirdikleri on günü anlatıyor.





UMUDUN ÖTEKİ YÜZÜ



Hepimizin bildiği gibi Azeri dilindeki bazı kelimeler, Türkçe'de çok başka anlamlara geliyor. Şehirde kaybolmaya; azmak, meyve suyuna; sok, iniş yapan uçağa; düşen uçak denen bir dilde daha ne kadar farklı ve komik kelimeler olduğunu tahmin edin. Bir de anlaşmak zorunda olan Türk ve Azeri iki aile bir araya gelir ve kelimeler karışırsa, buyurun panayıra. Türkiye'de zor duruma düşmüş bir aile, kendilerine Azerbaycan'dan kalan miras için kalkar, Bakü'ye gider. Azeri ve Türk aile, mirası alabilmek için onlara verilen listedeki maddeleri birlikte yapmak zorundadır. Ama gel gör ki iki aile birbiriyle bir türlü anlaşamaz. İstanbul'un tarihi semtlerinde başlayıp, Azerbaycan'ın benzersiz şehri Bakü sokaklarına uzanan bu macerada, bizi bol kahkaha, aksiyon, dram ve aşk bekliyor. Bakalım bu iki aile, mirası alabilecek mi? Bakalım anlaşabilecekler mi?

Tür: Komedi, Dram

Orijinal Adı: The Other Side of Hope

Yönetmen: Aki Kaurismäki

Oyuncular: Ville Virtanen, Dome Karukoski, Kati Outinen

Ülke: Almanya, Finlandiya



KONU:

Finlandiya'nın önde gelen sinemacılarından Aki Kaurismäki'nin Berlin'den Gümüş Ayı ödülüyle dönen filmi Umudun Öteki Yüzü, kız kardeşiyle Halep'ten kaçtıktan sonra yolu Helsinki'ye düşen Khaled ile burada bir restoran işleten Wickström'ün hikâyesini anlatıyor.





AĞIR KELEPÇE



Bir tarafta Helsinki'de yaşayan suratsız ve soğuk bir adam olan restoran sahibi Wickström, diğer tarafta ise bombalarla sarsılan Halep'ten kaçarak kız kardeşi ile yollara düşen Suriyeli bir göçmen, Khaled. Bu uzun yolculukta kız kardeşi kaybolur ve Khaled bir geminin kazan dairesinde Helsinki'ye varır. Adeta bir uzaylı gibi gezdiği Finlandiya'da göçmenlik başvurusu yapan Khaled'i bürokratik saçmalıklar rahat bırakmaz ve göçmenlik bürosu, Halep'te bir sorun olmadığını, o yüzden ülkesine geri dönmesi gerektiğini söyler. Bir yandan da kız kardeşini bulmaya çalışan Khaled, Wickström'ün restoranında yaşamaya başlar. Bu birbirinden tamamen farklı iki insan hem iş arkadaşı hem de dost olurken dünya da her zamanki gibi dönmeye devam edecektir.

Yönetmen: Cüneyt Faruk Arkın

Oyuncular: Faruk Enterli, Dilara Cambaz



KONU:

Cüneyt Faruk Arkın'ın yönettiği Ağır Kelepçe, aynı hapishanede kalan Cüneyt ile Arkın'ın hikâyesini anlatıyor.





SABAH YILDIZI: SABAHATTİN ALİ



Yıl 1996. Cüneyt, Arkın'la aynı ceza evinde yatmaktadır. Cüneyt hapishanede hafif yaralamadan dolayı cezasını çekerken haksızlıklara karşı gelir ve bu yüzden sık sık hücre cezası alır. Arkın işlemediği bir suçtan dolayı idama mahkumdur. O da sürekli sorun çıkardığı için hücre cezası alır. Cüneyt'in tahliyesine 2 gün kalmıştır. Arkın'ın idam infazı için de 2 gün kalmıştır. Hapishane müdürü bazı riskleri göze alıp bu 2 mahkumun ellerini birbirine kelepçeleyip aynı anda şehir merkezine naklini gerçekleştirir.

Yönetmen: Metin Avdaç



KONU:

Türk edebiyatının önemli ismi olan Sabahattin Ali'nin yaşam hikâyesini ve Türkiye'nin çalkantılı dönemlerini anlatan 2012 yapımı belgesel film yeniden gösterime giriyor. Film, Almanya, Bulgaristan ve Türkiye'de çekildi. Çekim ve araştırmaları iki yıl sürdü. Belgeselde Sabahattin Ali'nin aşkları, düşünceleri, edebiyatçı yönü araştırıldı ve anlatıldı. Yakın arkadaşlarının yazarın öldürülmesine giden süreci de anlatığı belgeselde faili meçhul cinayetlere de yer veriliyor.





