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Sinema>  Sinema Haberleri
16 Mayıs 2016 12:09

Woody Allen'a çocuk tacizi tepkisi

Woody Allen, çocuk tecavüzü suçlamasıyla Cannes'da da karşılaştı.

Pazar günü Cannes Film Festivali kapsamında gerçekleştirilen film endüstrisinde kadınlar konulu bir söyleşide konuşan Oscar ödüllü oyuncu Susan Sarandon, Woody Allen için; "Bir çocuğu cinsel istismarda bulunduğunu düşünüyorum ve bu yaptığının doğru olduğunu düşünmüyorum. Onun hakkında söyleyecek iyi bir şeyim yok. Oraya gitmek istemiyorum." şeklinde konuştu.



Bu yıl 69'uncusu düzenlenen Cannes Film Festivalinin 12 Mayıs'taki açılış seremonisine, sunucu Fransız komedyen Laurent Lafitte'in Woody Allen'a yaptığı "cinsel taciz" şakası damga vurmuştu. Lafitte, hakkında ABD'de açılan tecavüz davaları nedeniyle uzun yıllar ABD'ye gitmeyen ve kariyerini Avrupa'da geçiren Roman Polanski'ye atıfta bulunarak Allen'a "Seni burada görmek çok güzel, çünkü bunu ABD'de tecavüzle suçlanıyor olmasan da Avrupa'da birçok film çektin" demişti.


Allen‘ın Mia Farrow'dan olan kızı Dylan Farrow, 2013'te The New York Times‘a yazdığı açık mektupla ünlü yönetmenin yedi yaşındayken kendisini tavan arasında taciz ettiğini öne sürmüştü.

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