Vizyonda 9 yeni film var!

Tür: Gerilim, Dram

Orijinal Adı: Money Monster

IMDb Puanı: 6.8

Yönetmen: Jodie Foster

Oyuncular: George Clooney, Julia Roberts, Jack O’Connell

Ülke: ABD



KONU:

Risklerin büyük olduğu, gerçek zamanlı gerilim "Para Tuzağı"nda, George Clooney ve Julia Roberts finans televizyonu sunucusu Lee Gates ve yapımcısı Patty Fenn'i canlandırıyorlar. İkili, her şeyini kaybetmiş kızgın bir yatırımcının (Jack O'Connell) stüdyoyu zorla ele geçirmesiyle kendilerini aşırı bir durumun içinde bulurlar. Televizyonda milyonlara gergin ve zoraki bir canlı yayın sırasında, Lee ve Patty'nin günümüzün hızlı tempolu ve küresel piyasalarının kalbindeki bir komplonun ardında yatan gizemi açığa çıkarmak için öfkeyle ve zamanla yarışmaları gerekir.







ALİS HARİKALAR DİYARINDA: AYNANIN İÇİNDEN







Tür: Fantastik, Macera

Orijinal Adı: Alice Through the Looking Glass

IMDb Puanı: 6.4

Yönetmen: Andrew Scott

Oyuncular: Johnny Depp, Anne Hathaway, Helena Bonham Carter

Ülke: ABD



KONU:

Alis Kingsleigh (Wasikowska) son birkaç yılını babasının adımlarını takip ederek geçiriyor ve açık denizlere seyahat ediyor. Londra’ya dönüş yolunda sihirli bir aynayla karşılaşıyor ve yerlatının fantastik dünyasına dönerek arkadaşları olan Beyaz Tavşan (Sheen), Absolem (Rickman), Cheshire Kedisi (Fry) ve kendisi olmayan Çılgın Şapkacı’yla (Depp) karşılaşıyor. Şapkacı büyüklüğünü kaybettiği için Mirana (Hathaway) Alis’i zamana hükmeden Büyük Saat’in odasının içersindeki Renkküreyi ödünç almak üzere bir yolculuğa gönderiyor. Geçmişe giden Alis, hayatlarının farklı dönemlerindeki dostları ve düşmanlarıyla karşılaşıyor ve zaman dolmadan önce Şapkacı’yı kurtarmak için amansız bir mücadeleye giriyor.











ALİS HARİKALAR DİYARINDA: AYNANIN İÇİNNDEN



RÜZGARIN OĞLU





Tür: Dram, Biyografi, Spor Orijinal Adı: Race IMDb Puanı: 7.1 Yönetmen: Stephen Hopkins Oyuncular: Jason Sudeikis, Jeremy Irons, Tim McInnemy Ülke: Almanya, Fransa, Kanada

KONU: Buhran dönemi Amerika'sında hem öğrenci hem de sporcu olan Jesse, aile beklentilerinin, okuduğu Ohio State Üniversitesi'ndeki ırksal gerilimlerin ve kendine has yüksek rekabet standartlarının ağırlığını taşımaktadır. Ohio State Üniversitesi'nde Jesse, Larry Snyder'da (Jason Sudeikis) hevesli bir koç ve gözü pek bir dost bulur. Snyder, genç adamın sınırlarını zorlamaktan hiç korkmaz. Kendisinden küçük bir kızı olan Ruth Solomon'ın sevgisi ve desteğiyle, Jesse'nin üniversiteler arası yarışmalarda kazandığı başarılar, 1936 Olimpiyatları'na katılacak bir takım kurulduğu takdirde, onu ABD Olimpiyat takımına taşıyacaktır. Amerikan Olimpiyat Komitesi, Hitler'i boykot etmektedir. Komite Başkanı Jeremiah Mahoney (Oscar ödüllü William Hurt) ve milyoner sanayici Avery Brundage (Oscar Ödüllü Jeremy Irons) bu konuyu tartışmaktadır. Brundage komiteye karşı baskın gelince ve ABD'nin katılımı onaylanınca, Jesse, sporcu arkadaşlarıyla Berlin'e geldikten sonra kendini yeni bir ırksal ve siyasi bir mayın tarlasında bulur.

KRONİK







Tür: Dram

Orijinal Adı: Chronic

IMDb Puanı: 6.6

Yönetmen: Michel Franco

Oyuncular: Clare Van der Boom, Tim Roth, Bitsie Tulloch

Ülke: Fransa



KONU:



David; zorlu, talepkâr mesleği gereği bir yandan hastalarıyla yakınlaşmak zorunda kalırken bir yandan da duygusal açıdan tükenmektedir. Özel hayatında çekingen, beceriksiz ve muhtaçtır. Omuzlarındaki yük dayanılmaz hale geldiğinde, yüzünü geçmişe dönmek zorunda kalacaktır.



