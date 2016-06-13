Vizyonda hakkı yenen korku filmleri

Birçok filmin çekildikten sonraki en büyük sorunu dağıtım ve gösterim koşullarıdır. Bu durumlara dayanamayanya da elindeki şansı değerlendiremeyen filmler ise ekonomik olarak çökmeye mahkumdurlar. Şimdiyse size son dönemlerde vizyonda kendine pek seyirci bulamamış ama yine de izlenmeye değer filmlerin bir listesini sunuyoruz.80'lerin korku sinemasına saygı duruşunda bulunan film, o dönemleri kendine kaynak olarak alıp klasiklere yaptığı göndermeler ile kendine iyi bir yer edinmeye çalıştı. Ne yazık ki kader, onun lehine işlemedi. 1 milyon dolara yakın bütçesinin yanında ilk hafta sonu ABD'de sadece 25 bin dolar kazanabildi. Vizyonun kendisine tanıdığı 9 haftayı iyi kullanamasa da siz ona şimdi bir şans daha verebilirsiniz.Şimdi de karşınızda 3 milyon pound'a çekilen bir İngiliz filmi var. I. Dünya Savaşı sonrası Londra'sında geçen film bir kadının hayalet vakasını araştırmak için gittiği bir yatılı okulu konu ediniyor. O zaman için beklentinin altında kalan film hem dönem filmi izleyip hem de korkmak isteyenler için şu an değerli olabilir.Snowboard meraklısı üç gencin, telesiyejin bozulması sonrasında dağın bir ucunda asılı kalmaları ve sert hava şartlarına verdiği mücadele bu filmin konusunu oluşturuyor. Gençlerin belli eğlenceler yüzünden başına gelen felaketlerin hikayesini başka birçok filmden hatırlıyoruzdur. Öteki filmlerden farkı ne diyecek olursanız söyleceğimiz tek şey, olayın sadece bu üç arkadaş arasında geçmesi olacaktır. Sinemada daha küçük hikayelerden hoşlananlar gerilim severler bu filmi bir kere daha gözden geçirebilir.Basit bir yılbaşı tatili nasıl olur da kabus dolu bir geziye dönüşebilir? Cevabını merak ediyorsanız vizyonda çakılmasına rağmen gerilim dolu bu filme bir şans verin. Ayrıca sizi filme çekecek başka biretmen daha var, canavar çocuklar. Chucky'nin canlı kanlı çocuk halini görmek istiyor olabilirsiniz.Türkiye'de vizyona çıkmayan ancak Cronenberg'in yerli hayranlarının kaçırmaması gereken bir "body horror" filmi. Jen ve Sylvia Soska isimli ikiz kız kardeşler tarafından yönetilen film, Mary isimli tıp öğrencisinin tıp dünyasına küsüp "merdiven altı" yaptığı ameliyatları konu ediniyor. Biraz garip mi geldi, o halde bu filme şans vermelisiniz.Yüzüklerin Efendisi'nin Boromir'i olarka tanıdığımız Sean Bean başrolünde olduğu film "Kara Ölüm" ismi ile vizyondan beklediğini bulamayanlar kervanına katılıyor. Orta Dünya'dan çıkan Boromir bu filmde Orta Çağ'ın veba salgının içinde bulunuyor kendini. Zaten filmin isimi de yani kara ölüm de 1347-1351 yılları arasında Avrupa'daki veba salgınını tanımlamak için kullanılan bir terimdir.Filmin bu rengarenk karesine sakın aldanmayın. Çünkü pembe elbesesi diye sevimli gibi görünen Lola, aslına mezuniyete gitmek için arkadaşına teklifte bulunan ve reddedildiği zaman da o geceyi pek müstakbel eşine zehir eden "psikopat" bir karakterdir. Toronto Film Festivalinde "Geceyarısı Çılgınlıkları" bölümünde gösterilen filmi eğer izlerseniz ne kadar haklı sebeplerle o kategoriye sokulduğuna hak veririsiniz.Şu dönemde çekilen filmlere bakıldığında 500 bin pound'un milyon dolarlık filmlerin yanında çok büyük prodüksiyonlu olmadığını ve masraflarını çıkaracağını düşünebilirsiniz. Ancak film, vizyonunun ilk haftasında sadece 2 salonda oynarsa durum birazcık değişebilir.Belçikalı yönetmen Fabrice Du Welz'in ikinci filmi olan orta sınıf festivallerde gösterilip birkaç ödül alması ile beraber vizyonda yerle bir olan bir başka korku filmi. Noel'de konser vermek için karanavını ile dolaşan bir müzisyenin öyküsünü anlatan film, tahmin edeceğiniz üzere aracın sapa bir yerde bozulması ile hikayesini geliştiriyor.Troll 2 isimli kötü şöhreti kült korku filmi, dünyanın en iyi "kötü" filmi olarak anılıyor. Bu filmin küçük Joshua Waits'i ise yaklaşık 20 sene sonra nasıl böyle bir filmin çekildiği öyküsünü belgesel biçimi ile film hayranlarına anlatmaya çalışıyor. Bu "rezil" korku filmlerini beğenmeyebilirsiniz ancak hayranlar tarafından söylenen şu gerçeğe kulak verin: "Bu filmler o kadar kötüki ancak iyi bir film bu kadar kötü olabilir." İlginç bir yorum ama ya haklılarsa?AHMET TOĞAÇ