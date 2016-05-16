Vücut dublörü istemedi

Game of Thrones’un geçtiğimiz gece yayınlanan bölümü, yine oldukça etkileyici sahneler içeriyordu. Bu sahnelerden en önemlisi de Daenerys Targaryen’in ön planda olduğu sahneydi. Daha önce “utanç yürüyüşü” esnasında Cersei Lannister’ı canlandıran Lena Headey’in vücut dublörü kullanması, büyük tartışmalara neden olmuştu. Bu tartışmalar içerisinde Lena Headey’in oyunculuğu da, kullanılan efektler de tartışılmıştı.
Sahnede dublör kullanıp kullanmadığıyla ilgili ise çok net konuşarak “En son beni çıplak gördüklerinde üçüncü sezondaydık, şimdi ise altıncı sezondayız. Üstünden hayli zaman geçti. Ama gördükleri sadece benim. O sahnelerde hiç dublör kullanmadığımı söylemek beni mutlu ediyor” diyerek Game of Thrones’ta bulunmanın kendisini ne kadar mutlu ettiğini de söylemeyi ihmal etmiyor.