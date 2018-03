Vizyonda tam 10 yeni film var

AİLE ARASINDA



Tür: Komedi

Yönetmen: Ozan Açıktan

Oyuncular: Demet Evgar, Engin Günaydın



KONU:

21 yıllık eşinin aniden terk ettiği Fikret (Engin Günaydın) ve 21 yıllık müzisyen sevgilisi tarafından bırakılan müzikhol vokalisti Solmaz (Demet Evgar) komik bir tesadüfle tanışması ve dost olmasının ardından, Solmaz'ın kızı Zeynep (Su Kutlu) bu sırada ailesiyle ilgili yalanlar söylediği Adanalı sevgilisinden evlenme teklifi alır. Solmaz, Fikret'ten, kızının saygın, efendi, emniyet müdürü babası rolünü oynamasını ister. Aile arasında bir kız isteme, bir de düğün olacak ve bu iş bitecektir. Ancak damadın geleneksel ailesi detaylı evlilik seremonileri planlamaktadır. Asla yalan söyleyemeyen, nevrotik, tedirgin Fikret, sert, silah taşıyan, kebapçı zinciri sahibi bir Adanalı aileye karşı hayatının rolünü oynamak zorundadır.



ÇİZGİ ÖTESİ



IMDb puanı: 5.0

Tür: Korku, Bilim Kurgu, Dram

Orijinal Adı: Flatliners

Yönetmen: Niels Arden Oplev

Oyuncular: Ellen Page, Diego Luna

Ülke: ABD



KONU:

Ölümden sonra neler olduğunu merak eden beş tıp öğrencisi, çok tehlikeli bir deneye kalkışır: birbirlerinin kalbini kısa süreliğine durdurarak, her biri neredeyse öldükleri bir anı deneyimler. Ve bu da onlara ölümden sonra ne olduğuna dair ilk elden bilgi sağlar. Ancak, deneyleri gittikçe daha tehlikeli bir hal alırken, her biri geçmişteki günahları tarafından avlanmaya ve diğer tarafa geçmelerinin paranormal sonuçlarını yaşamaya başlarlar.



YARINI YOK



IMDb puanı: 5.8

Tür: Gerilim, Aksiyon

Orijinal Adı: 24 Hours to Live

Yönetmen: Brian Smrz

Oyuncular: Ethan Hawke, Paul Anderson

Ülke: ABD, Hong Kong, Güney Afrika



KONU:

Travis Conrad, bir kiralık katildir. Kendisine verilen son işi sırasında öldürülür ve patronu tarafından geçici olarak canlandırılır. Sadece 24 saatlik yaşam süreci vardır. Travis, kendisine verilen bu bir günde hayatına mal olan insanlardan intikam almak için çabalar.



AŞKA GELDİK



Tür: Komedi

Yönetmen: Muharrem Özabat

Oyuncular: Metin Yıldız, Şener Kökkaya



KONU:

Şükrü ölen karısına verdiği söz üzerine yıllardır Habib ile birlikte aynı evde bekar bir hayat sürmektedir. Bir gün yaşadıkları köyün muhtarlığına bir telefon gelir ve Avrupalı araştırmacıların köyde sosyolojik inceleme yapacağı bildirilir. Avrupalı araştırmacıların gelişi, tüm köy halkının gözünü Şükrü ile Habib'e çevirir ve ikiliyi komik olaylarla çevrili bir çıkmazın içine sürükler.



GEÇMİŞTEKİ SIR



Tür: Dram

Yönetmen: Raşit Görgülü

Oyuncular: Serkan Şenalp, Natasa Petrovic



KONU:



Fotoğrafçılık yapan ve ailesiyle yaşayan Ali, geçirdiği genetik bir rahatsızlık sonucunda kendini Bosna Hersek'te, sıra dışı ve hüzünlü bir hikayenin içinde bulur. Bosna'yı hiç bilmeyen Ali, geçmişine dair izleri arayacaktır. Bosna'da yaşamını sürdüren Hana onu bu yolculuğunda hiç yalnız bırakmayacaktır.



