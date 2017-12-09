Üye Ol Üye Girişi
Mynet Anasayfa Email Oyun Sebastiyan
Sinema>  Sinema Haberleri
9 Aralık 2017 09:10

X-Men: Dark Phoenix'ten ilk görüntüler

2018'in merakla beklenen yapımlarından X-Men: Dark Phoenix'ten ilk görüntüler yayınlandı.

Game of Thrones dizisiyle tüm dünyanın tandığı bir oyuncu haline gelen Sophie Turner'ın başrolünde yer aldığı X-Men: Dark Phoenix filminden ilk görüntüler yayınlandı.


Sophie Turner'ın hayat verdiği Jean Grey karakterini odağına alan filmde, Grey'in Phoenix'e dönüşümüyle yaşanan olaylara tanık olacağız.


Yayınlanan görüntülerde Sophie Turner'ın yanı sıra serinin ünlü karakterlerinden Mystique'ye hayat veren Jennifer Lawrence ve seriye yeni katılan Jessica Chastain'i de görüyoruz.


Filmin kadrosunda Michael Fassbender, James McAvoy ve Evan Peters gibi isimler de yer alıyor.


Yönetmenliğini Simon Kinberg'in üstlendiği X-Men: Dark Phoenix, 2 Kasım 2018'de vizyona girecek.

Yorumlar
    Bu sayfalarda yer alan okur yorumları kişilerin kendi görüşleridir. Yazılanlardan Mynet.com sorumlu tutulamaz.

    X-Men Başlangıç: Wolverine

    X-Men: Birinci Sınıf

    X-Men: Geçmiş Günler Gelecek

    X-Men: Apocalypse
    Mynet Sinema Haberlerini RSS ile takip edin.

    Vizyondaki Filmler

    Vizyondaki yeni filmler
    Vizyondaki eski filmler

    Artık sinema biletinizi cep telefonunuzdan satın alabileceğinizi biliyor musunuz?

    Son Haberler

    Tüm haberler için tıklayın
    Artık sinema biletinizi cep telefonunuzdan satın alabileceğinizi biliyor musunuz?

    Mynet Sinema, vizyondaki filmler hakkında detaylı bilgi edinebileceğiz, filmlerin seans ve gösterimde olduğu salon bilgilerini kolayca öğrenebileceğiniz, güncel haberleri takip edebileceğiz, kullanıcıların içerik paylaşabildiği kapsamlı bir sinema sitesidir. Kullanıcılar siteye; film, oyuncu, yönetmen, teknik ekip(yapımcı, müzik, vs..) gibi alanlarda bilgi ekleyebilir, filmler için fotoğraflar ve fragmanlar yükleyebilir, kişisel listelerini oluşturabilir.

    İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

    Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir