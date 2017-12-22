Vizyonda 8 yeni film var

ACI TATLI EKŞİ
Tür: Romantik, Dram
Yönetmen: Andaç Haznedaroğlu
Oyuncular: Özge Özpirinçci, Buğra Gülsoy
KONU:
Murat ve Duygu çocukluklarından beri birbirine aşıktır. Üniversiteden mezun olurken Murat Duygu'ya evlenme teklif eder. Oysa Duygu'nun gerçekleştirmek istediği hayalleri vardır. Beş sene sonra yeniden birleşmek üzere bir ayrılık anlaşması yaparlar. Halbuki hayatın onlar için başka sürprizleri vardır.
SEANSLAR
FRAGMAN
MARTILARIN EFENDİSİ
Tür: Romantik, Dram
Yönetmen: Mehmet Ada Öztekin
Oyuncular: Mehmet Günsür, Bige Önal, Nejat İşler, Timuçin Esen
KONU:
İstanbul'da deniz kıyısında sakin bir yaşam süren bir adam olan Martıların Efendisi'nin (MEF), uzun zamandır beklediği misafiri sonunda çıkagelir. Beyazlar içinde, tam bir masumiyet simgesi misali kıyaya vuran bu kadın MEF için mutlu bir başlangıcın ilk işaretidir. Bütün umutlarını yüklediği gizli misafir, MEF'nin saf ve temiz dünyasından etkilense de onu gerçek dünyayla, acı bir tecrübeyle tanıştıracaktır.
SEANSLAR
FRAGMAN
PES ETME
IMDb puanı: 7.1
Tür: Dram
Orijinal Adı: Stronger
Yönetmen: David Gordon Green
Oyuncular: Jake Gyllenhaal , Tatiana Maslany
Ülke: ABD
KONU:
Sıradan bir adam olan Jeff Bauman'ın (Jake Gyllenhaal) Şehrinde ve dünyasında, umudun sembolü olarak insanların kalbine girer. 27 yaşındaki işçi sınıfı bir Bostonlu olan Jeff, maratonda eski kız arkadaşı Erin'i (Tatiana Maslany) geri kazanmaya çalışır. Patlama meydana geldiğinde bitiş çizgisinde onu beklerken, saldırıda iki bacağı da kaybeder. Jeff'in hastanede bilinci yerine geldiğinde güvenlik güçlerine bombacıların birini tespit etmede yardımcı olur, ancak kendi savaşı yeni başlamıştır. Erin ve Erin'in ailesinin desteğiyle aylarca süren fiziksel ve duygusal rehabilitasyona başlar.
SEANSLAR
FRAGMAN
DÖNME DOLAP
IMDb puanı: 6.2
Tür: Dram
Orijinal Adı: Wonder Wheel
Yönetmen: Woody Allen
Oyuncular: Kate Winslet , Juno Temple , Justin Timberlake
Ülke: ABD
KONU:
Dönme Dolap, 1950'lerde Coney Adası'ndaki lunaparkın kalabalığı içinde hayatları kesişen dört karakterin hikayesini anlatıyor: Sürekli duygusal dalgalanmalar yaşayan, bir zamanların aktristi, şimdinin garsonu Ginny (Kate Winslet); onun atlı karınca operatörü, kaba saba kocası Humpty (Jim Belushi), babası Humpty ile uzun yıllar konuşmamış olsa da şimdi onun evinde gangsterlerden saklanan Carolina (Juno Temple) ve oyun yazarı olmanın hayaliyle yaşayan yakışıklı ve genç cankurtaran Mickey (Justin Timberlake).
SEANSLAR
FRAGMAN
EYVAH ANNEM DAĞITTI! 2
IMDb puanı: 5.8
Tür: Komedi, Macera
Orijinal Adı: A Bad Moms Christmas
Yönetmenler: Scott Moore, Jon Lucas
Oyuncular: Mila Kunis, Kristen Bell, Susan Sarandon
Ülke: ABD
KONU:
2016 yılında gösterime girip gişede hatırı sayılır bir başarı yakalayan Bad Moms'ın devam filmi A Bad Moms Christmas, kurallara karşı koyan üç anne; Amy, Kiki ve Carla'nın Noel maceralarını anlatıyor.
