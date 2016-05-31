X-Men'in yönetmeni seriyi bırakıyor

X-Men: Apocalypse üzerine yapılan karmaşık eleştirileri bir yana bıraksak, evrenin gerçek hayranlarının filmle alakalı mutlu olduğunu söyleyebiliriz. Ayrıca film dünya çapında şimdiye kadar 250 milyon doların üzerinde bir hasılat elde ederek ekonomik olarak da başarılı bir çizgi yakaladı.







Henüz sinemaya gitmeyenler için bu yeni filmi tanıtacak olursak, X-Men ekibinin bu sefer Marvel evrenindeki ilk ve en güçlü mutant olan tanrı gibi tapılan Apocalypse ile savaştığını söylemeyliyiz. Magneto'nun da yer aldığı "kötü" mutantların karşısında da çoğunluğunu genç öğrenci mutantların oluşturduğu X-Men ekibi yer alıyor.







X-Men: Apocalypse Bryan Singer tarafından çekilen 4. X-Men filmi olma özelliğine sahip. Singer 2014 yılında X-Men: Days of Future Past ile seriye geri döndüğünde hayranlar oldukça sevinmişti. Singer daha önce de 2000 yapımlı X-Men'i ve 2003 yapımlı X-Men 2'yi yönetmişti.







Ancak serinin hayranlarına küçük bir kötü haberimiz var. Bryan Singer X-Men'in yönetmenliğine ara verecek gibi gözüküyor. Geçen hafta verdiği bir röportajda serinin geleceğine dair yaptığı açıklamalar birçok kişiyi şaşırtmıştı. Sözlerinden X-Men'i bırakacağını ima ediyordu.







Artık farklı bir şeyler yapmak istediğini söyleyen Singer, bu evren için çok fazla mesai harcadığını oyuncu kadrosu ve karakterleri çok sevdiğini sözlerine ekledi. Ancak bu tercihin sonsuza kadar bir kopuş olmadığını da şu sözlerle belirtme gereği duydu: "Onlarla bir daha çalışmama gibi bir şeyi düşünemem."







20 Mayıs'ta vizyona çıkan filmin bir dahaki yapımlarına bir danışman, yapımcı veyahut yönetmen olarak bir şekilde döneceğini söyleyen Singer, bundan sonra farklı şeyler yapmak istediğini de ekledi. Herhalde senaryo aşamasında olan Denizler Altında 20.000 Fersah filmi ve çekilmesi planlanan Üçüncü Dünya Savaşı adlı dizi bu projelerden birkaçını oluşturuyor.







AHMET TOĞAÇ