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Sinema>  Sinema Haberleri
12 Ocak 2017 11:26

Woody Harrelson, yeni Han Solo filminde

Resmi olarak açıklandı; 2018'de vizyona girecek olan antoloji filminin kadrosu belli olmaya başladı.

Star Wars serisiyle ilgili beklentiler, şu sıra Star Wars: Bölüm 8 ile ilgili olsa da, bir yandan da 2018'de vizyona gireceği belirtilen antoloji filmi, genç bir Han Solo görmemizi sağlayacak ve henüz bu film hakkında çok da konuşamadan yepyeni bilgiler gelmeye başladı. Harrison Ford, malum nedenlerden dolayı bu Han Solo rolünü üstlenmiyor, bu nedenle yepyeni bir Han Solo'muz var. Alden Ehrenrich, Han Solo'yu canlandıracak. Filmin kadrosu, Ehrenrich'ten sonra yavaş yavaş belli olmaya başladı.

Star Wars hayranları, Ehrenrich'e eğlenceli yönü ve başarılı oyunculuğu nedeniyle bir şans vermek istiyor. Bununla birlikte gelen açıklama, Hollywood'un ilginç aktörlerinden birini daha yanında göreceğimizi işaret ediyor.




Lucasfilm ve woody Harrelson arasında görüşmeler gerçekleştiği iddia edildikten kısa bir süre sonra Harrelson'un, resmi olarak Han Solo filminin kadrosundaki isimlerden biri olduğu açıklandı. Disney ve Lucasfilm'in ortak açıklamasında şöyle deniliyor:
"Woody kadar derin ve geniş perspektife sahip bir oyuncuyla çalışacağımızı duyurmaktan çok mutluyuz. Mizah ve hüznü bir arada, aynı rolde kotarabilmek, gerçekten eşsiz bir yetenek."
Woody Harrelson, Star Wars serisi için değerlendirilmesi gereken yeteneklerden biri olarak görülüyor. Filmdeki performansı büyük bir merakla bekleniyor.
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