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Sinema>  Sinema Haberleri
10 Nisan 2018 15:35

Warner Bros, Batgirl çekilecek dedi

Akıbeti belli olmayan Batgirl projesi için olumlu haberler geldi.


Gotham şehrinin komiseri Barbara Gordon, aslında bir Batgirl! 1961 yılında ilk kez Betty Kane olarakBill Finger ve Sheldon Moldoff tarafından yayına sokulmuş olmasına rağmen, daha sonra Batgirl, Barbara Gordon olarak 1967 yılında değiştirilmiş bir kurgusal karakter.


Bu karakter, yazar Gardner Fox ve çizer Carmine İnfantino tarafından yaratılan Detective Comics #359, "Milyon Dolarlık Batgirl!'' (1967) isimli çizgi romanla giriş yapmıştı. Batgirl, Gotham City'de Batman ve Robin, Dick Grayson'ın yanısıra diğer önemli DC Universe kahramanları ile de dirsek temasındadır. Bir kadın kahraman olarak beyazperdede görmek istediğimiz bir figür şüphesiz.


Buffy The Vampire Slayer, Angel, Firefly televizyon dizilerinin, Firefly'ı takiben Serenity filminin ve Fray adlı çizgi romanın yaratıcısı,2012'de "The Avengers" ve devam filmi "Avengers: Age of Ultron" filmlerinin senaristi ve yönetmeni Joss Whedon genelde hep güçlü kadın karakterlerin hikayelerini anlatmasıyla bilinir kuşkusuz. Warner/DC'nin Batgirl projesi de onun elindeyken hikaye sıkıntısı çekip projeden çekildiği haberini aldık ve üzüldük.


Yakın zamanda Warner Bros, projenin iptal olmadığını açıkladı. Transformers'ın spinoff'u Bumblebee'nin senaristiChristina Hodson, Batgirl'ü yazmaya başladı!


Filmin yönetmeni kim olacak, gelişmeler nasıl olacak, merakla bekliyoruz.


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