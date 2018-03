Will Ferrell, Sherlock Holmes olacak

2017 yine bir Sherlock Holmes yılı olacak gibi görünüyor. 2000'li yılların en büyük tekrar keşiflerinden biri olan Sir Arthur Conan Doyle'un ölümsüz dedektifi Sherlock Holmes, yepyeni bir sinema filmiyle geliyor. BBC'nin duyurduğu yeni Sherlock sezonunun 2017'de yayınlanacağı da düşünülürse, 2017 boyunca da 221B'nin ışıkları kolay kolay sönmeyecek. Şimdi ise yepyeni bir Sherlock filmiyle karşı karşıyayız, üstelip yepyeni bir tarzda; komedi filmi olarak! Film için iki çok önemli komedi oyuncusuyla anlaşılmış durumda ve çalışmalar çoktan başlamış.

Deadline'ın haberine göre Will Ferrell ve John C. Reilly, Holmes and Watson isimli bir Sherlock Holmes komedisi için bir araya gelmiş. Ferrell Holmes'i, Reilly ise Dr.Watson'u canlandıracak ve film, beklentilere göre 13 yaş üzeri olarak tanımlanacak. İkili daha önce Step Brothers ve Talladega Nights isimli komedi filmlerinde birlikte çalışmış ve bu filmler oldukça popüler olmuştu. Holmes and Watson'un çekimleri, Kasım ayında başlayacak.