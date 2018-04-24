Winchester/Gizemli Ev Film Eleştirisi



Korku sineması tarihi boyunca pek çok perili ev konseptli film izledik. Bunlardan bazıları başyapıt niteliğinde iken bazılarını günümüzde hatırlamıyoruz bile. Bu alt türün hakkını vermek için sadece evi hayaletlerle doldurup yüksek sesli, ani ve tekinsiz sahneler ile ev sakinlerini korkutmak/öldürmek seyirciyi ne kadar tatmin eder tartışılır. Çünkü korku sinemasındaki yükselen çıta beklentileri de artık yukarıya doğru çekmiş durumda. Bu alt türün son örneklerinden birisi olan ve gerçek olaylara dayandığı iddia edilen, geçtiğimiz hafta vizyona giren Winchester – Gizemli Ev de hikâye örgüsünü perili ev üzerinden kuruyor.

1906 yılı San Francisco’sunda geçen filmde, Winchester Silahları’nın hissedarı Sarah Winchester’ın (Helen Mirren) kendi malikânesinde doğaüstü bir takım varlıklardan rahatsız olması üzerine Terapist Dr. Eric Price’dan yardım istemesi ve akabinde gelişen olayları konu ediniyor. Gördüğünü iddia ettiği bu ruhlar Winchester silahları ile ölmüş kişilerin ruhlarıdır ve Sarah bu ruhları rehabilite olana kadar kapısında 13 çivi çakılmış odalarda sakladığını iddia etmektedir. Karısını kaybetmiş ve hali hazırda kendisi de depresyonda olan Dr. Eric Price ise yerinde gözlem yapmak üzere Winchester mâlikanesine gider. Eğer Sarah bu ruhların gerçekliğini ispat edemezse akli dengesinin yerinde olmadığı raporlanacak ve kendisi hissedarlıktan çıkarılacaktır. Neyin doğru neyin hayal olduğunu artık anlayamayan Dr. Price ise bu gizemi çözmek zorundadır.

Hikâyesi inişli çıkışlı giden ve seyirciyi bir türlü içine çekemeyen Gizemli Ev’de korku unsurları yetersiz kalıyor. Winchester ailesinin lanetli olduğunu ve hepsinin öldürülmesi gerektiğine inanan varlıkların sözde bu motivasyonu oldukça zayıf. Evi ısrarla restore ederek büyütmeye çalışan Sarah’ın ölen kişilere karşı pişmanlıkları ve bu pişmanlıklarla beraber ruhlardan bir nevi helallik istemeye çalışması çok yavan ve hiçbir şekilde tatmin edici değil. Hikâyenin zaten sıkıntılı olduğu filmde Jason Clarke’ın canlandırdığı Dr. Price’ın karakteri ise yeteri kadar iyi şekillendirilememiş. Oradan oraya savrulan karakter bir yandan seyirciyi gram cezbetmeyen olayı çözmeye bir yandan hayatındaki pişmanlıklarla yüzleşmeye çalışıyor. Gerçi bu hikâyede sağlam bir karakter olsa da kurtarır mı filmi o da ayrı mesele.

Akademi ödüllü Helen Mirren’ın varlığı hiçbir artı sağlamıyor keza kendisi de oldukça sıradan bir oyunculuk sergiliyor. Ismarlama bir projeye sırf hatır gönül kırılmasın diye girmiş gibi. Jason Clarke senaryosu zayıf bu korku filminde ne gerekiyorsa onu vermiş. Daybreakers (2009) ve Predestination (2014) gibi başarılı filmlere imza atmış olan yönetmen Spierig Kardeşler için bu film olmasa da olurmuş. Kaliteli denebilecek işlerinden sonra böyle vasat bir filme imza atmaları talihsizlik denebilir.

Son dönemde çıkan birbirinden başarılı korku filmleri yanında Winchester bir ay sonra aklınızda tek bir iz bırakmayacak bir film. Perili ev filmlerini seviyorsanız Gizemli Ev’in sizi tatmin edeceğini söylemek zor.

Filmin Puanı: 3/10

Egemen TOKATLIOĞLU