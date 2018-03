16 Mayıs 2016 08:55 Vücut dublörü istemedi Game of Thrones yıldızı Emilia Clarke, son bölümde dublör kullanmayı reddetti.





Game of Thrones’un geçtiğimiz gece yayınlanan bölümü, yine oldukça etkileyici sahneler içeriyordu. Bu sahnelerden en önemlisi de Daenerys Targaryen’in ön planda olduğu sahneydi. Daha önce “utanç yürüyüşü” esnasında Cersei Lannister’ı canlandıran Lena Headey’in vücut dublörü kullanması, büyük tartışmalara neden olmuştu. Bu tartışmalar içerisinde Lena Headey’in oyunculuğu da, kullanılan efektler de tartışılmıştı.









Şimdi ise Game of Thrones’un dün gece yayınlanan bölümünde Daenerys Targaryen’i canlandıran Emilia Clarke’ın çıplak bir şekilde göründüğü sahne, tartışmalara neden oldu. İzleyiciler Emilia Clarke’ın dublör kullanıp kullanmadığını merak ediyordu. Emilia Clarke, verdiği bir röportajda Game of Thrones ile ilgili “Çok heyecan verici, her sezon en az bir kez tüyler ürpertici bir sahnede yer alıyorum” diyor.



Sahnede dublör kullanıp kullanmadığıyla ilgili ise çok net konuşarak “En son beni çıplak gördüklerinde üçüncü sezondaydık, şimdi ise altıncı sezondayız. Üstünden hayli zaman geçti. Ama gördükleri sadece benim. O sahnelerde hiç dublör kullanmadığımı söylemek beni mutlu ediyor” diyerek Game of Thrones’ta bulunmanın kendisini ne kadar mutlu ettiğini de söylemeyi ihmal etmiyor.

Her bölümde birçok tartışmaya yol açan, her sezon finalinde akıllarda soru işareti bırakan Game of Thrones, altıncı sezonda da izleyicilerin nefesini kesmeye devam ediyor.