Üye Ol Üye Girişi
Mynet Anasayfa Email Oyun Sebastiyan
Sinema>  Sinema Haberleri
1 Aralık 2017 01:09

Vizyonda tam 10 yeni film var

Demet Evgar ve Engin Günaydın'ın başrolünde yer aldığı Aile Arasında haftanın iddalı yapımlarından...

AİLE ARASINDA
Tür: Komedi
Yönetmen: Ozan Açıktan
Oyuncular: Demet Evgar, Engin Günaydın

KONU:
21 yıllık eşinin aniden terk ettiği Fikret (Engin Günaydın) ve 21 yıllık müzisyen sevgilisi tarafından bırakılan müzikhol vokalisti Solmaz (Demet Evgar) komik bir tesadüfle tanışması ve dost olmasının ardından, Solmaz'ın kızı Zeynep (Su Kutlu) bu sırada ailesiyle ilgili yalanlar söylediği Adanalı sevgilisinden evlenme teklifi alır. Solmaz, Fikret'ten, kızının saygın, efendi, emniyet müdürü babası rolünü oynamasını ister. Aile arasında bir kız isteme, bir de düğün olacak ve bu iş bitecektir. Ancak damadın geleneksel ailesi detaylı evlilik seremonileri planlamaktadır. Asla yalan söyleyemeyen, nevrotik, tedirgin Fikret, sert, silah taşıyan, kebapçı zinciri sahibi bir Adanalı aileye karşı hayatının rolünü oynamak zorundadır.

SEANSLAR

FRAGMAN


ÇİZGİ ÖTESİ

IMDb puanı: 5.0
Tür: Korku, Bilim Kurgu, Dram
Orijinal Adı: Flatliners
Yönetmen: Niels Arden Oplev
Oyuncular: Ellen Page, Diego Luna
Ülke: ABD

KONU:
Ölümden sonra neler olduğunu merak eden beş tıp öğrencisi, çok tehlikeli bir deneye kalkışır: birbirlerinin kalbini kısa süreliğine durdurarak, her biri neredeyse öldükleri bir anı deneyimler. Ve bu da onlara ölümden sonra ne olduğuna dair ilk elden bilgi sağlar. Ancak, deneyleri gittikçe daha tehlikeli bir hal alırken, her biri geçmişteki günahları tarafından avlanmaya ve diğer tarafa geçmelerinin paranormal sonuçlarını yaşamaya başlarlar.

SEANSLAR

FRAGMAN


YARINI YOK
IMDb puanı: 5.8
Tür: Gerilim, Aksiyon
Orijinal Adı: 24 Hours to Live
Yönetmen: Brian Smrz
Oyuncular: Ethan Hawke, Paul Anderson
Ülke: ABD, Hong Kong, Güney Afrika

KONU:
Travis Conrad, bir kiralık katildir. Kendisine verilen son işi sırasında öldürülür ve patronu tarafından geçici olarak canlandırılır. Sadece 24 saatlik yaşam süreci vardır. Travis, kendisine verilen bu bir günde hayatına mal olan insanlardan intikam almak için çabalar.

SEANSLAR

FRAGMAN


AŞKA GELDİK
Tür: Komedi
Yönetmen: Muharrem Özabat
Oyuncular: Metin Yıldız, Şener Kökkaya

KONU:
Şükrü ölen karısına verdiği söz üzerine yıllardır Habib ile birlikte aynı evde bekar bir hayat sürmektedir. Bir gün yaşadıkları köyün muhtarlığına bir telefon gelir ve Avrupalı araştırmacıların köyde sosyolojik inceleme yapacağı bildirilir. Avrupalı araştırmacıların gelişi, tüm köy halkının gözünü Şükrü ile Habib'e çevirir ve ikiliyi komik olaylarla çevrili bir çıkmazın içine sürükler.

SEANSLAR

FRAGMAN


GEÇMİŞTEKİ SIR
Tür: Dram
Yönetmen: Raşit Görgülü
Oyuncular: Serkan Şenalp, Natasa Petrovic

KONU:
Fotoğrafçılık yapan ve ailesiyle yaşayan Ali, geçirdiği genetik bir rahatsızlık sonucunda kendini Bosna Hersek'te, sıra dışı ve hüzünlü bir hikayenin içinde bulur. Bosna'yı hiç bilmeyen Ali, geçmişine dair izleri arayacaktır. Bosna'da yaşamını sürdüren Hana onu bu yolculuğunda hiç yalnız bırakmayacaktır.

SEANSLAR

FRAGMAN


KÖRFEZ

Tür: Dram
Yönetmen: Emre Yeksan
Oyuncular: Ulaş Tuna Astepe, Ahmet Melih Yılmaz

KONU:
30'lu yaşlarında, yeni boşanmış Selim, yıllar sonra İstanbul'dan ailesinin yanına İzmir'e döner. Selim, eski hayatının izleriyle karşılaşırken, körfezde gerçekleşen bir kaza şehirdeki hayatı derinden sarsar. Aniden şehri kaplayan bir kokuyla Selim'in hayatı da beklenmedik bir yön alır. Selim, yıllar sonra geri döndüğü İzmir'de yeni bir dünyayı keşfe dalar.

