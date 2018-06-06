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Sinema>  Sinema Haberleri
6 Haziran 2018 11:33

White Boy Rick'ten ilk fragman

Matthew McConaughey'li White Boy Rick'ten yeni fragman yayınlandı



14 yaşındayken FBI muhbiri olan, genç yaşında uyuşturucu ticaretinde kendine önemli bir yer edinen Richard Wershe Jr.'ın gerçek hikâyesini anlatan White Boy Rick'in yönetmen koltuğunda Yann Demange var.


Richard Wershe Jr.'a genç oyuncu Richie Merritt hayat veriyor, babasını ise sevilen oyuncu Matthew McConaughey canlandırıyor. Oyuncu kadrosunda Jennifer Jason Leigh, Eddie Marsan, Bruce Dern ve Bel Powley gibi isimlerin de yer aldığı White Boy Rick, ülkemizde 25 Ocak 2019 tarihinde gösterime girecek. Filmden fragman yayınlandı, izleyelim:


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    White Boy Rick
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