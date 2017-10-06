Vizyonda 8 yeni film var

BLADE RUNNER 2049: BIÇAK SIRTI
IMDb puanı: 8.7
Tür: Bilim Kurgu
Orijinal Adı: Blade Runner 2049
Yönetmen: Denis Villeneuve
Oyuncular: Harrison Ford, Ryan Gosling, Ana de Armas
Ülke: ABD
KONU:
Denis Villeneuve'ün yönetiği Blade Runner 2049, Ridley Scott'ın 1982 yapımı bilim-kurgu klasiğinin izini sürüyor. Film, üstü örtülü bir sırrı keşfetmesiyle 34 yıldır kayıp olan Rick Deckard'ı arayışa geçen K isimli bir blade runner'ın hikâyesini anlatıyor.
BLADE RUNNER 2049: BIÇAK SIRTI SEANSLAR
FRAGMAN
BABAM
Tür: Dram
Yönetmen: Nihat Durak
Oyuncular: Çetin Tekindor, Melisa Şenolsun, Berker Güven
KONU:
Yusuf Tunalı batmakta olan sardalya konserve fabrikasını kurtarmaya çalışırken, karısının ölümüyle zihinsel engelli oğlu Arif'le baş başa kalır. Oğlunu, engeli sebebiyle yıllardır kabullenememiş Yusuf için bu durum büyük bir sınav olacaktır. Genç öğretmen Feride, atanamadığı için Yusuf'un fabrikasında çalışmaya başlar. Arif, Feride'nin ilgisiyle kabuğundan çıktıkça, Yusuf'un da Arif'e olan bakışı değişir. Yusuf, Feride ve Arif'in yaşadıkları, çevrelerinde olup bitenler, bu üç insanı birbirine daha da yakınlaştırır. Yusuf içinde saklı olan iyi insan, Feride ve oğlu Arif'in etkisiyle gün yüzüne çıkmaya başlar. Dertleri ve sorumlulukları Yusuf'un kendisinden hiç beklenmeyecek sürpriz kararlar almasına yol açar.
BABAM SEANSLAR
FRAGMAN
KORKU KAYITLARI
IMDb puanı: 5.1
Tür: Korku, Gizem
Orijinal Adı: The Crucifixion
Yönetmen: Xavier Gens
Oyuncular: Sophie Cookson, Corneliu Ulici
Ülke: İngiltere, Romanya
KONU:
Gerçek hayat olaylarına dayanan bu filmde; bir rahip, şeytan çıkarma eylemini üzerinde gerçekleştirdiği bir rahibeyi öldürdüğü gerekçesiyle hapis cezasına mahkum edilir. Bir araştırmacı gazeteci, bu kişinin aslında zihinsel olarak hasta birisini öldürüp öldürmediğini veya bu iddiaların yanlış olup olmadığını ve onun sadece şeytani bir varlıkla yaptığı savaşı kaybedip kaybetmediğini belirlemeye çabalar.
KORKU KAYITLARI SEANSLAR
FRAGMAN
DÖRT KÖŞE
Tür: Komedi
Yönetmen: Ömer Faruk Yardımcı
Oyuncular: Şinasi Yurtsever, Murat Akkoyunlu
KONU:
Film, haksız yere gözaltına alınan dört kişinin, yaşadıkları haksızlıklar sonrası uygulamaya koydukları büyük plana odaklanıyor.
DÖRT KÖŞE SEANSLAR
FRAGMAN
KERVAN 1915
Tür: Dram, Tarihi
Yönetmen: İsmail Güneş
Oyuncular: Murat Han, Ayşe Akın
KONU:
I. Dünya Savaşı'nda Osmanlı topraklarına giren Ruslara Anadolu'daki Ermenilerin destek verme ihtimali üzerine Osmanlı hükümeti, Ermeni isyanlarını önlemek için 1915'de Ermeni tehcirini onaylar. On yıl önce bir deniz kazasında kaybettiği kocasının bir gün çıkıp geleceğini saplantı haline getirmiş Hayganuş, Salim'in işini zorlaştırmaktadır. Üstelik Hayganuş, Salim istememesine rağmen hamile kız kardeşi ile bunak kayınvalidesini gizlice kafileye dâhil etmiştir. Hayganuş'un ailesini bir arada tutma gayreti ise kızı Suzan ile Katırcı Salim'in en güvendiği adamı Ahmet'in ilk görüşte birbirine âşık olmasıyla sonuçlanacaktır. Salim, Ahmet'in hisleri ile duygudaşlık kuramayacaktır. Çünkü ona göre Ahmet emanete ihanet etmiştir. Onlarca insanın sorumluluğu, sevdiği adamının "ihaneti" Katırcı Salim'i yıldıracak mıdır? Taşıdığı her emaneti sahibine teslim etmekle nam salmış Salim bu sefer başarabilecek midir?
