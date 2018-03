Wonder Woman ve kadının gücü

DC evreninin, belki de en önemli kadın kahramanı olan Wonder Woman'ı daha önce 1975 yılında bir TV dizisinde izlemiştik. Karakteri canlandıran Lynda Carter ise uzun bir süre Wonder Woman denilince akla gelen kişi olmuştu. O zamandan beri tek başına çok ciddi bir yapımda görülmeyen Wonder Woman "kadının gücü" ile sinemaya uyarlanıyor.Patty Jenkins, Wonder Woman filmiyle Kathryn Bigelow'dan sonra 100 milyon dolar bütçeyle film çeken ilk kadın yönetmen olacak. Bunun yanı sıra kadın ana karakterle süper kahraman filmi çeken ilk kadın yönetmen ünvanına da sahip olacak.Hollywood'da gittikçe belirginleşen kadın ağırlığı, yönetmenlerde de kendini yavaş yavaş hissettirmeye başlıyor. Kadın hikayeleri, kadın kahramanlar ve özellikle erkeklerden bağımsız kadınlar birçok filmde görünür olmaya başladı.Büyük bütçeli ilk kadın süper kahraman filmi olan 2005 yapımlı Elektra'yı unutmamak gerekir. O da bu kadar büyük bütçe ile çekilen bir süpet kahraman filmiydi ancak filmin yönetimi Rob Bowman'a verilmişti. Bu filmin "Wonder Woman" hikayesi üzerine kurulu olması ise iki yapım arasında bir bağ kurulmasını neden oluyor.Wonder Woman, sinemada yönetmenlik üzerine eğitim almayı tercih etmeyen kadınlara örnek olması açısındam da önemli. Bu sektöre kadınların da giriş yapmaya sebep olması bekleniyor.Film, Robin Wright, Gal Gadot, Chris Pine ve Connie Nielsen gibi oyuncuları kadrosunda barındırıyor. Wonder Woman lakaplı Diana Prince karakterini canlandıracak Gadot'u daha önce Hızlı ve Öfkeli filmlerinden hatırlayabilirsiniz.Yönetmen Jenkins'in ikinci uzun metrajı olacak filmin çekimleri tamamlandı. Dünyanın birçok yeriyle birlikte film Türkiye'de 2 Haziran 2017'de izleyiciyle buluşacak.AHMET TOĞAÇ