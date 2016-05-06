6 Mayıs 2016 23:37 X-Men Apocalypse’den klip yayınlandı: Nightcrawler ve Angel karşı karşıya Mystique yardıma koşuyor: Son X-Men filmi Apocalypse’de Nightcrawler ve Angel karşı karşıya

X-Men: Apocalypse’de Marvel’in Charles Xavier ve Raven’in önderliğindeki mutant süper kahramanları şimdiye kadarki en zorlu düşmanlarıyla karşı karşıyalar: En Sabah Nur (Oscar Isaac), bütün güçleri kebah Nur (Oscar Isaac), bütün güçleri kendinde barındıran orjinal mutant!

Hollywood A-Lister ve X-Men’in güzel yıldızı Jennifer Lawrance’ın Facebook sayfasında yeni ve heyecan verici bir klip yayınlandı. Yeni yayınlanan klip, Raven’in Nightcrawler’ı kurtarmakta nasıl bir rol oynadığına ışık tutuyor.



Klipte Nightcrawler’ı Almanya’da mutant Angel ile kafes dövüşü yapmaya zorlanırken görüyoruz. Kanatlı rakibi daha sonra Mahşer’in dört atlısından biri olacak ve En Sabah Nur’un safına geçecek.



Ancak daha öncesinde Kurt Wagner’in başı belada… Yüksek voltajlı bir kafesin içinde olduğu için ışınlanma yeteneği etkisiz hale gelmiş durumda. Tam o sırada Mystique imdadına yetişiyor.Okkalı bir darbeyle güvenliği yere indiren Raven/Mystique, elektrikli kafesin güç kaynağını kesiyor ve Nightcrawler’ın ringten kaçmasını sağlıyor.



Genç Avustralyalı aktör Kodi Smit – McPhee Nightcrawler’ın ürkek gençliğini canlandıracak. 19 yaşındaki yıldızı başrolünde Viggo Mortensen’in oynadığı 2009 yapım distopik dram filmi The Road’daki küçüklük haliyle hatırlıyoruz. Ringdeki rakibiniyse Angel rolüyle ilk uzun metrajlı filminde oynayan 25 yaşındaki İngiliz aktör Ben Hares McAvoy, Michael Fassbender ve Nicholas Hoult’un da aralarında bulunduğu X Men kadrosu, 2014 yapımı X Men: Geçmiş Günler Gelecek filminin devamı niteliğindeki yapımda bir araya gelecekler. Eğer Apocalypse’nin fragmanını kaçırdıysanız aşağıda tekrardan izleyebilirsiniz.



X Men Apocalypse 27 Mayıs’da beyaz perdede yerini alıyor.