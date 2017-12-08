Vizyonda 8 yeni film var

ÖTEKİ TARAF
Tür: Gerilim, Romantik
Yönetmen: Özcan Deniz
Oyuncular: Özcan Deniz, Aslı Enver, Meryem Uzerli
KONU:
Başarılı bir işadamı yeni sevgilisi Ece ile mutlu bir hayat sürmektedir. Ancak günün birinde hırslı eski sevgilisi Sara reddedemeyeceği bir iş teklifiyle yeniden hayatlarına dahil olur. Sevgilisi Ece'yi de yanına alarak yeni işi için şehir değiştiren adam kısa bir süre sonra Ece'nin ortadan kayboluşuyla yıkılır. Ece arkasında bir veda videosu bırakmıştır ancak kimse Ece'den haber alamamaktadır. Kısa sürede Ece'nin yokluğunu Sara ile doldurmaya çalışan adam her yerde Ece'nin izlerini bulmaya başlar. Sara da evin her yerinden sesler duymaktadır. İkili yavaş yavaş korku ve paranoya dolu bir yola girerler.
SEANSLAR
FRAGMAN
MAİDE'NİN ALTIN GÜNÜ
Tür: Komedi
Yönetmen: Caner Özyurtlu
Oyuncular: Ezgi Mola, Mesut Can Tomay
KONU:
Maide, titiz mi titiz, marifetli mi marifetli bir ev kadınıdır. Mahallenin en havalı altın günlerini yapmasıyla meşhurdur. Kısırları, börekleri, eğlencesi dillere destandır. Altın günlerinden birinde Maide'nin aile yadigarı gerdanlığı çalınır. Gerdanlığı bulmak için İstanbul dışından gelen ergen yeğeni Yağmur ile bir liste yaparlar. Güne gelen kadınların tek tekpeşine düşecekleri bu macerada başlarına birbirinden komik olaylar gelecektir.
SEANSLAR
FRAGMAN
KORKUSUZLAR
IMDb puanı: 8.0
Tür: Biyografi, Dram
Orijinal Adı: Only The Brave
Yönetmen: Joseph Kosinski
Oyuncular: Josh Brolin, Miles Teller, Jeff Bridges
Ülke: ABD
KONU:
2013'te Arizona eyaletinin Prescott bölgesine bağlı Granite Mountain Hotshots'ta korkunç bir yangın başlar. Kısa sürede iyice yayılan yangın birçok hayatı tehdit etmektedir. Yangınla mücadele için Granite Mountain Hotshots yangın departmanında çalışan 19 itfaiyeci göreve başlarlar. Ancak yangınla mücadele oldukça zorludur. Herkesin kaçmaya çalıştığı mücadeleye koşar adım ilerleyen itfaiye ekibi, sevdiklerini, ailelerini ve komşularını koruyabilmek için kendi hayatlarını kaybetme riskiyle yüzleşmek zorunda kalacaktır.
SEANSLAR
FRAGMAN
SUBURBICON
IMDb puanı: 5.3
Tür: Suç, Dram, Gizem
Orijinal Adı: Suburbicon
Yönetmen: George Clooney
Oyuncular: Matt Damon, Julianne Moore, Oscar Isaac
Ülke: ABD, İngiltere
KONU:
Uygun fiyatlı evleri, bakımlı bahçeleriyle Suburbicon, ailelerin huzur içinde yaşadığı bir mahalle, adeta cennetten bir köşedir. Ama Suburbicon'ın bu sakin görüntüsü, rahatsız edici bir gerçeği saklamaktadır. Lodge ailesinin reisi Gardner Lodge (Matt Damon) mahallenin şantaj, ihanet ve intikamla bezeli karanlık sokaklarında büyük bir maceraya atılmak zorunda kalacaktır. Bu, çok ama çok kötü kararlar almış, çatlak insanların masalı. Burası, Suburbicon.
SEANSLAR
FRAGMAN
İNTİKAM
IMDb puanı: 7.2
Tür: Aksiyon, Suç, Dram
Orijinal Adı: The Foreigner
Yönetmen: Martin Campbell
Oyuncular: Katie Leung, Jackie Chan
Ülke: İngiltere, Çin
KONU:
Kızı terör saldırısında ölen restoran sahibi Ouan, bireysel bir adalet arayışına girer. Kendine kızının ölümünden sorumlu olanları öldürmeyi görev edinen Quan, gerçeklere ulaşmaya çalışırken karşısında eski bir devlet görevlisi olan Liam Hennessy'i bulur.
SEANSLAR
FRAGMAN
DELİL.COM
IMDb puanı: 6.5
Tür: Komedi
Orijinal Adı: Alibi.com
Yönetmen: Philippe Lacheau
Oyuncular: Philippe Lacheau, Élodie Fontan
Ülke: Fransa
KONU:
Greg ve ortağı Augustin, Alibi.com adlı bir şirket kurar. Arkadaşları Medhi de onlarla birlikte çalışmaya başlar. Kurdukları şirket paralı kişilerin iş seyahatlerinde çapkınlık ilişkilerini düzenlemekte ve onların özel hayatlarının gizliliğini korumaktadır. Özel hayatlarındaki gizliliğinin korunmasını isteyen müşterileri bu hizmetler için oldukça büyük paralar ödemektedir. Greg'in işleri harika gitmektedir ve sonunda büyük aşkını da bulmuştur. Ta ki kız arkadaşı onu müstakbel kayınpederi ve kayınvalidesi ile tanıştırana dek...
SEANSLAR
FRAGMAN
ON ADIM
Tür: Dram
Yönetmen: Fatih Hacıosmanoğlu
Oyuncular: Fatih Hacıosmanoğlu, Diane Caldwell
KONU:
Amerikalı yönetmen Tina, yeni sinema filmini çekmek ve yıllardır görmediği oğlu Hakan ile bir araya gelmek için İstanbul'a gelir. Fakat yapımcının kendisini yüzüstü bırakması ile Tina çareyi bir kafede bulaşık yıkayan Ayvaz adlı bir oyuncudan destek almakta bulur. Tina ve sadık asistanı İlhan ile mafyaya kumar borcu olan Ayvaz fırtınalı bir gecenin ardından çekecekleri filmin umuduyla küçük bir sahil köyüne sığınırlar. Ekibe Tina'nın oğlu Hakan ve onun nişanlısı Hale'nin de katılmasıyla gerçek ile hayal arasındaki ince çizgi yavaş yavaş kaybolmaya başlar.
SEANSLAR
FRAGMAN
GENÇ PEHLİVANLAR
Tür: Belgesel
Yönetmen: Mete Gümürhan
KONU:
Amasya Güreş Merkezi Yatılı Okulu'ndaki 26 çocuk, geleceğin güreş şampiyonları olabilmek için birçok zorluğa göğüs geriyor. Genç Pehlivanlar'ın kahramanı olan bu çocuklar, bir yandan da erkek egemen bir ortamda ergenliğin bildik sıkıntılarını yaşıyorlar. Yönetmenin müdahale etmeden, yakından gözlemiyle, çocukların arkadaşlıkla rekabet arasında geçen gündelik hayatlarına tanık oluyoruz.
SEANSLAR
FRAGMAN