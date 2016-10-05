Westworld'ün geçtiğimizi pazar yayınlanan ilk bölümü, 3.3 milyon kişi tarafından izlendi. Bu, True Detective'in 2014'te yayınlanan ilk bölümüyle neredeyse aynı sayıda insanın diziyi izlediği anlamına geiiyor. TV by the Numbers'a göre, dizinin ilk bölümü ilk yayınında 2 milyon insana erişmiş, kalan 1.3 milyon kişi ise iki diğer yayından ve HBO GO ve HBO Now ile ön gösterimi yakalayabilen izleyiciler. Veriler True Detective'in Westworld kadar izlenip izlenmediğini tam olarak ortaya koymasa da, Nic Pizzolatto'nun yapımcılığını üstlendiği dizinin daha fazla izlendiği söylenebilir.
5 Ekim 2016 15:14
Westworld'ün ilk bölümünü 3 milyon kişi izledi
J.J. Abrams imzası taşıyan yeni HBO dizisi Westworld, 3 milyon kişiyi televizyon karşısında tuttu.
Westworld'ün geçtiğimizi pazar yayınlanan ilk bölümü, 3.3 milyon kişi tarafından izlendi. Bu, True Detective'in 2014'te yayınlanan ilk bölümüyle neredeyse aynı sayıda insanın diziyi izlediği anlamına geiiyor. TV by the Numbers'a göre, dizinin ilk bölümü ilk yayınında 2 milyon insana erişmiş, kalan 1.3 milyon kişi ise iki diğer yayından ve HBO GO ve HBO Now ile ön gösterimi yakalayabilen izleyiciler. Veriler True Detective'in Westworld kadar izlenip izlenmediğini tam olarak ortaya koymasa da, Nic Pizzolatto'nun yapımcılığını üstlendiği dizinin daha fazla izlendiği söylenebilir.
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