SEANSLAR
FRAGMAN
FERDINAND
IMDb puanı: 6.8
Tür: Animasyon
Orijinal Adı: Ferdinand
Yönetmen: Carlos Saldanha
Ülke: ABD
KONU:
Ferdinand, arenada dövüşmektense tarlalarda çiçek koklamayı tercih eden bir boğanın öyküsünü anlatıyor. Ferdinand sakin mizacına ve doğa sevgisine rağmen dış görünüşü sebebiyle vahşi bir canavar olarak algılanır. Tehlikeli bir canavarla karıştırıldıktan sonra yakalanıp evinden ayrı düşürülür. Kendini İspanya'da bulan Ferdinand, evine dönmeye kararlıdır. Ancak bunun için yardıma ihtiyacı olacaktır.
SEANSLAR
FRAGMAN
DÜŞ KIRGINLARI
Tür: Dram
Yönetmen: Selim Güneş
Oyuncular: Mert Tanık, Denise Ankel
KONU:
Kuzey ve Sami, yıllarca dünyayı yaşanır kılmak için mücadele vermiş, işkenceler görmüş, acılar çekmişlerken artık kendi yaşamları yaşanamaz haldedir. Değil ülkelerinin, dünyanın acılarını omuzlamış bu kuşaktan artık yanlarında ne bir arkadaşları vardır, ne dünya yaşanacak bir yerdir, ne de geçmişten kopmaları mümkündür. Gelecek yoktur. Kuzey ölümü bekler. Sami, Kuzey'i. Bir gün Ege'nin şirin kasabasına hayat fışkıran, güzeller güzeli Şafak'ın gelmesiyle Kuzey farklılaşır gibi olsa da, kendini Şafak'a bırakmaz. Şafak, Kuzey'e âşık olurken, Kuzey Şafak'ı sadece sevmek ister. Onu da beceremez. Şafak, sadece 22 gün içinde, kezlerce Kuzey'den ayrılır, ama geri döner, arabasıyla çıktığı son ayrılış yolunda kaybolur. 5 yıl boyunca bulunamaz. Kuzey'in kendince arayışı devam eder…
SEANSLAR
FRAGMAN
BELALILAR
Tür: Komedi, Western
Yönetmen: Hasan Karcı
Oyuncular: Cengiz Güçlü, Gül Arslan
KONU:
Mask, ünlü ve acımasız bir Meksikalı hayduttur. Devlet, Mask tarafından gasp edilerek kullanılan topraklara el koyar. Topraklarının elinden gitmesini hazmedemeyen Mask etrafa saldırmaya başlar. Bu işle uğraşan şerifleri ortadan kaldırmayı düşünür. İlk önce şerif yardımcısının evini basar ve öldürür. Şerifi öldürmesi için kardeşini şerifin yaşadığı çiftliğe yollar. Şerif'le Mask'ın kardeşi arasında kavga çıkar. Şerif, Mask'ın kardeşini öldürür. Mask, artık şerife iyice düşman olmuştur; adamlarını toplayarak şerifin çiftliğini basar. Çiftlikte çıkan çatışmada şerifin ailesi Mask'ın iki adamını vurur. Çatışma üzerine gelen şerif Maskı tutuklar. Şerifin çiftlik evinde kurulan mahkemeyle Mask yargılanır ve Yargıç tarafından idamına karar verilir.
SEANSLAR
FRAGMAN
22 Aralık 2017 09:00
Vizyonda 8 yeni film var
Acı Tatlı Ekşi ve Martıların Efendisi haftanın iddialı yerli yapımlarından...
ACI TATLI EKŞİ
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