Widows’tan heyecan yaratan fragman

Prömiyerini 62’nci Londra Film Festivali’nde yapacak olan ve oyuncu kadrosuyla dikkatleri üzerine çeken Widows filminden yeni fragman yayınlandı. Ülkemizde Dul Kadınlar adıyla vizyona girecek olan film, Lynda La Plante’nin aynı adlı romanından beyazperdeye uyarlandı.



Senaryosu McQueen ile birlikte Gone Girl filminin senaryosuyla Altın Küre adaylığı elde etmiş Gillian Flynn‘e ait olan filmin oyuncu kadrosunda ise Viola Davis, Elizabeth Debicki, Michelle Rodriguez, Colin Farrell, Liam Neeson, Robert Duvall, Daniel Kaluuya, Cynthia Erivo gibi isimler yer alıyor.



4 kadının tek ortak noktası; ölen eşlerinin yasa dışı işlerden kendilerine borç bırakmalarıdır. Kendi kaderlerini ellerine alan bu 4 kadın, geleceklerini istedikleri gibi yaratmak için iş birliği yaparlar.



Widows (Dul Kadınlar) 16 Kasım‘da vizyonda olacak.