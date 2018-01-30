Woody Allen'ın taciz skandalları hakkında konuştu

Hollywood'da son dönemde ortaya çıkan taciz skandallarının ardı arkadı kesilmiyor. EN son kadın yürüyüşünde James Franco hakkında yapılan eleştiriler gündeme bomba gibi düşmüştü.

Yaşanan tüm bu gelişmelerin ardından Woody Allen hakkındaki -her ne kadar 1992’den bu yana konuşulagelse de herhangi bir sonuca ulaşmayan- cinsel taciz iddiaları yeniden gündeme gelmişti. Üvey kızı Dylan Farrow‘un henüz 7 yaşındayken kendisini taciz ettiğini yeniden gündeme getirmesinin ardından Allen, geçtiğimiz günlerde sessizliğini bozarak iddiaları yalanlamıştı.

Diane Keaton: “Woody Allen Benim Arkadaşım ve Ben Ona İnanmaya Devam Edeceğim”

Ancak konunun yeniden gündeme gelmesinin ardından Greta Gerwig, Ellen Page, Rebecca Hall ve Timothée Chalamet gibi isimler Woody Allen filmlerinde yer almalarından mütevellit pişman olduklarını belirtmiş ve bir kısmı da Allen filmlerinden kazandıkları parayı Time’s Up hareketine bağışlayacaklarını duyurmuştu.

Ancak Hollywood’taki her isim Gerwig, Page, Hall ya da Chalamet gibi düşünmüyor. Keza geçtiğimiz günlerde Alec Baldwin, Woody Allen’a destek çıkmıştı. Allen’a destek çıkan bir diğer isim daha önce pek çok kez yönetmenle çalışma imkanı bulmuş Diane Keaton oldu. Geçtiğimiz gün kendi Twitter hesabından yönetmenin 1992 yılında verdiği bir röportajın linkini paylaşan Keaton, açıklama olarak ise şunları belirtti: ‘Woody Allen benim arkadaşım ve ben ona inanmaya devam edeceğim. Onun ne düşündüğünü görmek için 1992 yılında verdiği 60 Dakika röportajına bakabilirsiniz.‘

Woody Allen’ın şu sıralarda üzerinde çalıştığı A Rainy Day in New York‘un yapımcı şirket tarafından vizyona sokulmayacağı konuşuluyor.