Vizyonda 7 yeni film var

STAR WARS: SON JEDI



IMDb puanı: 8.2

Tür: Macera, Bilim Kurgu

Orijinal Adı: Star Wars: The Last Jedi

Yönetmen: Rian Johnson

Oyuncular: Daisy Ridley, Mark Hamill

Ülke: ABD



KONU: Çarşamba günü vizyona giren Star Wars: Son Jedi filminde, Güç Uyanıyor'un kahramanları galaktik efsanelere katılıp Güç'ün asırlık sırlarını ve geçmişin şaşırtıcı keşiflerini çözen destansı bir maceraya atılıyor, Skywalker efsanesi devam ediyor.



SEANSLAR



FRAGMAN







POYRAZ KARAYEL: KÜRESEL SERMAYE



Tür: Aksiyon

Yönetmen: Osman Taşçı

Oyuncular: Musa Uzunlar, Celil Nalçakan



KONU:

2014 yılında geçen hikâyede, o zamanların mafya babalarından Kulaksız Adnan'ın kızı Yasemin, kirli işler yapan Makber'in oğlu Semih ile birliktedir. Bu ilişkiyi istemeyen Kulaksız Adnan'ın, kızını Semih'ten ayırmasını Bahri Umman'dan istemesi ile başlar tüm olaylar. Bahri Baba bu görevi Sadrettin ve adamlarına vermesiyle de tehlikeli ama bir o kadar da komik ve heyecanlı maceranın pimi çekilmiş olur.



FRAGMAN



SOMALİ KORSANLARI



IMDb puanı:

Tür: Dram, Biyografi

Orijinal Adı: The Pirates of Somalia

Yönetmen: Bryan Buckley

Oyuncular: Evan Peters, Al Pacino

Ülke: ABD, Güney Afrika



KONU:

Gazetecilikte kendini göstermek için bir tercih yapmak zorunda kalan Jay, kendi ailesinin yanında yaşadığı bodrum katını dünyanın en tehlikeli suçluları arasında bir hayat için terk eder. Tüm olanaksızlıklara rağmen, doğal cazibesi ve saflığı sayesinde hayatını tehlikeye sokan tüm durumlardan kaçmayı başarıp dünyaya tüm gerçekleri aktaran ilk gazeteci olabilecek midir?



FRAGMAN



THE PARTY



IMDb puanı:

Tür: Komedi, Dram

Orijinal Adı:

Yönetmen: Sally Potter

Oyuncular: Patricia Clarkson, Bruno Ganz

Ülke: İngiltere



KONU:

Muhalefet partisinin gölge Sağlık Bakanı olarak atanan Janet, başarısını sevdikleriyle kutlamak için evinde bir parti düzenler. Telefonu sürekli kutlama aramalarıyla çaldığı için salonda kendi halinde, belki de biraz mutsuz bir halde oturan eşini fark etmez. Aslında Janet'ın dikkatini dağıtan, telefonuna gelen gizemli "seni özledim" mesajlarıdır. Eşi ise bu güzel günde sevdiklerine vereceği kötü haberin derdindedir. Bu sırada en yakın arkadaşı April, aslında ayrı olduğu eski erkek arkadaşıyla parti için eve gelir. Sonra Martha ve Jinny, dostlarıyla paylaşmak istedikleri bir sürprizle partiye katılır. En son Tom gelir, fakat eşi onlara daha sonra katılacaktır. Acaba Tom'un gergin olmasının sebebi bu mudur? Müzik ve sohbet eşliğinde devam eden gecede, teker teker herkesin sırları su yüzüne çıkmaya başlar. Kimin kimi kiminle aldattığı anlaşılmaz hale gelen partinin en büyük sırrı ise, gecenin sonunda kimin

öleceğidir.



FRAGMAN



GODARD VE BEN



IMDb puanı:

Tür: Komedi, Dram, Biyografi

Orijinal Adı: Le Redoutable

Yönetmen: Michel Hazanavicius

Oyuncular: Louis Garrel, Stacy Martin

Ülke: Fransa



KONU:

Yer Paris, sene 1967. Dönemin en çok konuşulan yönetmeni Jean-Luc Godard Çinli Kız filmini çekmektedir. Filmin başrolünde, sevdiği kadın olan, kendinden 20 yaş küçük Anne yer almaktadır. Mutlu çift evlenir, ama filmin gördüğü ilgi, ardından gelen 1968 olayları, Jean-Luc'ün kendini sorgulamasına neden olur.



FRAGMAN



YENİ YIL TEHLİKEDE



IMDb puanı:

Tür: Komedi, Aile

Orijinal Adı: Santa & Cie

Yönetmen: Alain Chabat

Oyuncular: Alain Chabat, Audrey Tautou

Ülke: Fransa



KONU:

Tam da Yeni Yıl öncesi heyecan doruktayken hiç beklenmedik bir şey olur. Noel Baba'nın 92.000 elfi yatak döşek hastalanır. Hem de aynı zamanda! Hep neşeli görmeye alıştığımız Noel Baba için bu ağır

bir darbe olur. Peki şimdi dünyadaki bütün çocuklar için hediyeleri kim hazırlayacak? Akıllarına tek bir seçenek gelir. O da geyikleriyle birlikte Noel Baba'nın dünyaya gidip elfleri için bir tedavi bulmasıdır. Ancak tehlikede olan Yeni Yıl'ı kurtarmak hiç de göründüğü kadar kolay olmayacaktır. Noel Baba'yı burada hiç ummadığı sürprizler beklemektedir.



FRAGMAN



PAPATYA



Tür: Komedi, Dram

Yönetmen: Mehmet Güldoğan

Oyuncular: Kenan Acar, Mekin Sezer



KONU:

Mehmet Doğan'ın yönettiği Papatya, babasını erken yaşta kaybeden Umut ile en yakın arkadaşı Nuri'nin hikâyesini anlatıyor.



FRAGMAN