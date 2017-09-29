Vizyonda 8 yeni film var

anne!
IMDb puanı: 6.9
Tür: Dram, Korku, Gizem
Orijinal Adı: Mother!
Yönetmen: Darren Aronofsky
Oyuncular: Jennifer Lawrence, Javier Bardem, Ed Harris
Ülke: ABD
KONU:
Film mutlu mesut, sakin bir hayat geçiren bir çiftin, evlerine gelen bir grup davetsiz misafirle birlikte yokuşa sürülen ilişkilerini anlatıyor.
anne! SEANSLAR
KURTLAR VADİSİ VATAN
KONU:
Kurtlar Vadisi serisinin dördüncü filmi Vatan, 15 Temmuz darbe girişimi gecesini Polat Alemdar'ın gözünden anlatıyor. Kuzey Irak'ta operasyon yapan Polat Alemdar ve ekibini bir sürpriz beklemektedir. Ele geçirilen Türkiye haritasında askeri birlikler ve özel harekât merkezleri gibi stratejik önemi olan onlarca hedefin yanı sıra sınırdaki bir nokta da işaretlenmiştir: Yalavuz…
KURTLAR VADİSİ VATAN SEANSLAR
FİRARDAYIZ
KONU:
Ekrem, Salim ve Nuri; hapishaneden çıkışlarına kısa bir süre kalmasına rağmen, içerde kendileri için "Baba" figürüne dönüşen Piri Baba'nın zor duruma düştüğünü öğrendiklerinde hapishaneden kaçmak için planlar yapmaya başlarlar.
FİRARDAYIZ SEANSLAR
FRAGMAN
DAMAT KOĞUŞU
KONU:
"Damat Koğuşu", tecavüz suçlularının bulunduğu koğuşlara verilen isimdir. Bu koğuşlarda, yargının adaletine inanmayanlar, kendi yasa dışı "adalet"ini kurar. Bu acımasız sistem içinde, "ceza" bir gelenek, "infaz" ise kaçınılmazdır. Taciz, tecavüz, çocuk istismarı gibi suçları kesinleşmiş olanların, cinayet suçlusu gözü pek mahkumlarla aynı yerde tutulduğu, korku ve dehşetin, işkencenin ve acının her an yaşandığı bu yerde "mer hamete" yer yoktur . Damat koğuşlarının, Türkiye'de yaşanmış gerçek öykülerinden ilham alınan filmde, tecavüz suçlamasıyla koğuşa getirilen bir gencin (Yusuf) ekseninde, bu koğuşta gerçekleşen olaylar anlatılmaktadır. Kimin masum, kimin suçlu olduğunun adım adım anlaşıldığı hikayede, içeride yaşanan şiddet tüm gerçekliğiyle aktarılır.
DAMAT KOĞUŞU SEANSLAR
FRAGMAN
SUSPIRIA
KONU:
Dario Argento'nun yönettiği Suspiria, gösterime girişinin 40. yılına özel 35mm negatifinden restore edilmiş sansürsüz görüntü ve ses kopyasıyla yeniden seyirciyle buluşuyor.
Piyanist Daniel ise kendi köpeği tarafından öldürülür. Akademide bir salgın hastalık baş gösterir ve korkutucu okul binasının her yanından tuhaf sesler yükselmektedir. Suzy biraz araştırma yapınca okulun geçmişte bir "cadılar meclisi" mekanı olduğunu öğrenir. Ama işaretler, binada cadı geleneğinin ve ayinlerinin geçmişte kalmadığını, hâlâ devam ettiğini göstermektedir!
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FRAGMAN
AY'IN SIRRI
IMDb puanı: 6.1
KONU:
Aya ilk ayak basış videoları gerçek mi? Peki ya Apollo 11 hiç bir zaman Ay'a gönderilmediyse… 1960'lı yılların Londra'sında geçen bu komplo teorisinde, CIA ajanı olan Kidman kendisinden istenildiği gibi ünlü yönetmen Stanley Kubrick'i bulamaz ve onun yerine hiç arzu etmediği insanlarla işbirliğine gitmek zorunda kalır.
FRAGMAN
BENİM VAROŞ HİKAYEM
Tür: Komedi
KONU:
Yönetmen Yunus Ozan Korkut, Adana'da büyüdüğü sokakları, komşuları, arkadaşları ve akrabalarını kameranın odağına alarak kaydediyor.
FRAGMAN
LEGO NINJAGO FİLMİ
IMDb puanı: 6.3
KONU:
Bir seriye dönüşen Lego filmlerinin yenisi Lego Ninjago Filmi, Ninjago'yu ele geçirmeye çalışan Garmadon'a karşı koymaya çalışan Yeşil Ninja ve arkadaşlarının mücadelesini ele alıyor. Ninjago'nun macerası sizi Ninjago şehrindeki genç Lloyd namı değer Yeşil Ninja'yı, gizli savaşcı ve Usta LEGO yaratıcı arkadaşlarıyla birlikte aksiyon dolu bir mücadeleye çağırıyor. Esprili ve esprili olduğu kadar zeki Kung Fu ustası Wu ile birlikte dünyanın en kötü adamı savaş lordu aynı zamanda Lloyd'un babası olan Garmadon'a karşı savaşmak zorundalar. Mekanikler mekaniklere , babalar oğullara karşı savaşıyor. Bu destansı mücadele onların kızgınlıklarını test edecek ama modern zamanın disiplinsiz ninjaları da bu sırada egolarından uzaklaşıp birlikte hareket etmeyi ve içlerindeki gerçek gücü ortaya çıkarmayı öğrenmelidirler.
FRAGMAN