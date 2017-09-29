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Sinema>  Sinema Haberleri
29 Eylül 2017 09:05

Vizyonda 8 yeni film var

Kurtlar Vadisi Vatan, Firardayız, Damat Koğuşu, Benim Varoş Hikayem haftanın yerli yapımları.

anne!

IMDb puanı: 6.9
Tür: Dram, Korku, Gizem
Orijinal Adı: Mother!
Yönetmen: Darren Aronofsky
Oyuncular: Jennifer Lawrence, Javier Bardem, Ed Harris
Ülke: ABD

KONU:
Film mutlu mesut, sakin bir hayat geçiren bir çiftin, evlerine gelen bir grup davetsiz misafirle birlikte yokuşa sürülen ilişkilerini anlatıyor.

anne! SEANSLAR

FRAGMAN


KURTLAR VADİSİ VATAN

Tür: Aksiyon
Yönetmen: Serdar Akar
Oyuncular: Necati Şaşmaz, Sinem Uslu, Cahit Kayaoğlu

KONU:
Kurtlar Vadisi serisinin dördüncü filmi Vatan, 15 Temmuz darbe girişimi gecesini Polat Alemdar'ın gözünden anlatıyor. Kuzey Irak'ta operasyon yapan Polat Alemdar ve ekibini bir sürpriz beklemektedir. Ele geçirilen Türkiye haritasında askeri birlikler ve özel harekât merkezleri gibi stratejik önemi olan onlarca hedefin yanı sıra sınırdaki bir nokta da işaretlenmiştir: Yalavuz…
Asırlardır Türkün toprağını işgal etmek için fırsat bekleyen düşman, koca bir orduyla sınırımıza dayanmış, darbeden gelecek haberi beklemektedirler. Polat Alemdar ve ekibi, Türk Milleti ile birlikte düşmanlara karşı zorlu bir mücadele verecektir.

KURTLAR VADİSİ VATAN SEANSLAR

FRAGMAN


FİRARDAYIZ

Tür: Komedi
Yönetmen: Tolga Baş
Oyuncular: Çetin Altay, Burak Satıbol

KONU:
Ekrem, Salim ve Nuri; hapishaneden çıkışlarına kısa bir süre kalmasına rağmen, içerde kendileri için "Baba" figürüne dönüşen Piri Baba'nın zor duruma düştüğünü öğrendiklerinde hapishaneden kaçmak için planlar yapmaya başlarlar.
Hayatlarını daha da karışık hale getirecek olan Ekrem, Salim ve Nuri için macera başlamak üzeredir. Bir tarafta peşlerini bırakmayan aksilikler, diğer tarafta ise Burcu adındaki kadın bir mafya, üçlümüz için tehlike oluşturmaktadır. Üç kafadar "kendilerince" yaptıkları fantastik planlarını uygulamaya sokarak maceranın fitilini tamamen ateşlerler.

FİRARDAYIZ SEANSLAR

FRAGMAN


DAMAT KOĞUŞU

Tür: Dram, Suç
Yönetmen: İlker Savaşkurt
Oyuncular: Musa Can Pekcan, Diyar Karadaş, Barış Atay

KONU:
"Damat Koğuşu", tecavüz suçlularının bulunduğu koğuşlara verilen isimdir. Bu koğuşlarda, yargının adaletine inanmayanlar, kendi yasa dışı "adalet"ini kurar. Bu acımasız sistem içinde, "ceza" bir gelenek, "infaz" ise kaçınılmazdır. Taciz, tecavüz, çocuk istismarı gibi suçları kesinleşmiş olanların, cinayet suçlusu gözü pek mahkumlarla aynı yerde tutulduğu, korku ve dehşetin, işkencenin ve acının her an yaşandığı bu yerde "mer hamete" yer yoktur . Damat koğuşlarının, Türkiye'de yaşanmış gerçek öykülerinden ilham alınan filmde, tecavüz suçlamasıyla koğuşa getirilen bir gencin (Yusuf) ekseninde, bu koğuşta gerçekleşen olaylar anlatılmaktadır. Kimin masum, kimin suçlu olduğunun adım adım anlaşıldığı hikayede, içeride yaşanan şiddet tüm gerçekliğiyle aktarılır.

