Vizyonda tam 10 yeni film var

JUSTICE LEAGUE: ADALET BİRLİĞİ



IMDb puanı: 8.0

Tür: Fantastik, Aksiyon

Orijinal Adı: Justice League

Yönetmen: Zack Snyder

Oyuncular: Ben Affleck, Gal Gadot, Jason Momoa, Ezra Miller

Ülke: ABD



KONU:

Zack Snyder'ın yeniden yönetmen koltuğuna oturduğu Justice League, dünya için yeni bir tehlikenin ortaya çıkmasıyla Batman'in yeni kötülüğe karşı koyacak bir süper kahraman ekibini bir araya getirmesini anlatıyor.





SEANSLAR



FRAGMAN





SEN KİMİNLE DANS EDİYORSUN?



Tür: Komedi

Yönetmen: Burak Aksak

Oyuncular: Binnur Kaya, Demet Özdemir

Yönetmen: Burak Aksak

Oyuncular: Binnur Kaya, Demet Özdemir



KONU:

Burak Aksak'ın yönettiği Sen Kiminle Dans Ediyorsun?, hayatındaki problemleri dansla aşmaya çalışan Aysel ile gittiği dans okulundaki hocasının öyküsünü konu ediniyor.





SEANSLAR



FRAGMAN





KARDAN ADAM



IMDb puanı: 5.2

Tür: Gerilim

Orijinal Adı: The Snowman

Yönetmen: Tomas Alfredson

Oyuncular: Michael Fassbender, Rebecca Ferguson

Ülke: ABD

Tür: Gerilim

Orijinal Adı: The Snowman

Yönetmen: Tomas Alfredson

Oyuncular: Michael Fassbender, Rebecca Ferguson

Ülke: ABD



KONU:

Filmin yönetmenliğini Gir Kanıma (Let the Right One In) ve Köstebek (Tinker, Tailor, Soldier, Spy) filmleriyle global bir üne kavuşan İsveçli yönetmen Tomas Alfredson üstleniyor.





SEANSLAR



FRAGMAN





BEGINNER



Tür: Dram

Yönetmen: Burçak Açık Üzen

Oyuncular: Güven Kıraç, Birsen Dürülü

Yönetmen: Burçak Açık Üzen

Oyuncular: Güven Kıraç, Birsen Dürülü



KONU:

Faruk 60 yaşlarında emekli olmuş ama hala çalışmakta olan sıradan bir taksi şoförüdür. Faruk'un yaşam rutini dışında gece gündüz uğraştığı tek bir şey vardır. O da İngilizce öğrenmeye çalışmak. Evde olduğu zamanlar kitaplardan İngilizce öğrenmeye çalışır. Takside ise arabaya binen gençlere İngilizce bilip bilmediklerini sorarak pratik yapmaya çabalar. Faruk İngilizce'ye olan merakından dolayı bazen alay konusu olur bazen de takdir edilir. Ama o dışarıdan gelen bütün etkilere kulaklarını tıkamıştır. Büyük bir azimle öğrenmek için her şeyi yapar.





SEANSLAR



FRAGMAN





KUTSAL GEYİĞİN ÖLÜMÜ



IMDb puanı: 7.8

Tür: Korku, Dram, Gizem

Orijinal Adı: The Killing of a Sacred Deer

Yönetmen: Yorgos Lanthimos

Oyuncular: Nicole Kidman, Alicia Silverstone, Barry Keoghan, Colin Farrell

Ülke: İrlanda, İngiltere

Tür: Korku, Dram, Gizem

Orijinal Adı: The Killing of a Sacred Deer

Yönetmen: Yorgos Lanthimos

Oyuncular: Nicole Kidman, Alicia Silverstone, Barry Keoghan, Colin Farrell

Ülke: İrlanda, İngiltere



KONU:

Köpek Dişi ve The Lobster gibi filmlerle dünya genelinde tanınırlığa ulaşan Yorgos Lanthimos'un yönettiği Kutsal Geyiğin Ölümü, eşi Anna ve çocuklarıyla beraber mutlu bir hayatı olan cerrah Steven'ın, babasını kaybeden genç Martin'i hayatına sokmasıyla yaşanan olayları konu ediniyor.





SEANSLAR



FRAGMAN







İÇİMDEKİ GÜNEŞ



IMDb puanı: 6.5

Tür: Komedi, Dram, Romantik

Orijinal Adı: Un beau soleil intérieur

Yönetmen: Claire Denis

Oyuncular: Juliette Binoche, Xavier Beauvois

Ülke: Fransa, Belçika

Tür: Komedi, Dram, Romantik

Orijinal Adı: Un beau soleil intérieur

Yönetmen: Claire Denis

Oyuncular: Juliette Binoche, Xavier Beauvois

Ülke: Fransa, Belçika



SEANSLAR



FRAGMAN





KÜÇÜK VAMPİR 3D



IMDb puanı: 5.9

Tür: Animasyon

Orijinal Adı: The Little Vampire

Yönetmenler: Richard Claus, Karsten Kiilerich

Ülke: Almanya

Tür: Animasyon

Orijinal Adı: The Little Vampire

Yönetmenler: Richard Claus, Karsten Kiilerich

Ülke: Almanya



KONU:

Küçük Vampir 3D, ailesini bir vampir avcısından korumak isteyen genç vampir Rudolph ile korkutucu şeylere ilgisi olan Tony'nin hikâyesini anlatıyor.





SEANSLAR



FRAGMAN





SENİ GİDİ SENİ



Tür: Komedi

Yönetmen: Sibel Tunç

Oyuncular: Ahmet Kayakesen, Serdar Sezgin

Yönetmen: Sibel Tunç

Oyuncular: Ahmet Kayakesen, Serdar Sezgin



SEANSLAR



FRAGMAN





BİZİM KÜÇÜK GÜNAHLARIMIZ



Tür: Aşk, Dram

Yönetmen: Mehmet Kütük

Oyuncular: Oğuzhan Ulu, Bahar Dokur

Yönetmen: Mehmet Kütük

Oyuncular: Oğuzhan Ulu, Bahar Dokur



SEANSLAR



FRAGMAN





AYAZ



Tür: Gerilim

Yönetmen: Dersu Yavuz Altun

Oyuncular: Deniz Telek, Özlem Aktaş

Yönetmen: Dersu Yavuz Altun

Oyuncular: Deniz Telek, Özlem Aktaş



