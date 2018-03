Vizyonda 8 yeni film var

BLADE RUNNER 2049: BIÇAK SIRTI



IMDb puanı: 8.7

Tür: Bilim Kurgu

Orijinal Adı: Blade Runner 2049

Yönetmen: Denis Villeneuve

Oyuncular: Harrison Ford, Ryan Gosling, Ana de Armas

Ülke: ABD



KONU:

Denis Villeneuve'ün yönetiği Blade Runner 2049, Ridley Scott'ın 1982 yapımı bilim-kurgu klasiğinin izini sürüyor. Film, üstü örtülü bir sırrı keşfetmesiyle 34 yıldır kayıp olan Rick Deckard'ı arayışa geçen K isimli bir blade runner'ın hikâyesini anlatıyor.



FRAGMAN



BABAM



Tür: Dram

Yönetmen: Nihat Durak

Oyuncular: Çetin Tekindor, Melisa Şenolsun, Berker Güven



KONU:

Yusuf Tunalı batmakta olan sardalya konserve fabrikasını kurtarmaya çalışırken, karısının ölümüyle zihinsel engelli oğlu Arif'le baş başa kalır. Oğlunu, engeli sebebiyle yıllardır kabullenememiş Yusuf için bu durum büyük bir sınav olacaktır. Genç öğretmen Feride, atanamadığı için Yusuf'un fabrikasında çalışmaya başlar. Arif, Feride'nin ilgisiyle kabuğundan çıktıkça, Yusuf'un da Arif'e olan bakışı değişir. Yusuf, Feride ve Arif'in yaşadıkları, çevrelerinde olup bitenler, bu üç insanı birbirine daha da yakınlaştırır. Yusuf içinde saklı olan iyi insan, Feride ve oğlu Arif'in etkisiyle gün yüzüne çıkmaya başlar. Dertleri ve sorumlulukları Yusuf'un kendisinden hiç beklenmeyecek sürpriz kararlar almasına yol açar.



FRAGMAN







KORKU KAYITLARI



IMDb puanı: 5.1

Tür: Korku, Gizem

Orijinal Adı: The Crucifixion

Yönetmen: Xavier Gens

Oyuncular: Sophie Cookson, Corneliu Ulici

Ülke: İngiltere, Romanya



KONU:

Gerçek hayat olaylarına dayanan bu filmde; bir rahip, şeytan çıkarma eylemini üzerinde gerçekleştirdiği bir rahibeyi öldürdüğü gerekçesiyle hapis cezasına mahkum edilir. Bir araştırmacı gazeteci, bu kişinin aslında zihinsel olarak hasta birisini öldürüp öldürmediğini veya bu iddiaların yanlış olup olmadığını ve onun sadece şeytani bir varlıkla yaptığı savaşı kaybedip kaybetmediğini belirlemeye çabalar.



FRAGMAN



DÖRT KÖŞE



Tür: Komedi

Yönetmen: Ömer Faruk Yardımcı

Oyuncular: Şinasi Yurtsever, Murat Akkoyunlu



KONU:

Film, haksız yere gözaltına alınan dört kişinin, yaşadıkları haksızlıklar sonrası uygulamaya koydukları büyük plana odaklanıyor.



FRAGMAN



KERVAN 1915



Tür: Dram, Tarihi

Yönetmen: İsmail Güneş

Oyuncular: Murat Han, Ayşe Akın



KONU:

I. Dünya Savaşı'nda Osmanlı topraklarına giren Ruslara Anadolu'daki Ermenilerin destek verme ihtimali üzerine Osmanlı hükümeti, Ermeni isyanlarını önlemek için 1915'de Ermeni tehcirini onaylar. On yıl önce bir deniz kazasında kaybettiği kocasının bir gün çıkıp geleceğini saplantı haline getirmiş Hayganuş, Salim'in işini zorlaştırmaktadır. Üstelik Hayganuş, Salim istememesine rağmen hamile kız kardeşi ile bunak kayınvalidesini gizlice kafileye dâhil etmiştir. Hayganuş'un ailesini bir arada tutma gayreti ise kızı Suzan ile Katırcı Salim'in en güvendiği adamı Ahmet'in ilk görüşte birbirine âşık olmasıyla sonuçlanacaktır. Salim, Ahmet'in hisleri ile duygudaşlık kuramayacaktır. Çünkü ona göre Ahmet emanete ihanet etmiştir. Onlarca insanın sorumluluğu, sevdiği adamının "ihaneti" Katırcı Salim'i yıldıracak mıdır? Taşıdığı her emaneti sahibine teslim etmekle nam salmış Salim bu sefer başarabilecek midir?



FRAGMAN







ÇAVDAR TARLASINDAKİ ASİ



IMDb puanı: 6.1

Tür: Biyografi, Dram

Orijinal Adı: Rebel in the Rye

Yönetmen: Danny Strong

Oyuncular: Nicholas Hoult, Kevin Spacey

Ülke: ABD



KONU:

Film, Amerikan edebiyatının kurallarını yıkıp, yeniden tanımlayan J.D. Salinger'ın hayatını odağına alıyor. Efsanevi J. D. Salinger'ın dünyası, çağımızın en şöhretli, tartışılan ve bilmecelerle dolu yazarlarından birini şekillendiren deneyimleri gün yüzüne çıkaran bu filmle hayat buluyor. Renkli 20. Yüzyılın ortalarında, New York'ta geçen Çavdar Tarlasındaki Asi, genç Salinger'ın sesini arayışının, sosyete meşhurlarından Oona O'Neill ile yaşadığı gönül ilişkisinin ve İkinci Dünya Savaşı cephelerindeki mücadelesinin izini sürüyor. Bunlar, ona bir gecede şöhretin -iyi ve kötü- kapılarını aralayan ve onu hayatının kalanında toplumdan uzak bir yaşam sürmeye iten başyapıtı Çavdar Tarlasında Çocuklar'ı ortaya çıkaran deneyimlerdir.



FRAGMAN







NUBLU



Tür: Belgesel

Orijinal Adı: Nublu

Yönetmen: Sercan Sezgin

Ülke: ABD, Türkiye



KONU:

Sercan Sezgin'in yönettiği belgesel, New York'un eski usul caz müzik geleneğini devam ettiren mekânlardan Nublu'yu ele alıyor. Nublu, New York'un eski usul müzik geleneğini yaşatan caz mekânlarından biri. İlhan Erşahin'in kurduğu ve yönettiği Nublu, farklı tarzlara sahip sanatçıların, kendi seslerini buldukları ve geliştirdikleri, birbirlerini aile bildikleri bir yer. Sercan Sezgin'in belgeselinde, East Village'deki daha eski caz kulüplerinin tarihçesini dinliyoruz; Nublu Orkestrası, Butch Morris, Henry Threadgill, Sun Ra Arkestra, Brazilian Girls, Jojo Mayer ve daha pek çok müzisyenin performanslarını izliyoruz. Konserlerden ve sohbetlerden birer parmak bal çalan belgesel, tıpkı Nublu gibi, müzikler ve anlar arasında gidip geliyor.



FRAGMAN