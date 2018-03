Voyage of Time'ın fragmanı dünyayı etkiledi

Evreni, varoluşu anlatmak ve bu konuları filmlere sığdırmak oldukça zor görünüyor. Ancak yönetmen Terrence Malick bu işi çok çok başaılı bir şekilde yapıyor. Önceki filmi The Tree of Life ile büyük bir başarı yakalamıştı. 2011 yılında vizyona giren The Tree of Life, 3 Oscar adaylığı kazanmış ve toplamda 103 ödülle katıldığı yarışmalardan dönmüştü. Kazandığı ödüllere bakmak bile Malick'in filmi The Tree of Life'ı başarılı saymaya yetiyorken, Brad Ptii, Sean Penn ve Jessica Chastain gibi büyük oyuncuları kadrosunda bulundurması da filmin artılarından biriydi. Aile bireylerinin birbiriyle olan iletişimi üzerinden yola çıkıp evrenin başlangıcından itibaren bir yolculuğa da tanık olmamızı amaçlıyordu Malick The Tree of Life ile. Ancak şimdi işler biraz daha değişti. Artık Malick yeni filmi The Tree of Life ile izleyicisini evrene ve dünyaya tanık edeceğinin işaretini verdi. Üstelik bunu harika bir fragmanla başardı. Voyage of Time isimli yeni belgeseli, IMAX formatında yayınlanacak. Voyage of Time ile birlikte Weightless isimli bir filmi daha aynı yıl içerisinde bitiren Malick, büyük bir hızla sinema dünyasında ismini sıklıkla duyuran yönetmenlerden birisi oldu.