Westworld'ün ilk bölümünü 3 milyon kişi izledi

Westworld'ün geçtiğimizi pazar yayınlanan ilk bölümü, 3.3 milyon kişi tarafından izlendi. Bu, True Detective'in 2014'te yayınlanan ilk bölümüyle neredeyse aynı sayıda insanın diziyi izlediği anlamına geiiyor. TV by the Numbers'a göre, dizinin ilk bölümü ilk yayınında 2 milyon insana erişmiş, kalan 1.3 milyon kişi ise iki diğer yayından ve HBO GO ve HBO Now ile ön gösterimi yakalayabilen izleyiciler. Veriler True Detective'in Westworld kadar izlenip izlenmediğini tam olarak ortaya koymasa da, Nic Pizzolatto'nun yapımcılığını üstlendiği dizinin daha fazla izlendiği söylenebilir.









Ek bilgi olarak, son yılların popüler HBO dizilerinden Vinyl ve The Night Og'un 750 binden biraz fazla kişiye eriştiğini söyleyebiliriz. Game of Thrones ile 2011 yılında yayınlanan ilk bölümüyle 4.2 milyon toplam izleyiciye erişmiş.

westworld'ün başrollerinde Anthony Hopkins, Ed Harris ve Evan Rache Wood bulunuyor. Dizi, büyük bir televizyon olayı olarak 2016'nın en çok konuşulanları arasına girdi. Hem tartışması, hem de olumlu ve olumsuz eleştirisi de yayınlandığı andan itibaren hiç eksilmedi. Simülasyon bir kasabada robotlar ve insanlar arasındaki ilişkiyi Western sosuyla inceleyen Westworld'e en yoğun olumsuz eleştiri, açılış sahnesindeki şiddet ve tecavüz sahneleri yüzünden geldi. J.J. Abrams ise diziyi "Kimse 'haydi kadınları aşağılayacak bir dizi yapalım' diye düşünmedi" diyerek diziyi savundu. HBO yapımı Westworld, hem oyuncu kadrosuyla, hem konusu, hem de başarılı tekniğiyle adından sıkça söz ettirecek gibi görünüyor.