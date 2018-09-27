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Sinema>  Sinema Haberleri
27 Eylül 2018 10:55

X-Men: Dark Phoenix’ten ilk fragman geldi

Merakla beklenen X-Men: Dark Phoenix’ten ilk fragman sinemaseverlerin beğenisine sunuldu.


Sophie Turner, Michael Fassbender, Jennifer Lawrence, James McAvoy ve Jessica Chastain’in başrollerini paylaştığı Marvel yapımı X-Men: Dark Phoenix’ten ilk fragman gün yüzüne çıktı.


Son olarak 2016 yılında hayranlarının karşısına çıkan ama izleyicilerini memnun edemeyen X-Men evreninde yapımcılar yeni filmi ekibe yeni katılan Sophie Turner‘ın üzerine kurmaya karar verdi. X-Men: Apocalypse de dahil olmak üzere daha önce pek çok X-Men filminde senarist ve yapımcı olarak çalışmışSimon Kinberg‘in ilk yönetmenlik denemesi olma özelliği gösterenX-Men: Dark Phoenix’in senaryosu da kendisine ait.


X-Men: Dark Phoenix, Türkiye’de8 Şubat 2018‘de vizyonda olacak.



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