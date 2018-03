10 Mart 2018 11:07 Wonder Woman 2'de Kristen Wiig Sürprizi! Bilgi, nihayet yönetmen Patty Jenkins tarafından onaylandı.

Twitter hesabında paylaştığı bir post ile haberi veren yönetmen Patty Jenkins, Kristen Wiig gibi yetenekli bir oyuncuyu Wonder Woman ailesine dahil edebildikleri için çok mutlu olduklarını ifade etti.

Wiig, en son 'Hayalet Avcıları' serisinin 2016'da vizyona giren son filmindeki performansı ile dikkatleri üzerine çekmişti. Kendisini The Martian, Bridesmaids, The Secret Life of Walter Mitty filmlerinde de severek izlemiştik.

Cheetah rolü için daha önce Emma Stone‘la görüşmüldüğünü, aktrisin teklifi kabul etmediğini biliyoruz. İlk filmde rol alan Said Taghmaoui ve Ewen Bremner bu filmde de rol alacaklar. Film 1980’lerde geçecek. Çekimlere Londra’da mayıs ayında başlanacak. Film Kasım 2019’da vizyona girecek.

Tarihi eserleri araştıran antropolog Barbara, Uzkartarga’ya adanmış bir tapınak bulur, sonra tapınağın sırlarını keşfeder, bu arada kötücül Cheetah’nın ruhunun serbest kalmasına ve bedenini ele geçirmesine neden olur, Cheetah Amazon kadınlarıyla mücadele etmeye başlar.