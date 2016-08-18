Will Ferrell, Sherlock Holmes olacak

2017 yine bir Sherlock Holmes yılı olacak gibi görünüyor. 2000'li yılların en büyük tekrar keşiflerinden biri olan Sir Arthur Conan Doyle'un ölümsüz dedektifi Sherlock Holmes, yepyeni bir sinema filmiyle geliyor. BBC'nin duyurduğu yeni Sherlock sezonunun 2017'de yayınlanacağı da düşünülürse, 2017 boyunca da 221B'nin ışıkları kolay kolay sönmeyecek. Şimdi ise yepyeni bir Sherlock filmiyle karşı karşıyayız, üstelip yepyeni bir tarzda; komedi filmi olarak! Film için iki çok önemli komedi oyuncusuyla anlaşılmış durumda ve çalışmalar çoktan başlamış.

















Deadline'ın haberine göre Will Ferrell ve John C. Reilly, Holmes and Watson isimli bir Sherlock Holmes komedisi için bir araya gelmiş. Ferrell Holmes'i, Reilly ise Dr.Watson'u canlandıracak ve film, beklentilere göre 13 yaş üzeri olarak tanımlanacak. İkili daha önce Step Brothers ve Talladega Nights isimli komedi filmlerinde birlikte çalışmış ve bu filmler oldukça popüler olmuştu. Holmes and Watson'un çekimleri, Kasım ayında başlayacak.







Yine Deadline'a göre, bu filmde aslında Will Ferrell, Borat filmi ile oldukça ünlenen Sacha Baron Cohen ile birlikte çalışacaktı, ancak nasıl olduysa işler ters gitti ve bu da Ferrell ve Rilly'nin tekrar çalışmasının yolunu açtı.



Böylelikle Will Ferrell'ın Sherlock'u da devam eden Sherlock Holmes projelerinin arasına eklendi. Şimdilik Robert Downey Jr'ın başrol oynadığı film serisi, BBC'nin Benedict Cumberbatch ve Martin Freeman'lı Sherlock dizisi ve CBS'in Elementary dizisinin arasına katıldı. Önümüzdeki yıllarda da bu Sherlock Holmes rüzgarı devam edecek gibi görünüyor. CBS'in Elementary'si Ekim ayında beşinci sezonuna başlayacakken BBC, Sherlock'un 2017'deki yeni sezonunu duyurdu. Bu arada Robert Downey Jr'lı Sherlock Holmes film serisi ise üçleme olmak içni gün sayıyor, üçüncü film duyuruldu ancak henüz vizyon tarihiyle ya da detaylarla ilgili bir bilgi yok. Robert Downey Jr, hiç değilse Sherlock Holmes'tan önce Iron Man olarak karşımıza çıkacak 2017 yılında.



Bu arada Ferrell ve Reilly, bir gün tekrar Step Brothers'ın devam filmi için bir araya gelebilir gibi görünüyor. Yönetmen Adam McKay "Asla 'asla' dememelisiniz" diyerek bu projeyi işaret ediyor: "En azından şimdilik değil, Eğer iyi bir fikir aklımıza gelirse ve Ferrell ile Reilly 57-58 yaşlarında görünebilirse, bu da olabilir. Ancak, şimdilik değil sanki." diyor.