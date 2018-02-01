Woody Allen'a taciz suçlaması!

Festivallerin gözde filmlerinden ve geçtiğimiz senenin en iddialı filmlerinden Beni Adınla Çağır'dan Türkçe altyazılı fragman yayınlandı

Üvey kızı Dylan Farrow'un tacizle suçladığı Allen, diğer evlatlık kızı Soon-Yi Previn ile evlenmişti.

Medya Tava'nın haberine göre cinsel taciz iddiaları sebebiyle çekşmleri süren filmin sponsoru Amazon projeden çekilme kararı aldı.ABD'li dünyaca ünlü oyuncu ve yönetmen Woody Allen'ın evlatlık kızı Dylan Farrow, yıllar önce "Babam 7 yaşında beni taciz etmişti" demiş ama hiçbir işlem yapılmamıştı. 32 yaşındaki Farrow, geçtiğimiz günlerde iddiasını tekrarlayınca 82 yaşındaki yönetmenin çekimleri süren filmi 'Rainy Day in New York'un sponsoru Amazon, projeden çekildi.

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