X-Men: Dark Phoenix'ten ilk görüntüler

Film, Sierra Leone Cumhuriyeti’nde yetim olarak büyüyen ve dünyaca ünlü bir balerin olan Michaela DePrince’nin hayatını anlatacak.

Filmin kadrosunda Michael Fassbender, James McAvoy ve Evan Peters gibi isimler de yer alıyor.

Yayınlanan görüntülerde Sophie Turner'ın yanı sıra serinin ünlü karakterlerinden Mystique'ye hayat veren Jennifer Lawrence ve seriye yeni katılan Jessica Chastain'i de görüyoruz.

Game of Thrones dizisiyle tüm dünyanın tandığı bir oyuncu haline gelen Sophie Turner'ın başrolünde yer aldığı X-Men: Dark Phoenix filminden ilk görüntüler yayınlandı.

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