KRONİK







MEMLEKET





Tür: Dram Yönetmen: Murat Saraçoğlu Oyuncular: Osman Sonant, Şerif Sezer, Hikmet Karagöz

KONU: Mehmet Pehlivan, karısı Koca Nene ve torunları Narhanım, tamamı sular altında kalmış bir Anadolu köyünün son üyeleri olarak yaşamaktadırlar. Evleri mezarlığa bakan bir yamaçta olduğu için kurtulmuştur. Bu yaşlı karı kocanın oğulları ve gelinleri filmde neden ve nasıl olduğunu hiç görmeyeceğimiz bir biçimde ölmüşler ve yetim Narhanım da dedesi ve ninesiyle yaşamaya devam etmek zorunda kalmıştır. Narhanım'ın bir tekneyle okula gidip gelmesi ve yarım akıllı bir tarla bekçisi olan Osman'ın ara sıra onları ziyarete gelip gitmesi dışında hayatlarında hiç bir hareket yoktur. Ancak bir gece, civardaki bir mülteci kampından kaçtığını öğrendikleri bir hırsızın evlerine gelmesiyle hem durağan hayatları değişir hem de kendi vicdanlarıyla, geçmişleriyle hesaplaşacakları içsel bir yolculuğa çıkarak hikayeleri kaçınılmaz bir sona doğru ilerlerler.



MEMLEKET





Tür: Animasyon Orijinal Adı: Blinky Bill the Movie IMDb Puanı: 5.2 Yönetmen: Fin Edquist Oyuncular: Yekta Kopan, Ziya Korkut, Elif Acehan Ülke: ABD, Avustralya

KONU: Uzun süredir kayıp olan babasının sağ olduğuna emin olan maceraperest koala Blinky Bill, babasını eve geri getirmek için Avustralya’nın tehlikeli ve vahşi doğasında macera dolu bir yolculuğa çıkar. Genç ve maceraperest bir koala olan Blinky Bill’in en büyük hayali küçük bir kasaba olan Green Patch´den ayrılıp kaşif babasının izinden gitmektir. Baba Bill bir süre önce Avustralya’nın çöllerinde kaybolmuştur ve onun sağ olduğuna inanan tek kişi Blinky’dir. Blinky, babasının nerede olduğu konusunda ipucu bulunca, kendisini Avustralya’nın tehlikeli ve vahşi doğasında macera dolu bir yolculuğun içinde bulur. Bir hayvanat bahçesi koalası olan Nutsy ve asabi bir yakalı kertenkele olan Jacko’yla çabucak arkadaş olur. Kindar ve vahşi bir kedi tarafından durmak bilmeksizin takip edilen üçlü, Avustralya’nın gün görmemiş vahşi doğasında hayatta kalmayı becerebilecekler midir?









KAHRAMAN KOALA





Tür: Komedi Yönetmen: Yusuf Atıcı Oyuncular: Doğan Akkaya, Sinan Bengier, Kayra Şenocak KONU: Mafya babası Abbas sağ kolu tarafından tuzağa düşürülünce çocukluk arkadaşı olan dört sakar kadını koruması olarak işe alır.









ABBAS'IN MELEKLERİ





1 KEZBAN 1 MAHMUT: ADANA YOLLARINDA





Tür: Komedi Yönetmen: Cenk Çelik Oyuncular: Esin Yıldız, Ercan Zincir, Cenk Hakan Köksal

KONU:



Mahmut ve Emrah, İstanbul'daki bekar evlerinde öğrencilik hayatı yaşayan iki yakın arkadaştır. Mahmut bir gün sevgilisi Kezban'ı kaçırmaya karar verir. Çünkü Kezban'ın abisi Kürşat ilişkilerine onay vermemektedir. Emrah ailesinin Mersin'deki yazlığını ayarlar ve sevgilisi Yaprak'ı da yanına alır. Hep beraber Şahin marka modifiyeli arabalarıyla Mersin'e kaçarlar. Ekibimiz Mersin'deki yazlık sitede eğlenceli zamanlar geçirmektedir. Fakat bu uzun sürmez. Mahmut ve Emrah bir sabahsitenin sahilinde uyanırlar. Kızlar kaçırılmıştır. İki arkadaş kızların izini sürmeye başlar ve Adana'ya ulaşırlar. Adanalı Serkan'ın da ekibe dahil olmasıyla kızları kurtarmak için bir plan yapılır: Adana'nın farklı yerlerinden toplayacakları "özel" insanlardan oluşan bir ekip kurarak kızları tekrar kaçırmak! "Usta" bir şoför, "yetenekli" bir hacker, "çevik" bir karateci ve "silahlı" bir adam bulunur. "Kusursuz" bir plan, "uzman" bir ekip ve son dakika sürprizleri ile aksiyon ve komedi dolu bir maceraya atılırlar.



1 KEZBAN 1 MAHMUT: ADANA YOLLARINDA

CİNNİ: UYANIŞ





Tür: Korku, Gerilim Yönetmen: Emre Aydın Oyuncular: Eda Köksal, Gökçen Gökçebağ, Merve Deniz



KONU:

Dilara; çocukluğu zorlu geçmiş, kendi halinde yaşayan, tercüman olduğu için evde calışan ve bu yüzden çok dışarı çıkmayan bir kadındır. Bu monoton hayatı, bir gece evinin bahçesinde tanımadığı bir adamın cesedinin yanında uyanmasıyla tamamen değişir. O geceden sonra, onu dehşete düşüren, paranormal olaylar yaşamaya başlayacaktır. Ev arkadaşı Merve, Dilara'nın anlattıklarına şüpheyle yaklaşıyor olsa da, ona yardım etmek için bir psikiyatrist ve bir din hocasıyla bağlantıya geçer. Ancak, yaşadığı garip olayların etkisiyle Dilara kimseye, hatta Merve'ye bile güvenmemektedir. Kendisine neler olduğunu, kimlerin veya nelerin ona musallat olduğunu bulmaya çalışırken, asıl gerçekle yüzleşir.



