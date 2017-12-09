X-Men: Dark Phoenix'ten ilk görüntüler

Sophie Turner'ın hayat verdiği Jean Grey karakterini odağına alan filmde, Grey'in Phoenix'e dönüşümüyle yaşanan olaylara tanık olacağız.
Yayınlanan görüntülerde Sophie Turner'ın yanı sıra serinin ünlü karakterlerinden Mystique'ye hayat veren Jennifer Lawrence ve seriye yeni katılan Jessica Chastain'i de görüyoruz.
Filmin kadrosunda Michael Fassbender, James McAvoy ve Evan Peters gibi isimler de yer alıyor.
Yönetmenliğini Simon Kinberg'in üstlendiği X-Men: Dark Phoenix, 2 Kasım 2018'de vizyona girecek.