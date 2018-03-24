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Sinema>  Sinema Haberleri
24 Mart 2018 16:01

Wes Anderson'dan 'Köpek Adası'!

Animasyon türündeki yapım, seslendirme kadrosuyla da dikkat çekiyor.



"Büyük Budapeşte Oteli", "Moonrise Kingdom" gibi filmleriyle tanıdığımız, Oscar adaylıkları bulunan çılgın yönetmen Wes Anderson imzalı Köpek Adası / Isle of Dogs filminin vizyonuna geri sayım başladı. Filmin seslendirme kadrosunda adeta bir yıldızlar geçidi var:Edward Norton, Bill Murray, Scarlett Johansson, Tilda Swinton, Greta Gerwig, Frances McDormand, Harvey Keitel, Bob Balaban ve Yoko Ono gibi isimler filmdeki karakterlere sesleriyle can verecek.


Megasaki City'de yaşayan tüm köpeklerin şehirden uzaklaştırılmasına karar verilir. Bu köpeklerin içinde 12 yaşındaki Atari'nin koruma köpeği Spots da vardır. Atari, minyatür uçağıyla tek başına nehrin karşı tarafına geçer ve köpeğini aramaya başlar.


Sevimli film, ülkemizde 20 Nisan'da sinemalarda olacak.


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    Köpek Adası
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