Vizyonda 8 yeni film var

ÖTEKİ TARAF

Tür: Gerilim, Romantik

Yönetmen: Özcan Deniz

Oyuncular: Özcan Deniz, Aslı Enver, Meryem Uzerli



KONU:





SEANSLAR



FRAGMAN



Başarılı bir işadamı yeni sevgilisi Ece ile mutlu bir hayat sürmektedir. Ancak günün birinde hırslı eski sevgilisi Sara reddedemeyeceği bir iş teklifiyle yeniden hayatlarına dahil olur. Sevgilisi Ece'yi de yanına alarak yeni işi için şehir değiştiren adam kısa bir süre sonra Ece'nin ortadan kayboluşuyla yıkılır. Ece arkasında bir veda videosu bırakmıştır ancak kimse Ece'den haber alamamaktadır. Kısa sürede Ece'nin yokluğunu Sara ile doldurmaya çalışan adam her yerde Ece'nin izlerini bulmaya başlar. Sara da evin her yerinden sesler duymaktadır. İkili yavaş yavaş korku ve paranoya dolu bir yola girerler.



MAİDE'NİN ALTIN GÜNÜ



Tür: Komedi

Yönetmen: Caner Özyurtlu

Oyuncular: Ezgi Mola, Mesut Can Tomay



KONU:





SEANSLAR



FRAGMAN



Maide, titiz mi titiz, marifetli mi marifetli bir ev kadınıdır. Mahallenin en havalı altın günlerini yapmasıyla meşhurdur. Kısırları, börekleri, eğlencesi dillere destandır. Altın günlerinden birinde Maide'nin aile yadigarı gerdanlığı çalınır. Gerdanlığı bulmak için İstanbul dışından gelen ergen yeğeni Yağmur ile bir liste yaparlar. Güne gelen kadınların tek tekpeşine düşecekleri bu macerada başlarına birbirinden komik olaylar gelecektir.



KORKUSUZLAR



IMDb puanı: 8.0

Tür: Biyografi, Dram

Orijinal Adı: Only The Brave

Yönetmen: Joseph Kosinski

Oyuncular: Josh Brolin, Miles Teller, Jeff Bridges

Ülke: ABD



KONU:





SEANSLAR



FRAGMAN



2013'te Arizona eyaletinin Prescott bölgesine bağlı Granite Mountain Hotshots'ta korkunç bir yangın başlar. Kısa sürede iyice yayılan yangın birçok hayatı tehdit etmektedir. Yangınla mücadele için Granite Mountain Hotshots yangın departmanında çalışan 19 itfaiyeci göreve başlarlar. Ancak yangınla mücadele oldukça zorludur. Herkesin kaçmaya çalıştığı mücadeleye koşar adım ilerleyen itfaiye ekibi, sevdiklerini, ailelerini ve komşularını koruyabilmek için kendi hayatlarını kaybetme riskiyle yüzleşmek zorunda kalacaktır.



SUBURBICON



IMDb puanı: 5.3

Tür: Suç, Dram, Gizem

Orijinal Adı: Suburbicon

Yönetmen: George Clooney

Oyuncular: Matt Damon, Julianne Moore, Oscar Isaac

Ülke: ABD, İngiltere



KONU:





SEANSLAR



FRAGMAN



Uygun fiyatlı evleri, bakımlı bahçeleriyle Suburbicon, ailelerin huzur içinde yaşadığı bir mahalle, adeta cennetten bir köşedir. Ama Suburbicon'ın bu sakin görüntüsü, rahatsız edici bir gerçeği saklamaktadır. Lodge ailesinin reisi Gardner Lodge (Matt Damon) mahallenin şantaj, ihanet ve intikamla bezeli karanlık sokaklarında büyük bir maceraya atılmak zorunda kalacaktır. Bu, çok ama çok kötü kararlar almış, çatlak insanların masalı. Burası, Suburbicon.



İNTİKAM



IMDb puanı: 7.2

Tür: Aksiyon, Suç, Dram

Orijinal Adı: The Foreigner

Yönetmen: Martin Campbell

Oyuncular: Katie Leung, Jackie Chan

Ülke: İngiltere, Çin



KONU:





SEANSLAR



FRAGMAN



Kızı terör saldırısında ölen restoran sahibi Ouan, bireysel bir adalet arayışına girer. Kendine kızının ölümünden sorumlu olanları öldürmeyi görev edinen Quan, gerçeklere ulaşmaya çalışırken karşısında eski bir devlet görevlisi olan Liam Hennessy'i bulur.



DELİL.COM



IMDb puanı: 6.5

Tür: Komedi

Orijinal Adı: Alibi.com

Yönetmen: Philippe Lacheau

Oyuncular: Philippe Lacheau, Élodie Fontan

Ülke: Fransa



KONU:





SEANSLAR



FRAGMAN



Greg ve ortağı Augustin, Alibi.com adlı bir şirket kurar. Arkadaşları Medhi de onlarla birlikte çalışmaya başlar. Kurdukları şirket paralı kişilerin iş seyahatlerinde çapkınlık ilişkilerini düzenlemekte ve onların özel hayatlarının gizliliğini korumaktadır. Özel hayatlarındaki gizliliğinin korunmasını isteyen müşterileri bu hizmetler için oldukça büyük paralar ödemektedir. Greg'in işleri harika gitmektedir ve sonunda büyük aşkını da bulmuştur. Ta ki kız arkadaşı onu müstakbel kayınpederi ve kayınvalidesi ile tanıştırana dek...



ON ADIM



Tür: Dram

Yönetmen: Fatih Hacıosmanoğlu

Oyuncular: Fatih Hacıosmanoğlu, Diane Caldwell



KONU:





SEANSLAR



FRAGMAN



Amerikalı yönetmen Tina, yeni sinema filmini çekmek ve yıllardır görmediği oğlu Hakan ile bir araya gelmek için İstanbul'a gelir. Fakat yapımcının kendisini yüzüstü bırakması ile Tina çareyi bir kafede bulaşık yıkayan Ayvaz adlı bir oyuncudan destek almakta bulur. Tina ve sadık asistanı İlhan ile mafyaya kumar borcu olan Ayvaz fırtınalı bir gecenin ardından çekecekleri filmin umuduyla küçük bir sahil köyüne sığınırlar. Ekibe Tina'nın oğlu Hakan ve onun nişanlısı Hale'nin de katılmasıyla gerçek ile hayal arasındaki ince çizgi yavaş yavaş kaybolmaya başlar.



GENÇ PEHLİVANLAR



Tür: Belgesel

Yönetmen: Mete Gümürhan



KONU: