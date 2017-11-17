Vizyonda tam 10 yeni film var

JUSTICE LEAGUE: ADALET BİRLİĞİ
IMDb puanı: 8.0
Tür: Fantastik, Aksiyon
Orijinal Adı: Justice League
Yönetmen: Zack Snyder
Oyuncular: Ben Affleck, Gal Gadot, Jason Momoa, Ezra Miller
Ülke: ABD
KONU:
Zack Snyder'ın yeniden yönetmen koltuğuna oturduğu Justice League, dünya için yeni bir tehlikenin ortaya çıkmasıyla Batman'in yeni kötülüğe karşı koyacak bir süper kahraman ekibini bir araya getirmesini anlatıyor.
Superman'e olanlardan sonra, insanlığa olan inancı, Bruce Wayne'in öncekilerden daha da güçlü bir düşmana karşı yeni arkadaşı Diana Prince'in de yardımını almasına neden olur. Batman ve Wonder Woman birlikte hareket ederek, yeni uyanan bir tehdide karşı, meta insanlardan oluşan bir takım oluştururlar.
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SEN KİMİNLE DANS EDİYORSUN?
Tür:
Komedi
Yönetmen: Burak Aksak
Oyuncular: Binnur Kaya, Demet Özdemir
KONU:
Burak Aksak'ın yönettiği Sen Kiminle Dans Ediyorsun?, hayatındaki problemleri dansla aşmaya çalışan Aysel ile gittiği dans okulundaki hocasının öyküsünü konu ediniyor.
Anne ve babasını kaybetmiş, intiharı bile düşünecek kadar zor günlerden geçen Aysel'in hayattaki en büyük tutkusu dans etmektir. Şengül'ün dans okulunda çalışmaya ve büyük para ödülü olan bir yarışmaya katılmaya karar vermesiyle hayat ona heyecanlı günler sunmaya başlayacaktır.
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FRAGMAN
KARDAN ADAM
IMDb puanı:
5.2
Tür: Gerilim
Orijinal Adı: The Snowman
Yönetmen: Tomas Alfredson
Oyuncular: Michael Fassbender, Rebecca Ferguson
Ülke: ABD
KONU:
Filmin yönetmenliğini Gir Kanıma (Let the Right One In) ve Köstebek (Tinker, Tailor, Soldier, Spy) filmleriyle global bir üne kavuşan İsveçli yönetmen Tomas Alfredson üstleniyor.
Seçkin bir cinayet timinin baş dedektifi, kışın ilk karında ortadan kaybolan bir kurbanı soruştururken yakalanması zor bir seri katilin yeniden eyleme geçmiş olabileceğinden korkmaktadır. Polisin, düşüncesi bile hoş olmayan bu kötülüğü bir sonraki kar yağışından önce alt edebilmesi için keskin zekalı Katrine Bratt'in yardımıyla on yıllık kapanmayan vakalar ve bu korkunç yeni vaka arasında bir bağ kurması gerekecektir.
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FRAGMAN
BEGINNER
Tür:
Dram
Yönetmen: Burçak Açık Üzen
Oyuncular: Güven Kıraç, Birsen Dürülü
KONU:
Faruk 60 yaşlarında emekli olmuş ama hala çalışmakta olan sıradan bir taksi şoförüdür. Faruk'un yaşam rutini dışında gece gündüz uğraştığı tek bir şey vardır. O da İngilizce öğrenmeye çalışmak. Evde olduğu zamanlar kitaplardan İngilizce öğrenmeye çalışır. Takside ise arabaya binen gençlere İngilizce bilip bilmediklerini sorarak pratik yapmaya çabalar. Faruk İngilizce'ye olan merakından dolayı bazen alay konusu olur bazen de takdir edilir. Ama o dışarıdan gelen bütün etkilere kulaklarını tıkamıştır. Büyük bir azimle öğrenmek için her şeyi yapar.
İngilizce öğrenmek için yoğun geçen altı ayın sonunda artık çat pat konuşur derdini anlatır hale gelmiştir. Başta köhne ve bakımsız olan evi ise çiçek gibi yeni olmuştur.
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KUTSAL GEYİĞİN ÖLÜMÜ
IMDb puanı:
7.8
Tür: Korku, Dram, Gizem
Orijinal Adı: The Killing of a Sacred Deer
Yönetmen: Yorgos Lanthimos
Oyuncular: Nicole Kidman, Alicia Silverstone, Barry Keoghan, Colin Farrell
Ülke: İrlanda, İngiltere
KONU:
Köpek Dişi ve The Lobster gibi filmlerle dünya genelinde tanınırlığa ulaşan Yorgos Lanthimos'un yönettiği Kutsal Geyiğin Ölümü, eşi Anna ve çocuklarıyla beraber mutlu bir hayatı olan cerrah Steven'ın, babasını kaybeden genç Martin'i hayatına sokmasıyla yaşanan olayları konu ediniyor.
Steven Murphy başarılı bir cerrah, eşi Anna ise göz doktorudur. Çiftin iki çocuklarıyla beraber mutlu ve sağlıklı devam eden aile hayatı, Steven'ın babasını kaybetmiş bir genç olan Martin'i himayesine almasıyla raydan çıkar. Beraberinde bazı karanlık sırlar da getiren Martin aile fertleriyle giderek yakınlaşırken, Steven'ın çocukları ansızın yemeden içmeden kesilir ve yürüyememeye başlarlar. Doktorlar, çocukların rahatsızlığını bilimsel olarak açıklayamamaktadır. Steven kendisini Martin'in dediklerini harfiyen yapmazsa aile fertlerinin sırayla öleceği esrarengiz bir oyunun içinde bulur.
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İÇİMDEKİ GÜNEŞ
IMDb puanı:
6.5
Tür: Komedi, Dram, Romantik
Orijinal Adı: Un beau soleil intérieur
Yönetmen: Claire Denis
Oyuncular: Juliette Binoche, Xavier Beauvois
Ülke: Fransa, Belçika
KONU:
Dünyanın en romantik şehrinde bile aşkı bulmak kolay olmayabilir… Paris'te yaşayan, boşanmış bir ressam. Hayata sımsıkı tutunan, her anı dolu dolu yaşayan bu kadının adı, Isabelle. Hayatını kendi kurallarına göre yaşayan, kendini korumak için sınırları olan ama yaşadığı onca şeye rağmen umudunu yitirmeyen bir kadındır Isabelle. Belki de şans pek yüzüne gülmediği için aşkı bu kadar tutkulu yaşar, belki de Paris'in büyüsüne kapılır zaman zaman. Aşk hikâyesinde aktörler değişse de sonuçlar Isabelle için hep aynıdır: hayal kırıklığı ve yalnızlık… Isabelle'in aradığı mutluluğu bulabilmesi için önce yanlış yerlere baktığını fark etmesi gerekecektir.
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KÜÇÜK VAMPİR 3D
IMDb puanı:
5.9
Tür: Animasyon
Orijinal Adı: The Little Vampire
Yönetmenler: Richard Claus, Karsten Kiilerich
Ülke: Almanya
KONU:
Küçük Vampir 3D, ailesini bir vampir avcısından korumak isteyen genç vampir Rudolph ile korkutucu şeylere ilgisi olan Tony'nin hikâyesini anlatıyor.
Rudolph adındaki küçük vampirin ailesi acımasız bir vampir avcısının tehdidi altındadır. Rudolph tam da bu sıralarda kendi yaşıtı bir ölümlü ile tanışır. Tony adındaki bu çocuk eski şatolar, mezarlıklar gibi korkutucu şeyler ile çok ilgilidir. Arkadaş olan ikili Rudolph'un ailesini kurtarmaya çalışacaktır.
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FRAGMAN
SENİ GİDİ SENİ
Tür:
Komedi
Yönetmen: Sibel Tunç
Oyuncular: Ahmet Kayakesen, Serdar Sezgin
KONU:
Sibel Tunç'un yönettiği Seni Gidi Seni, gençliği seksenlerde Bayrampaşa semtinde geçmiş bir grup insanın günümüzdeki hikâyelerini anlatıyor.
SEANSLAR
FRAGMAN
BİZİM KÜÇÜK GÜNAHLARIMIZ
Tür:
Aşk, Dram
Yönetmen: Mehmet Kütük
Oyuncular: Oğuzhan Ulu, Bahar Dokur
KONU:
Filmde, birbirinden uzak gibi görünen ama iç içe geçmiş hayatların akıl almaz rastlantılarla bir araya gelişinin doğurduğu bir aşk hikâyesi konu ediliyor.
SEANSLAR
FRAGMAN
AYAZ
Tür:
Gerilim
Yönetmen: Dersu Yavuz Altun
Oyuncular: Deniz Telek, Özlem Aktaş
KONU:
Hasan, küçük yaşta, başka bir adamla kaçan yengesini çevresinin baskısıyla öldürür. Cezaevi sürecinde yaptığından derin pişmanlık duyarak aklını yitirme noktasına gelir. Tek çıkış yolu vardır; cezaevinden çıktıktan sonra annesini öldürdüğü için kimsesiz kalan çocuk Ayaz'ı yanına alarak onun yüzünü güldürmek. Kamyon şoförü olan Hasan, Ayaz'la birlikte yolculuklara çıkmaya başlar. Kocasından kaçarken ikilinin karşısına çıkan Helün ve küçük kızı Hazal yolculuğu kimsenin ön göremeyeceği noktalara taşır.
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