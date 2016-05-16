James McAvoy ve Anne-Marie Duff'ın ortak bir açıklama ile boşanacaklarını söylemeleri hayranlarından şok etkisi yarattı. İddialara göre 37 yaşındaki İskoç aktör ile 24 yaşındaki rol arkadaşı Alexandra Shipp arasında yakın bir arkadaşlık var.
McAvoy, karısı Anne ve on yaşındaki oğlu Brendon ile Kuzey Londra'daki 1.9 milyon sterlin değerindeki evine döndü. McAvoy evliliği hakkında sorulan sorulara cevap vermeyi reddederken çift, bisikletleriyle ortamdan ayrıldı.
McAvoy en son bir hafta önce X-Men: Apocalypse'ın Londra'daki galasında elini Alexandra'nın beline dolarken görüntülenmişti. Bu sarılma şaka amacından çok hayli ciddi bir görüntü çizmişti.
Alexandra Shipp daha önce Halle Berry'nin canlandırdığı Storm karakterine hayat vermişti. Ayrıca ikili, resmi olarak açıklanmamasına rağmen bundan sonraki X-Men filminde de büyük ihtimalle birlikte rol alacak.
Çocuk yıldız olarak üne kavuşan Alexandra Shipp, duyumlara göre şu an McAvoy ile beraber yaşıyormuş. Ancak kesinlikle bekarlar. Duff da yapılan ortak açıklamada, boşanma kararını üzülmesine rağmen en önemli şeyin çocukları olduğunu belirtti.
PEKİ KALBİNİZ NE DİYOR?
AHMET TOĞAÇ
16 Mayıs 2016 23:51
X-Men'den ilişki dedikodusu
X-Men'in Charles Xavier'i, Storm için eşinden ayrılıyor.
James McAvoy ve Anne-Marie Duff'ın ortak bir açıklama ile boşanacaklarını söylemeleri hayranlarından şok etkisi yarattı. İddialara göre 37 yaşındaki İskoç aktör ile 24 yaşındaki rol arkadaşı Alexandra Shipp arasında yakın bir arkadaşlık var.
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