Warcraft'tan yeni fotoğraflar

Legendary Pictures ve Universal Pictures'in yapımcılığını üstlendiği Warcraft filminden yeni fotoğraflar yayınlandı. Video oyunundan uyarlanan film hem fantastik sinema hayranları hem de oyuncular tarafından büyük bir heyecanla bekleniyor.







Görüntülere de bakacak olursak filmin hedef kitlesinin sadece oyuncularla daraltılmadığına emin oluyoruz. Böylesine büyük bir prodüksiyon, muhakkak herkese hitap edip, birçok farklı alandan kendine seyirci çekmeyi görev ediniyordur.







Warcraft oyunseverlerin bildiği üzere en meşhur oyun serilerinden biri. Oyun bir MMORPG (Massive multiplayer online role play game) türünün eşsiz örneklerinden. Bu türün Türkçe açıklaması yapacak olursak kullanıcılar, çevrimiçi olarak oyuna bağlanıp birbirlerine karşı rol yapıyorlar.







Warcraft tarzı oyunlar, standart bir oyunun katılığını kırarak, kişiye özgürlük vermesi ile ünlü. Başka bir deyişle her oyuncu, oyun içinde alternatif bir hayat yaşıyor. Bu yüzden de bazı kesimler tarafından oyun, insanları bağımlı hale getirdiği için eleştiriliyor.







WOW hayranlarının hepsi film hakkında iyimser değil. Çünkü oyunun kendilerine tanıdığı devasa ve özgür dünyayı filmde bulamayacaklarını düşünüyorlar. Yine de bu endişe onların filme duyduğu merakı azaltmıyor. Tüm oyuncu kitlesi film vizyonla buluşur buluşmaz salonlara akın edecek gibi görünüyor.







Filmin konusunu ise Orklar ile Azeroth Krallığı'nın savaşı oluşturuyor. Daha önceden birkaç fragman ile gördüğümüz görüntülerin yanına yenileri de eklenince filmin bize sunacağı evrene daha çok yakınlık duymaya başlıyoruz.







Moon ve Yaşam Şifresi gibi son birkaç senenin iyi bilim-kurgularına imza atmış Duncan Jones gibi bir ismin bu filmde yönetmenlik yapıyor olması da film adına büyük bir artı. Fazla deneyimli diyemesek de yaptığı işin hakkını veren bir yönetmen ile karşı karşıya olduğumuzun farkında olmalıyız.







Filmin belki de en can sıkıcı kısmı sürekli değişen vizyon tarihi. Sürekli değişen tarih umarız en son olarak açıklanan 10 Haziran gününde sabitlenmiştir.







AHMET TOĞAÇ