SEANSLAR

FRAGMAN


SARI SICAK
Tür: Dram
Yönetmen: Fikret Reyhan
Oyuncular: Aytaç Uşun, Mehmet Özgür

KONU:
Artan endüstrileşmeyle birlikte fabrikaların arasında sıkışıp kalmış bir tarla... Ve bu tarlada, büyük maddi sorunlarına rağmen geleneksel yöntemlerde direnip hayata tutunmaya çalışan göçmen bir aile... Bu duruma rağmen en küçük oğul İbrahim, farklı bir geleceğin hayalini kurmaktadır ve kendi kaderini belirleme konusunda kararlıdır. Bölgenin bu acımasız sistemine ek olarak feodal aile yapısının getirdiği baskının da boyunduruğu altındadır. Oysa bir hayali gerçeğe dönüştürmek o kadar da kolay değildir. Eylemleri hem kendisi hem de ailesi için beklenmeyen sonuçlar doğuracaktır.




JÜPİTER'İN UYDUSU

IMDb puanı: 6.5
Tür: Dram, Bilim Kurgu
Orijinal Adı: Jupiter holdja
Yönetmen: Kornél Mundruczó
Oyuncular: Zsombor Jéger, György Cserhalmi
Ülke: Almanya, Macaristan

KONU:
Aryan ve babası, Suriye'den botla Macaristan'a kaçmıştır. Sınıra vardıkları sırada çıkan kargaşada ırkçı bir polis memuru tarafından vurulan 19 yaşındaki Aryan, korku ve dehşet içinde son nefesini vermeye hazırlanırken, götürüldüğü mülteci kampında mucizevi bir şekilde hayatta kalır. Olağanüstü bir şekilde göğe yükselen Aryan'ın mucizelere olan inancı artsa da içine düştüğü olaylarda bu yeteneği bile yeterli olmayacaktır. Aryan, sınırda kaybettiği babasını ararken aynı zamanda içine girmiş olduğu yeni dünyanın zorluklarıyla ve bir yandan da geçmişiyle yüzleşmek zorunda kalacaktır.

SEANSLAR

FRAGMAN


ZOR BİR KARAR

Tür: Dram
Yönetmen: Ender Özkahraman
Oyuncular: Şükran Aktı, Kemal Seven

KONU:
Eylem, babası ve büyük kardeşiyle birlikte Hakkâri'de yaşamakta ve bir kilim atölyesinde çalışmaktadır... Hayat dolu bir kızdır ama gözüne büyük görünen burnunu kendisine takıntı edinmiştir. Biriktirdiği parayla estetik ameliyat olma hayalleri kurmaktadır. Çayocağı işleten büyük kardeşi, işyerindeki araziye istinat duvarı yapmak istemekte, bir-iki masa daha koyarak müşteri sayısını artırmayı düşünmektedir. Bir yanda babasıyla anlaşamayan büyük kardeş, bir yanda ailesi tarafından zorla evlendirilmek istenen yakın bir arkadaş... Eylem burun ameliyatı için biriktirdiği parayı gözden çıkararak onlara yardım etmeyi düşünmekte ama bu kararından emin olamamaktadır.

SEANSLAR

FRAGMAN


TAMİRCİKLER: GİZLİ GÖREV

IMDb puanı: 5.4
Tür: Animasyon
Orijinal Adı: The Fixies: Top Secret
Yönetmen: Vasiko Bedoshvili
Ülke: Rusya

KONU:
Tamircikler: Gizli Görev, sadece çocuklar tarafından görülebilen ve bilumum alet edevatları tamir edebilen Tamircikler'in hikâyesini anlatıyor.

SEANSLAR

FRAGMAN


Yorumlar

  • reklamlardan fragmanlar izlenmiyor ki

Bu sayfalarda yer alan okur yorumları kişilerin kendi görüşleridir. Yazılanlardan Mynet.com sorumlu tutulamaz.

Çizgi Ötesi

Sarı Sıcak

Geçmişteki Sır

Aile Arasında

Jüpiter'in Uydusu

Körfez

Aşka Geldik

Yarını Yok

Tamircikler: Gizli Görev

Zor Bir Karar
Mynet Sinema Haberlerini RSS ile takip edin.

Vizyondaki Filmler

Vizyondaki yeni filmler
Vizyondaki eski filmler

Artık sinema biletinizi cep telefonunuzdan satın alabileceğinizi biliyor musunuz?

Son Haberler

Tüm haberler için tıklayın
Artık sinema biletinizi cep telefonunuzdan satın alabileceğinizi biliyor musunuz?

Mynet Sinema, vizyondaki filmler hakkında detaylı bilgi edinebileceğiz, filmlerin seans ve gösterimde olduğu salon bilgilerini kolayca öğrenebileceğiniz, güncel haberleri takip edebileceğiz, kullanıcıların içerik paylaşabildiği kapsamlı bir sinema sitesidir. Kullanıcılar siteye; film, oyuncu, yönetmen, teknik ekip(yapımcı, müzik, vs..) gibi alanlarda bilgi ekleyebilir, filmler için fotoğraflar ve fragmanlar yükleyebilir, kişisel listelerini oluşturabilir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir