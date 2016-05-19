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Sinema>  Sinema Haberleri
20 Mayıs 2016 02:39

Wolverine 3 için yeni aktris

Elizabeth Rodriguez, Wolverine 3 filmi için görüşmelere başladı.

Fear the Walking Dead'in aktrisi Elizabeth Rodriguez, alınan duyumlara göre Wolverine 3'deki küçük ama kritik bir rol için görüşüyor. 2017'da vizyona girecek filmin yapımcılığımı 20th Century Fox üstlenmiş durumda.



Filmin oyuncu kadrosunda Hugh Jackman'nın yanında Patrick Stewart, Boyd Holbrook ve Elise Neal gibi yıldızlar bulunuyor. Daha önceden çıkan haberlere göre Jackman son kez Wolverine halinde seyircilerin karşısında olacak.



Wolverine 3 için görüşme halinde olan Elizabeth Rodriguez, Orange Is the New Black, Power ve Grimm gibi dizilerde rol aldı. Yaklaşık 10 yaşından beri setlerde olan Rodriguez, 15'inde ise Desperado'da rol almıştı.



Yapımcı Simon Kinberg yeni gelecek Wolverine'in yetişkinler için yani Amerika'da bilinen tabiriyle "R-rated" olacağını duyurmuştu. Bu tercihin sebebi Deadpool'un bol "ahlaksız" yönü sayesinde sinemalara bol miktarda seyici çekmesi olabilir.



Bu yeni filmin bir başka "yeni" özelliği ise ilk defa yaşlı Wolverine'yi izleyecek olmamız. Old Man Logan isimli çizgi romanın bir nevi uyarlaması olacak filmin ne yazık ki tüm eseri filme aktarması imkansız. Çünkü çizgi roman oldukça karmaşık ve geniş bir olay silsilesini konu ediniyor.



AHMET TOĞAÇ

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