Voyage of Time'ın fragmanı dünyayı etkiledi









Evreni, varoluşu anlatmak ve bu konuları filmlere sığdırmak oldukça zor görünüyor. Ancak yönetmen Terrence Malick bu işi çok çok başaılı bir şekilde yapıyor. Önceki filmi The Tree of Life ile büyük bir başarı yakalamıştı. 2011 yılında vizyona giren The Tree of Life, 3 Oscar adaylığı kazanmış ve toplamda 103 ödülle katıldığı yarışmalardan dönmüştü. Kazandığı ödüllere bakmak bile Malick'in filmi The Tree of Life'ı başarılı saymaya yetiyorken, Brad Ptii, Sean Penn ve Jessica Chastain gibi büyük oyuncuları kadrosunda bulundurması da filmin artılarından biriydi. Aile bireylerinin birbiriyle olan iletişimi üzerinden yola çıkıp evrenin başlangıcından itibaren bir yolculuğa da tanık olmamızı amaçlıyordu Malick The Tree of Life ile. Ancak şimdi işler biraz daha değişti. Artık Malick yeni filmi The Tree of Life ile izleyicisini evrene ve dünyaya tanık edeceğinin işaretini verdi. Üstelik bunu harika bir fragmanla başardı. Voyage of Time isimli yeni belgeseli, IMAX formatında yayınlanacak. Voyage of Time ile birlikte Weightless isimli bir filmi daha aynı yıl içerisinde bitiren Malick, büyük bir hızla sinema dünyasında ismini sıklıkla duyuran yönetmenlerden birisi oldu.

Tam adı Voyage of Time: Life's Journey olan belgesel film, ABD'de 45 dakikalık kısa versiyonuyla gösterime girecek. Bu versiyonu Brad Pitt seslendiriyor ve diğer versiyonun ABD'de vizyona girmeyeceği düşünülüyor. Bununla birlikte diğer versiyon ise 90 dakika uzunluğunda ve yayınlanan fragman da bu versiyona ait. Fragmanda sesini duyduğumuz Cate Blanchett, bu versiyonu seslendiriyor. Filmin ilk gösterimi Toronto Uluslararası Film Festivali'nde gerçekleştirilecek.







Yayınlanan fragman, Voyage of Time'ın 90 dakika uzunluğundaki versiyonunun fragmanı. Sesiyle ön plana çıkan Cate Blanchett, neler yaşayacağımızı bire bir ortaya koyuyor sanki. Brad Pitt'in seslendirdiği ve 45 dakika uzunluğunda olan Voyage of Time: IMAX Experience ise çok daha çarpıcı görselliğiyle ön plana çıkıyor. Üstelik bu versiyonda seslendirmenin de daha vurucu olduğu vurgulanıyor. Ancak iki versiyonun en önemli ortak noktası, bir kaleydeskobun içerisinden dünyaya bakıyormuşcasına etkileyici bir görsellikle karşılaşacağımızın garantisini veriyor olması.

Fragmanla birlikte yayınlanan detaylı sinopsis de, filmle ilgili akılları karıştıran birçok soruya cevap vermekle birlikte, şu ana kadar Voyage of Time ile ilgili alabildiğimiz en kapsamlı bilgilerin bulunduğu sinopsis de yayınlandı. Sinopsisten, şu ana kadar ender yaşadığımız bir deneyimle karşılaşacağımız izlenimini alıyoruz:

"Yönetmen Terrence Malick'in tutkusunun bir nişanı olan Voyage of Time: Life's Journey, gezegenimizin geçmişine ve insanlığın gelecekteki yerine bir keşif yolculuğu. Doğanın enerjisini, gelişmiş görsel efektleri ve dünyanın her yerinden etkileyici görüntüleri arkasına alarak, farklı bir yolculuğa çıkmanızı sağlıyor.

Evrenin bunca yılından sonra, burada olmak, biz olmak ne ifade ediyor?

Dünyanın bilimsel kronolojisini, yıldızların doğuşu ve yeni bir hayatın ortaya çıkışıyla, insanlığın meydana gelişini anlatmak içni kullanıyor. Malick izleyicileri, birçok yoldan bugüne, yarına ve geçmişe davet ediyor. Bilimsel danışmanlar ve Dan Grass'ın önderlik ettiği görsel sanatçılarla birlikte, daha önce şahit olamadığımız bir doğal fenomeni çeşitli yollarla sunuyor."



Filmin kesin vizyon tarihi ve Türkiye'de vizyona girip girmeyeceği henüz tam olarak bilinmiyor. Bu yılın sinema olaylarından biri olarak adlandırılan Voyage of Time, şimdiden oldukça popülerleşti.