KÖRFEZ



Tür: Dram

Yönetmen: Emre Yeksan

Oyuncular: Ulaş Tuna Astepe, Ahmet Melih Yılmaz



KONU:

30'lu yaşlarında, yeni boşanmış Selim, yıllar sonra İstanbul'dan ailesinin yanına İzmir'e döner. Selim, eski hayatının izleriyle karşılaşırken, körfezde gerçekleşen bir kaza şehirdeki hayatı derinden sarsar. Aniden şehri kaplayan bir kokuyla Selim'in hayatı da beklenmedik bir yön alır. Selim, yıllar sonra geri döndüğü İzmir'de yeni bir dünyayı keşfe dalar.



SARI SICAK



Tür: Dram

Yönetmen: Fikret Reyhan

Oyuncular: Aytaç Uşun, Mehmet Özgür



KONU:

Artan endüstrileşmeyle birlikte fabrikaların arasında sıkışıp kalmış bir tarla... Ve bu tarlada, büyük maddi sorunlarına rağmen geleneksel yöntemlerde direnip hayata tutunmaya çalışan göçmen bir aile... Bu duruma rağmen en küçük oğul İbrahim, farklı bir geleceğin hayalini kurmaktadır ve kendi kaderini belirleme konusunda kararlıdır. Bölgenin bu acımasız sistemine ek olarak feodal aile yapısının getirdiği baskının da boyunduruğu altındadır. Oysa bir hayali gerçeğe dönüştürmek o kadar da kolay değildir. Eylemleri hem kendisi hem de ailesi için beklenmeyen sonuçlar doğuracaktır.









JÜPİTER'İN UYDUSU



IMDb puanı: 6.5

Tür: Dram, Bilim Kurgu

Orijinal Adı: Jupiter holdja

Yönetmen: Kornél Mundruczó

Oyuncular: Zsombor Jéger, György Cserhalmi

Ülke: Almanya, Macaristan



KONU:

Aryan ve babası, Suriye'den botla Macaristan'a kaçmıştır. Sınıra vardıkları sırada çıkan kargaşada ırkçı bir polis memuru tarafından vurulan 19 yaşındaki Aryan, korku ve dehşet içinde son nefesini vermeye hazırlanırken, götürüldüğü mülteci kampında mucizevi bir şekilde hayatta kalır. Olağanüstü bir şekilde göğe yükselen Aryan'ın mucizelere olan inancı artsa da içine düştüğü olaylarda bu yeteneği bile yeterli olmayacaktır. Aryan, sınırda kaybettiği babasını ararken aynı zamanda içine girmiş olduğu yeni dünyanın zorluklarıyla ve bir yandan da geçmişiyle yüzleşmek zorunda kalacaktır.



ZOR BİR KARAR



Tür: Dram

Yönetmen: Ender Özkahraman

Oyuncular: Şükran Aktı, Kemal Seven



KONU:

Eylem, babası ve büyük kardeşiyle birlikte Hakkâri'de yaşamakta ve bir kilim atölyesinde çalışmaktadır... Hayat dolu bir kızdır ama gözüne büyük görünen burnunu kendisine takıntı edinmiştir. Biriktirdiği parayla estetik ameliyat olma hayalleri kurmaktadır. Çayocağı işleten büyük kardeşi, işyerindeki araziye istinat duvarı yapmak istemekte, bir-iki masa daha koyarak müşteri sayısını artırmayı düşünmektedir. Bir yanda babasıyla anlaşamayan büyük kardeş, bir yanda ailesi tarafından zorla evlendirilmek istenen yakın bir arkadaş... Eylem burun ameliyatı için biriktirdiği parayı gözden çıkararak onlara yardım etmeyi düşünmekte ama bu kararından emin olamamaktadır.



TAMİRCİKLER: GİZLİ GÖREV



IMDb puanı: 5.4

Tür: Animasyon

Orijinal Adı: The Fixies: Top Secret

Yönetmen: Vasiko Bedoshvili

Ülke: Rusya



KONU:

Tamircikler: Gizli Görev, sadece çocuklar tarafından görülebilen ve bilumum alet edevatları tamir edebilen Tamircikler'in hikâyesini anlatıyor.



