X-Men: Dark Phoenix’ten ilk fragman geldi

Sophie Turner, Michael Fassbender, Jennifer Lawrence, James McAvoy ve Jessica Chastain’in başrollerini paylaştığı Marvel yapımı X-Men: Dark Phoenix’ten ilk fragman gün yüzüne çıktı.

Son olarak 2016 yılında hayranlarının karşısına çıkan ama izleyicilerini memnun edemeyen X-Men evreninde yapımcılar yeni filmi ekibe yeni katılan Sophie Turner‘ın üzerine kurmaya karar verdi. X-Men: Apocalypse de dahil olmak üzere daha önce pek çok X-Men filminde senarist ve yapımcı olarak çalışmışSimon Kinberg‘in ilk yönetmenlik denemesi olma özelliği gösterenX-Men: Dark Phoenix’in senaryosu da kendisine ait.

X-Men: Dark Phoenix, Türkiye’de8 Şubat 2018‘de vizyonda olacak.