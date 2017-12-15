Vizyonda 7 yeni film var

STAR WARS: SON JEDI
IMDb puanı: 8.2
Tür: Macera, Bilim Kurgu
Orijinal Adı: Star Wars: The Last Jedi
Yönetmen: Rian Johnson
Oyuncular: Daisy Ridley, Mark Hamill
Ülke: ABD
KONU: Çarşamba günü vizyona giren Star Wars: Son Jedi filminde, Güç Uyanıyor'un kahramanları galaktik efsanelere katılıp Güç'ün asırlık sırlarını ve geçmişin şaşırtıcı keşiflerini çözen destansı bir maceraya atılıyor, Skywalker efsanesi devam ediyor.
SEANSLAR
FRAGMAN
POYRAZ KARAYEL: KÜRESEL SERMAYE
Tür: Aksiyon
Yönetmen: Osman Taşçı
Oyuncular: Musa Uzunlar, Celil Nalçakan
KONU:
2014 yılında geçen hikâyede, o zamanların mafya babalarından Kulaksız Adnan'ın kızı Yasemin, kirli işler yapan Makber'in oğlu Semih ile birliktedir. Bu ilişkiyi istemeyen Kulaksız Adnan'ın, kızını Semih'ten ayırmasını Bahri Umman'dan istemesi ile başlar tüm olaylar. Bahri Baba bu görevi Sadrettin ve adamlarına vermesiyle de tehlikeli ama bir o kadar da komik ve heyecanlı maceranın pimi çekilmiş olur.
FRAGMAN
SOMALİ KORSANLARI
IMDb puanı:
Tür: Dram, Biyografi
Orijinal Adı: The Pirates of Somalia
Yönetmen: Bryan Buckley
Oyuncular: Evan Peters, Al Pacino
Ülke: ABD, Güney Afrika
KONU:
Gazetecilikte kendini göstermek için bir tercih yapmak zorunda kalan Jay, kendi ailesinin yanında yaşadığı bodrum katını dünyanın en tehlikeli suçluları arasında bir hayat için terk eder. Tüm olanaksızlıklara rağmen, doğal cazibesi ve saflığı sayesinde hayatını tehlikeye sokan tüm durumlardan kaçmayı başarıp dünyaya tüm gerçekleri aktaran ilk gazeteci olabilecek midir?
FRAGMAN
THE PARTY
IMDb puanı:
Tür: Komedi, Dram
Orijinal Adı:
Yönetmen: Sally Potter
Oyuncular: Patricia Clarkson, Bruno Ganz
Ülke: İngiltere
KONU:
Muhalefet partisinin gölge Sağlık Bakanı olarak atanan Janet, başarısını sevdikleriyle kutlamak için evinde bir parti düzenler. Telefonu sürekli kutlama aramalarıyla çaldığı için salonda kendi halinde, belki de biraz mutsuz bir halde oturan eşini fark etmez. Aslında Janet'ın dikkatini dağıtan, telefonuna gelen gizemli "seni özledim" mesajlarıdır. Eşi ise bu güzel günde sevdiklerine vereceği kötü haberin derdindedir. Bu sırada en yakın arkadaşı April, aslında ayrı olduğu eski erkek arkadaşıyla parti için eve gelir. Sonra Martha ve Jinny, dostlarıyla paylaşmak istedikleri bir sürprizle partiye katılır. En son Tom gelir, fakat eşi onlara daha sonra katılacaktır. Acaba Tom'un gergin olmasının sebebi bu mudur? Müzik ve sohbet eşliğinde devam eden gecede, teker teker herkesin sırları su yüzüne çıkmaya başlar. Kimin kimi kiminle aldattığı anlaşılmaz hale gelen partinin en büyük sırrı ise, gecenin sonunda kimin
öleceğidir.
FRAGMAN
GODARD VE BEN
IMDb puanı:
Tür: Komedi, Dram, Biyografi
Orijinal Adı: Le Redoutable
Yönetmen: Michel Hazanavicius
Oyuncular: Louis Garrel, Stacy Martin
Ülke: Fransa
KONU:
Yer Paris, sene 1967. Dönemin en çok konuşulan yönetmeni Jean-Luc Godard Çinli Kız filmini çekmektedir. Filmin başrolünde, sevdiği kadın olan, kendinden 20 yaş küçük Anne yer almaktadır. Mutlu çift evlenir, ama filmin gördüğü ilgi, ardından gelen 1968 olayları, Jean-Luc'ün kendini sorgulamasına neden olur.
FRAGMAN
YENİ YIL TEHLİKEDE
IMDb puanı:
Tür: Komedi, Aile
Orijinal Adı: Santa & Cie
Yönetmen: Alain Chabat
Oyuncular: Alain Chabat, Audrey Tautou
Ülke: Fransa
KONU:
Tam da Yeni Yıl öncesi heyecan doruktayken hiç beklenmedik bir şey olur. Noel Baba'nın 92.000 elfi yatak döşek hastalanır. Hem de aynı zamanda! Hep neşeli görmeye alıştığımız Noel Baba için bu ağır
bir darbe olur. Peki şimdi dünyadaki bütün çocuklar için hediyeleri kim hazırlayacak? Akıllarına tek bir seçenek gelir. O da geyikleriyle birlikte Noel Baba'nın dünyaya gidip elfleri için bir tedavi bulmasıdır. Ancak tehlikede olan Yeni Yıl'ı kurtarmak hiç de göründüğü kadar kolay olmayacaktır. Noel Baba'yı burada hiç ummadığı sürprizler beklemektedir.
FRAGMAN
PAPATYA
Tür: Komedi, Dram
Yönetmen: Mehmet Güldoğan
Oyuncular: Kenan Acar, Mekin Sezer
KONU:
Mehmet Doğan'ın yönettiği Papatya, babasını erken yaşta kaybeden Umut ile en yakın arkadaşı Nuri'nin hikâyesini anlatıyor.
FRAGMAN