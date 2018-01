Vizyonda 7 yeni film var

DELİHA 2



Tür: Komedi

Yönetmen: Gupse Özay

Oyuncular: Gupse Özay, Eda Ece, Derya Alabora



Zeliha hâlâ deli, çok samimi, ve başına sürekli yeni dertler açıyor. İlk filmde aşkın peşinde koşan Zeliha, ikinci filmde artık bir kariyer yapmanın yolunu arıyor. Aşçı olmanın hayalini kurarak bir şık restoranda çalışmaya başlıyor. Zeliha sonunda hayalini kurduğu şeylere ulaşabilecek midir, yoksa gerçek dünya hayallerini ve kalbini mi kıracaktır?

Yönetmen: Onur Saylak

Oyuncular: Ahmet Mümtaz Taylan, Hayat Van Eck, Turgut Tuncalp



RUHLAR BÖLGESİ: SON ANAHTAR



Ünlü oyuncu Onur Saylak'ın, Hakan Günday'ın romanından uyarladığı ilk uzun metraj yönetmenlik deneyimi Daha, kendini bir anda babasının insan kaçakçılığı suç zincirinde bulan Gaza'nın hikâyesini anlatıyor. 14 yaşındaki Gaza, yaşadığı küçük sahil kasabasından ayrılarak büyük şehirde liseyi okumayı hayal ederken, babasının onu insan kaçakçılığı şebekesinin bir parçası haline getirmesiyle suçla tanışır. Gaza'nın ergenliği, babasının baskıcı karakteri ve sürekli gözlemlediği göçmenlerle geçmeye başlar. Gaza, babası gibi şiddet ve baskı üzerine bir hayat mı kuracaktır yoksa o da bir göçmen mi olacaktır?

Tür: Korku

Orijinal Adı: Insidious: The Last Key

Yönetmen: Adam Robitel

Oyuncular: Lin Shaye, Leigh Whannell, Angus Sampson

Ülke: ABD



ARAMIZDAKİ SÖZLER



IMDb puanı: 6.4 "Ruhlar Bölgesi" üçlemesinde büyük ilgi gören yaratıcı ekip "Ruhlar Bölgesi: Son Anahtar" filmi ile geri dönüyor. Bu korku dolu filmde, Lin Shaye, ünlü Ruhbilimci Elise Rainier olarak en korkunç ve kişisel ruh avıyla yüzleşerek çocukluğunun geçtiği eve dönüyor ve yıllar önce yaşanan kabuslar yeniden canlanıyor.

Tür: Dram, Romantik

Orijinal Adı: The Mountain Between Us

Yönetmen: Hany Abu-Assad

Oyuncular: Idris Elba , Kate Winslet

Ülke: ABD



THE POST



IMDb puanı: 6.9 Trajik bir uçak kazasından sonra zor durumda olan iki yabancı, karla kaplı uzak bir dağın zorlayıcılığı karşısında hayatta kalabilmek için bir bağlantı oluşturmalıdır. Yardım gelmediğinin farkına vardıklarında yüzlerce kilometrelik vahşi doğada korkunç bir yolculuğa çıkarlar ve birbirlerini dayanmaya zorlarlar.

Tür: Dram, Biyografi, Tarih

Orijinal Adı: The Post

Yönetmen: Steven Spielberg

Oyuncular: Meryl Streep, Tom Hanks

Ülke: ABD



YOLCU



IMDb puanı: 6.7 Washington Post çalışanları editör Ben Bradlee (Hanks) ve yayıncı Katharine Graham (Streep) ordu analisti Daniel Ellsberg tarafından yazılan ve sızdırılan Pentagon belgelerini yayınlama kararı alırlar. Belgelerin, Johnson yönetiminin Vietnam Savaşı'nda ABD askerlerinin rolü hakkında kamuoyuna ve kongreye yalan söylediğini, Nixon yönetiminin gizlice savaşı tırmandırdığını ortaya koymaları büyük skandal yaratır. Nixon yönetimi The Post'un bunları yayınlamasını durdurmaya çalışır ve ABD Savunma Bakanı Yardımcısı William Rehnquist davayı Yüksek Mahkemeye sunar. Belgelerin yayınlanabilmesi ve özgür basın kavramının korunabilmesi için gazete ile ordu arasında büyük bir hukuk mücadelesi verilecektir.

Tür: Gerilim, Aksiyon

Orijinal Adı: The Commuter

Yönetmen: Jaume Collet-Serra

Oyuncular: Liam Neeson , Vera Farmiga , Patrick Wilson

Ülke: ABD



ZİRVE



IMDb puanı: 6.3 Evinden işine gidip işten eve dönmek için her gün düzenli olarak banliyö trenini kullanan sigortacı Michael McCauley (Liam Neeson), bir gün sıradan bir yolculuk esnasında Joanna adında daha önce trende görmediği bir kadınla tanışır. Joanna (Vera Farmiga), trende bulunan ama oraya ait olmayan birini bulmasını ister, karşılığında tuvaletteki 75 bin doların sahibi olacaktır. Son durağa kadar birçok sırrı çözmek zorunda kalan Michael, artık trendeki herkesin hayatından sorumludur.

Tür: Dram, Gizem, Gerilim

Orijinal Adı: La Cordillera

Yönetmen: Santiago Mitre

Oyuncular: Walter Andrade, Ricardo Darín, Dolores Fonzi

Ülke: Arjantin, Fransa, İspanya



