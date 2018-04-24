Korku sineması tarihi boyunca pek çok perili ev konseptli film izledik. Bunlardan bazıları başyapıt niteliğinde iken bazılarını günümüzde hatırlamıyoruz bile. Bu alt türün hakkını vermek için sadece evi hayaletlerle doldurup yüksek sesli, ani ve tekinsiz sahneler ile ev sakinlerini korkutmak/öldürmek seyirciyi ne kadar tatmin eder tartışılır. Çünkü korku sinemasındaki yükselen çıta beklentileri de artık yukarıya doğru çekmiş durumda. Bu alt türün son örneklerinden birisi olan ve gerçek olaylara dayandığı iddia edilen, geçtiğimiz hafta vizyona giren Winchester – Gizemli Ev de hikâye örgüsünü perili ev üzerinden kuruyor.
24 Nisan 2018 10:54
Winchester/Gizemli Ev Film Eleştirisi
Tatsız tuzsuz bir hayalet hikâyesi
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