KERVAN 1915 SEANSLAR
FRAGMAN
ÇAVDAR TARLASINDAKİ ASİ
IMDb puanı: 6.1
Tür: Biyografi, Dram
Orijinal Adı: Rebel in the Rye
Yönetmen: Danny Strong
Oyuncular: Nicholas Hoult, Kevin Spacey
Ülke: ABD
KONU:
Film, Amerikan edebiyatının kurallarını yıkıp, yeniden tanımlayan J.D. Salinger'ın hayatını odağına alıyor. Efsanevi J. D. Salinger'ın dünyası, çağımızın en şöhretli, tartışılan ve bilmecelerle dolu yazarlarından birini şekillendiren deneyimleri gün yüzüne çıkaran bu filmle hayat buluyor. Renkli 20. Yüzyılın ortalarında, New York'ta geçen Çavdar Tarlasındaki Asi, genç Salinger'ın sesini arayışının, sosyete meşhurlarından Oona O'Neill ile yaşadığı gönül ilişkisinin ve İkinci Dünya Savaşı cephelerindeki mücadelesinin izini sürüyor. Bunlar, ona bir gecede şöhretin -iyi ve kötü- kapılarını aralayan ve onu hayatının kalanında toplumdan uzak bir yaşam sürmeye iten başyapıtı Çavdar Tarlasında Çocuklar'ı ortaya çıkaran deneyimlerdir.
ÇAVDAR TARLASINDAKİ ASİ SEANSLAR
FRAGMAN
NUBLU
Tür: Belgesel
Orijinal Adı: Nublu
Yönetmen: Sercan Sezgin
Ülke: ABD, Türkiye
KONU:
Sercan Sezgin'in yönettiği belgesel, New York'un eski usul caz müzik geleneğini devam ettiren mekânlardan Nublu'yu ele alıyor. Nublu, New York'un eski usul müzik geleneğini yaşatan caz mekânlarından biri. İlhan Erşahin'in kurduğu ve yönettiği Nublu, farklı tarzlara sahip sanatçıların, kendi seslerini buldukları ve geliştirdikleri, birbirlerini aile bildikleri bir yer. Sercan Sezgin'in belgeselinde, East Village'deki daha eski caz kulüplerinin tarihçesini dinliyoruz; Nublu Orkestrası, Butch Morris, Henry Threadgill, Sun Ra Arkestra, Brazilian Girls, Jojo Mayer ve daha pek çok müzisyenin performanslarını izliyoruz. Konserlerden ve sohbetlerden birer parmak bal çalan belgesel, tıpkı Nublu gibi, müzikler ve anlar arasında gidip geliyor.
NUBLU SEANSLAR
FRAGMAN
MY LITTLE PONY FİLMİ
IMDb puanı: 6.5
Tür: Animasyon
Orijinal Adı: My Little Pony: The Movie
Yönetmen: Jayson Thiessen
Ülke: ABD
KONU:
Karanlık bir güç, Ponyville'i tehdit ediyor ve Mane 6 - Twilight Sparkle, Applejack, Rainbow Dash, Pinkie Pie, Fluttershy ve Rarity; Equestria'nın ötesinde unutulmaz bir yolculuğa çıkıyor, bu yolculuk sayesinde yeni arkadaşlarıyla ve heyecan verici zorluklarla karşı arkadaşlığın büyüsünü kullanarak evlerini korumaya çalışıyor.
MY LITTLE PONY FİLMİ SEANSLAR
FRAGMAN