Woody Allen'a taciz suçlaması!

Medya Tava'nın haberine göre cinsel taciz iddiaları sebebiyle çekşmleri süren filmin sponsoru Amazon projeden çekilme kararı aldı.ABD'li dünyaca ünlü oyuncu ve yönetmen Woody Allen'ın evlatlık kızı Dylan Farrow, yıllar önce "Babam 7 yaşında beni taciz etmişti" demiş ama hiçbir işlem yapılmamıştı. 32 yaşındaki Farrow, geçtiğimiz günlerde iddiasını tekrarlayınca 82 yaşındaki yönetmenin çekimleri süren filmi 'Rainy Day in New York'un sponsoru Amazon, projeden çekildi.
Woody Allen'ın 'Rainy Day in New York' filmi, ünlü yönetmen hakkındaki 'cinsel taciz' iddiaları sonrası sponsorun projeden çekilmesi nedeniyle gösterime giremeyebilir.
Üvey kızı Dylan Farrow'un tacizle suçladığı Allen, diğer evlatlık kızı Soon-Yi Previn ile evlenmişti.