SUSPIRIA

IMDb puanı: 7.5
Tür: Korku
Yönetmen: Dario Argento
Oyuncular: Jessica Harper, Stefania Casini
Ülke: İtalya

KONU:
Dario Argento'nun yönettiği Suspiria, gösterime girişinin 40. yılına özel 35mm negatifinden restore edilmiş sansürsüz görüntü ve ses kopyasıyla yeniden seyirciyle buluşuyor.
Amerikalı bale öğrencisi Suzy Bannion, dünyaca ünlü ve saygın bir Alman yatılı dans akademisinde eğitim görmeye gelir. Suzy okula adım attığı andan itibaren bir dizi esrarengiz olaya tanıklık eder. Önceki gece okuldan kaçan bir öğrenci, ölü bulunmuştur.
Piyanist Daniel ise kendi köpeği tarafından öldürülür. Akademide bir salgın hastalık baş gösterir ve korkutucu okul binasının her yanından tuhaf sesler yükselmektedir. Suzy biraz araştırma yapınca okulun geçmişte bir "cadılar meclisi" mekanı olduğunu öğrenir. Ama işaretler, binada cadı geleneğinin ve ayinlerinin geçmişte kalmadığını, hâlâ devam ettiğini göstermektedir!

SUSPIRIA SEANSLAR

FRAGMAN


AY'IN SIRRI

IMDb puanı: 6.1
Tür: Komedi
Orijinal Adı: Moonwalkers
Yönetmen: Antoine Bardou-Jacquet
Oyuncular: Rupert Grint, Ron Perlman
Ülke: Fransa

KONU:
Aya ilk ayak basış videoları gerçek mi? Peki ya Apollo 11 hiç bir zaman Ay'a gönderilmediyse… 1960'lı yılların Londra'sında geçen bu komplo teorisinde, CIA ajanı olan Kidman kendisinden istenildiği gibi ünlü yönetmen Stanley Kubrick'i bulamaz ve onun yerine hiç arzu etmediği insanlarla işbirliğine gitmek zorunda kalır.

FRAGMAN


BENİM VAROŞ HİKAYEM

Tür: Komedi
Yönetmen: Yunus Ozan Korkut

KONU:
Yönetmen Yunus Ozan Korkut, Adana'da büyüdüğü sokakları, komşuları, arkadaşları ve akrabalarını kameranın odağına alarak kaydediyor.

FRAGMAN


LEGO NINJAGO FİLMİ

IMDb puanı: 6.3
Tür: Animasyon, Aksiyon, Macera
Orijinal Adı: The Lego Ninjago Movie
Yönetmen: Charlie Bean, Paul Fisher, Bob Logan
Ülke: ABD

KONU:
Bir seriye dönüşen Lego filmlerinin yenisi Lego Ninjago Filmi, Ninjago'yu ele geçirmeye çalışan Garmadon'a karşı koymaya çalışan Yeşil Ninja ve arkadaşlarının mücadelesini ele alıyor. Ninjago'nun macerası sizi Ninjago şehrindeki genç Lloyd namı değer Yeşil Ninja'yı, gizli savaşcı ve Usta LEGO yaratıcı arkadaşlarıyla birlikte aksiyon dolu bir mücadeleye çağırıyor. Esprili ve esprili olduğu kadar zeki Kung Fu ustası Wu ile birlikte dünyanın en kötü adamı savaş lordu aynı zamanda Lloyd'un babası olan Garmadon'a karşı savaşmak zorundalar. Mekanikler mekaniklere , babalar oğullara karşı savaşıyor. Bu destansı mücadele onların kızgınlıklarını test edecek ama modern zamanın disiplinsiz ninjaları da bu sırada egolarından uzaklaşıp birlikte hareket etmeyi ve içlerindeki gerçek gücü ortaya çıkarmayı öğrenmelidirler.

FRAGMAN

Yorumlar
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    Suspiria

    Ay'ın Sırrı

    Benim Varoş Hikayem

    Lego Ninjago Filmi

    Damat Koğuşu

    anne!

    Kurtlar Vadisi Vatan

    Firardayız
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