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25 Temmuz 2018 15:05

What They Had’den ilk fragman yayımlandı

Mendillerinizi hazırlayın... Güçlü drama What They Had’den ilk fragman sinemaseverlerin beğenisine sunuldu.


İlk gösterimi Sundance Film Festivali’nde gerçekleşen güçlü drama What They Had’den ilk fragman yayımlandı. Yönetmen Elizabeth Chomko’nun ilk uzun metrajlı olan dramanın senaryosu da Chomko’nun kaleminden çıktı. Yürek burkan aile dramasının başrolünde iki Oscar ödüllü Hilary Swank, iki kez Oscar ödülünün kıyısından dönen Michael Shannon ve 2 Emmy Ödüllü usta aktrisBlythe Danner yer alıyor.


Kardeşi Nicky’nin ısrarı üzerine Chicago’ya ailelerinin yanlarına giden Bridget, Alzheimer hastası annelerinin bir kış gecesi sokağa fırlamasından çok etkilenirler. Bu durum karşısında ne yapacakları karşısında aile içinde tartışmalar sürerken, ‘hastalıkta ve sağlıkta’ sözüne yürekten bağlı olan babaları hiçbir koşulda eşinden ayrılmak istememektedir.


12 Ekim tarihinde Amerika’da vizyona girecek olan What They Had’in ülkemizde vizyona girip girmeyeceği belirsizliğini koruyor.



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