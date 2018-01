Xavier Dolan’ın yeni filmi: Matt & Max

I Killed My Mother‘, Heartbeats, Laurence Anyways ve Mommy gibi filmlere imza atan başarılı yönetmen Xavier Dolan, yeni filminin çekimlerine başlayacak . Kendine has bir tarz yaratarak sıra dışı hikâyeler kaleme alan Dolan, bu sürede yıldız oyuncularla çalışma fırsatı yakaladı.

Dolan’ın oyuncu kadrosunda Jessica Chastain, Susan Sarandon, Kathy Bates ve Natalie Portman‘ın bulunduğu filmi The Death and Life of John F. Donovan henüz vizyona girmedi. Ancak yönetmen, bir sonraki projesi hakkında açıklamalarda bulundu.

The Hollywood Reporter‘ın haberine göre Dolan, Matt & Max adlı bir gençlik hikâyesi yazıyor. 20’li yaşların sonlarındaki bir grup arkadaşın hikâyesini anlatan filmin çekimlerinin Quebec’te gerçekleşmesi planlanıyor. Projenin yönetmen için özel bir anlam taşıdığını söylemek mümkün. Zira filmin kadrosunda Dolan’ın kendi arkadaşlarının kamera karşısına geçeceği söyleniyor. Bu anlamda yönetmenin çekimleri doğduğu kasabada yapmak istemesi oldukça normal.