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Sinema>  Sinema Haberleri
12 Ocak 2018 01:15

Vizyonda 7 yeni film var

'Deliha 2' ve 'Daha' haftanın yerli yapımları...

DELİHA 2

Tür: Komedi
Yönetmen: Gupse Özay
Oyuncular: Gupse Özay, Eda Ece, Derya Alabora

KONU:
Zeliha hâlâ deli, çok samimi, ve başına sürekli yeni dertler açıyor. İlk filmde aşkın peşinde koşan Zeliha, ikinci filmde artık bir kariyer yapmanın yolunu arıyor. Aşçı olmanın hayalini kurarak bir şık restoranda çalışmaya başlıyor. Zeliha sonunda hayalini kurduğu şeylere ulaşabilecek midir, yoksa gerçek dünya hayallerini ve kalbini mi kıracaktır?

SEANSLAR

FRAGMAN


DAHA

Tür: Dram, Suç
Yönetmen: Onur Saylak
Oyuncular: Ahmet Mümtaz Taylan, Hayat Van Eck, Turgut Tuncalp

KONU:
Ünlü oyuncu Onur Saylak'ın, Hakan Günday'ın romanından uyarladığı ilk uzun metraj yönetmenlik deneyimi Daha, kendini bir anda babasının insan kaçakçılığı suç zincirinde bulan Gaza'nın hikâyesini anlatıyor. 14 yaşındaki Gaza, yaşadığı küçük sahil kasabasından ayrılarak büyük şehirde liseyi okumayı hayal ederken, babasının onu insan kaçakçılığı şebekesinin bir parçası haline getirmesiyle suçla tanışır. Gaza'nın ergenliği, babasının baskıcı karakteri ve sürekli gözlemlediği göçmenlerle geçmeye başlar. Gaza, babası gibi şiddet ve baskı üzerine bir hayat mı kuracaktır yoksa o da bir göçmen mi olacaktır?

SEANSLAR
FRAGMAN


RUHLAR BÖLGESİ: SON ANAHTAR
IMDb puanı: 6.0
Tür: Korku
Orijinal Adı: Insidious: The Last Key
Yönetmen: Adam Robitel
Oyuncular: Lin Shaye, Leigh Whannell, Angus Sampson
Ülke: ABD

KONU:
"Ruhlar Bölgesi" üçlemesinde büyük ilgi gören yaratıcı ekip "Ruhlar Bölgesi: Son Anahtar" filmi ile geri dönüyor. Bu korku dolu filmde, Lin Shaye, ünlü Ruhbilimci Elise Rainier olarak en korkunç ve kişisel ruh avıyla yüzleşerek çocukluğunun geçtiği eve dönüyor ve yıllar önce yaşanan kabuslar yeniden canlanıyor.

SEANSLAR

FRAGMAN


ARAMIZDAKİ SÖZLER
IMDb puanı: 6.4
Tür: Dram, Romantik
Orijinal Adı: The Mountain Between Us
Yönetmen: Hany Abu-Assad
Oyuncular: Idris Elba , Kate Winslet
Ülke: ABD

KONU:
Trajik bir uçak kazasından sonra zor durumda olan iki yabancı, karla kaplı uzak bir dağın zorlayıcılığı karşısında hayatta kalabilmek için bir bağlantı oluşturmalıdır. Yardım gelmediğinin farkına vardıklarında yüzlerce kilometrelik vahşi doğada korkunç bir yolculuğa çıkarlar ve birbirlerini dayanmaya zorlarlar.

SEANSLAR

FRAGMAN


THE POST
IMDb puanı: 6.9
Tür: Dram, Biyografi, Tarih
Orijinal Adı: The Post
Yönetmen: Steven Spielberg
Oyuncular: Meryl Streep, Tom Hanks
Ülke: ABD

KONU:
Washington Post çalışanları editör Ben Bradlee (Hanks) ve yayıncı Katharine Graham (Streep) ordu analisti Daniel Ellsberg tarafından yazılan ve sızdırılan Pentagon belgelerini yayınlama kararı alırlar. Belgelerin, Johnson yönetiminin Vietnam Savaşı'nda ABD askerlerinin rolü hakkında kamuoyuna ve kongreye yalan söylediğini, Nixon yönetiminin gizlice savaşı tırmandırdığını ortaya koymaları büyük skandal yaratır. Nixon yönetimi The Post'un bunları yayınlamasını durdurmaya çalışır ve ABD Savunma Bakanı Yardımcısı William Rehnquist davayı Yüksek Mahkemeye sunar. Belgelerin yayınlanabilmesi ve özgür basın kavramının korunabilmesi için gazete ile ordu arasında büyük bir hukuk mücadelesi verilecektir.

SEANSLAR

FRAGMAN


YOLCU
IMDb puanı: 6.7
Tür: Gerilim, Aksiyon
Orijinal Adı: The Commuter
Yönetmen: Jaume Collet-Serra
Oyuncular: Liam Neeson , Vera Farmiga , Patrick Wilson
Ülke: ABD

KONU:
Evinden işine gidip işten eve dönmek için her gün düzenli olarak banliyö trenini kullanan sigortacı Michael McCauley (Liam Neeson), bir gün sıradan bir yolculuk esnasında Joanna adında daha önce trende görmediği bir kadınla tanışır. Joanna (Vera Farmiga), trende bulunan ama oraya ait olmayan birini bulmasını ister, karşılığında tuvaletteki 75 bin doların sahibi olacaktır. Son durağa kadar birçok sırrı çözmek zorunda kalan Michael, artık trendeki herkesin hayatından sorumludur.

SEANSLAR

FRAGMAN


ZİRVE
IMDb puanı: 6.3
Tür: Dram, Gizem, Gerilim
Orijinal Adı: La Cordillera
Yönetmen: Santiago Mitre
Oyuncular: Walter Andrade, Ricardo Darín, Dolores Fonzi
Ülke: Arjantin, Fransa, İspanya

KONU:
Arjantin'in başkanı Hernan Blanco, tıpkı diğer devlet adamları gibi La Cordillera'da düzenlenen üst düzey Latin Amerika siyasi zirvesine katılır. Bu, Latin Amerika'nın geleceği kadar tüm dünya ülkeleri için de kritik bir zirvedir. Hem kendi heyeti ve ülkesinin, hem de zirveye katılan komşu ülke başkanlarının ve arka plandan zirveye yön vermeye çalışan büyük güçlerin Hernan'dan beklentileri vardır. Gazetecilerle dolu otelde onu zor duruma sokan sadece dönen politik oyunlar olmayacaktır. Damadı, Hernan'a şantaj yapmaktadır. Zirvede, kızı Marina da ona eşlik etmektedir. Geçmişi kurcaladıkça kızıyla arasındaki huzursuzluk da artacaktır. Ülkesi için oldukça önemli kararlar alması gereken bu kritik dönemde bir de karanlık aile sırlarıyla uğraşmak zorunda kalan Hernan için bu iki durumla birden baş etmek hiç kolay olmayacaktır.

SEANSLAR

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