Star Wars serisiyle ilgili beklentiler, şu sıra Star Wars: Bölüm 8 ile ilgili olsa da, bir yandan da 2018'de vizyona gireceği belirtilen antoloji filmi, genç bir Han Solo görmemizi sağlayacak ve henüz bu film hakkında çok da konuşamadan yepyeni bilgiler gelmeye başladı. Harrison Ford, malum nedenlerden dolayı bu Han Solo rolünü üstlenmiyor, bu nedenle yepyeni bir Han Solo'muz var. Alden Ehrenrich, Han Solo'yu canlandıracak. Filmin kadrosu, Ehrenrich'ten sonra yavaş yavaş belli olmaya başladı.
12 Ocak 2017 11:26
Woody Harrelson, yeni Han Solo filminde
Resmi olarak açıklandı; 2018'de vizyona girecek olan antoloji filminin kadrosu belli olmaya başladı.
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