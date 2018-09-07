Wildlife’dan yeni fragman geldi

Jake Gyllenhaal ve Carey Mulligan’ın başrolü paylaştığı drama filmi Wildlife’ın yeni fragmanı gün yüzüne çıktı. Swiss Army Man, 12 Yıllık Esaret ve Aşk ve Merhamet gibi filmlerde rol alan, Altın Küre ve BAFTA adaylığı bulunan başarılı aktör Paul Dano’nun ilk yönetmenlik denemesi olan film Richard Ford’un aynı isimli romanından beyaz perdeye uyarlandı.

Brinson, Montana’nın küçük bir kasabasında yaşayan sıradan bir ailedir. Anne Jeanette, evin bütün düzeninden ve aileyi birarada tutmakla sorumludur. Evin babası Jerry ise profesyonel bir golfçüdür ancak ani bir şekilde işini kaybedince psikolojisi çok bozulur. Kendini arayış sürecine giren Jerry, yakınlarda çıkan dev bir orman yangınıyla mücadeleye yardım etmek için ailesini geride bırakır. Jerry’nin gidişi eşi Jeanette ve oğlu Joe’yu derinden etkiler.

Wildlife (Yangın Yeri) filminin 8 Şubat 2019’da ülkemizde vizyona girmesi bekleniyor.