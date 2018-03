Yabancı dizilerde yaşanan en büyük fiyaskolar

Tek bölümde yayından kalkan yaz dizilerine hepimiz alışığızdır. Peki ya yabancı dizilere bu kadar hayranken, acaba onlarında aniden sonlandığını tahmin edebiliyor musunuz? Hatta ülkemizdeki gibi apar topar final yapan dizilere gibi değil, arkalarında çok daha büyük enkazlar bırakarak TV sahnesinden silinen yabancı diziler de vardır. Gelin isterseniz bu televizyon fiyaskolarına bir göz atalım.





Cavemen (2007)

Şişkin tüyleriyle üretilmiş bir eğlence malı maskotu kullanmak aslında gayet güzel bir fikir aslında. Ancak bildiğiniz gibi bu, Ernest’te işe yaramıştı. ABC stüdyoları Gecio’nun eski mağara adamı maskotunu alıp yarım saatlik bir sitkom olarak geliştirme kararı almış. İşin sıkıntısı, yüzlerce etnik kökene dayanan sitkomların daha önce yapılmamış olması değildi. Bir Cro-Magnum’un 21.yüzyılın gelişmiş dünyasına sokmak da pek yaratıcı sayılmazdı doğrusu. Bunca sebepten ötürü dizi hiç izleyiciye sahip olamadan ve sonsuza dek kaybolmadan önce sadece Amerika’da birkaç bölüm yayınlandı. Dvd’si dahi piyasaya çıkmadı.





Heil Honey I’m Home (1990)

Bazıları tarafından çok ironik olduğu için eleştirildi, bazıları tarafındansa basitçe berbat bir teması olduğu için eleştirildi. Heil Honey I’m Home, Amerikan sitkomlarının İngiliz parodisiydi. Adolf Hitler ve Eva Braun’u gösteren, ilginçtir ki ikisi de garip bir şekilde Amerikan aksanıyla konuşuyordu, Yahudi komşularıyla evcil bir seviyede geçiniyorlar. Hitler’i yanlış yola sapmış bir aptal olarak göstermesine rağmen yönetmenler, orijinal konseptin iletmeye çalıştığı mesajın ne olduğu hakkında iletişime geçilmediğini itiraf etti. Daha sonra dizi ilk bölümünü yayınlayıp sona erdi. Herhalde 90’lar böyle bir komediyi kaldıramadı.





Cop Rock (1990)

Law and Order ve Glee’de, ağza alınmayacak problemleri olan çirkin ve berbat bir bebek vardı. Bu bebek Cop Rock diye adlandırılabilirdi ve evet, kesinlikle kulağa geldiği gibi. Ciddi adalet dramasının ve ve gerçek bir sebebi olmayan Broadway stili müzikal numaraların anlamsız bir kombinasyonu olarak karşımıza çıkıyordu Cop Rock. Bu türlerin karışımından ilginç şeyler çıkabilirdi. Ancak hem gerçekçi silah savaşlarına hem de ırk ilişkileri hakkındaki kurgusal ve aceleyle yazılmış şarkılardan memnun kalan bir seyirci kitlesine ulaşamadı. Cop Rock, acı verici 11 bölüm yayınladıktan sonra, finalinde herkesin karakterlerini bırakıp, şarkı kısmında ekibe katılmasıyla son buldu.





Manimal (1983)

Manimal’ın konusu, eski Afrika sırlarını hayvanlara dönüşmek için kullanan beyaz bir adam etrafında şekilleniyor. Eğer böyle bir üstün yeteneğe sahipseniz hemen hemen her suçu çözebilirsiniz. Hayvan güçleri gece yarısı programlarının bir kısmı için belki işe yarayabilir. Ancak Manimal’ı ilginç yapan bilim kurgu içerisindeki bu olağanüstü hayal gücü değil. İki sezon boyunca karaktere ve çevresine ne denli absürt olayların geldiğini tahmin dahi edemezsiniz. Eğer TV içinde “kült” terimi oluşmaya başladıysa Manimal da kendine yıllar geçtikçe sıkı müritler bulacaktır.





Supertrain (1979)

Supertrain ile The Love Boat arasında ciddi benzerlikler var. Biri komik derecede büyük bir bota dönüşmüşken öteki bu görevi tren olarak üstleniyor. 1979’da, kendi dönemi için “süper prodüksiyon”u olacak dizi, muhtemelen o dönemde yaşayanlar tarafından merakla beklenen bir yapımdı. Supertrain, Snowpiercer’ın siyah beyaz dizisi gibiydi. Ki bu kimsenin pek görmek istediği bir şey değildir. Dokuz garip bölümden sonra, imkansız pahalı prodüksiyon sonunda iptal edildi. Dizi, nerdeyse geçirdiği bu süreçte NBC gibi köklü bir kanalı yerle bir ediyordu.





The XFL (2001)

The XFL, profesyonel güreş ve NFL yani Amerikan futbolu arasındaki karşılaşma fikrinden ortaya atılarak pazarlandı. Daha doğrusu pazarlanmaya çalışıldı. Tabi futbol içinde daha az kural ve ponpon kızların üzerinde varlığı ile yokluğu belli olmayan kıyafetleriyle beraber. Dizinin medya deneyi hakkında yaptığı her şey nerdeyse bir felaketti. Bu sizi pek şaşırtmışa benzemiyor sanırsak. Gevşek güvenlik kuralları sayısız yaralanmaya hatta bir ölüme bile neden oldu. Dikkatsiz planlama, doğudaki Western Division takımına yerleştirildi ve üç kanalda yayın yapmasına rağmen XF,L güreş fanları ve ciddi futbol fanları arasında hiç seyirci bulamadı. Neden böyle bir başarısızlıkla karşılaşıldığını herhalde dizinin yapımcısından çaycısına dek herkes biliyordur. Kurulmaya çalışılan her şey, berbat bir biçimde bir enkaza dönüştü.





Star Wars Holiday Special (1978)

Tüm zamanların en kötü TV fiyaskoları listesine Star Wars Holiday Special’i dahil etmezsek ihmalkarlık etmiş olurduk. Dizi, A New Hope ve Empire Strikes Back arasındaki zamanda geçiyor. Genede Chewbacca’nın ailesi ile geçirdiği bir kutlamada, birbirlerine karşı homurdanmalarıyla geçen dizinin neden yayından kaldırıldığını anlamak çok güç doğrusu. Büyükbaba Itchy’nin erotik filmler izleyerek heyecanlandığı, Mark Hamill’in araba kazasından zar zor iyileşebildiği bir yapımın, Star Wars dünyasında adının geçiyor oluşu bile tam bir felaket. Dizi sadece bir kez yayınlanabildi. Daha sonra şükürler olsun ki, Lucasfilm’in olaya müdahil olması ile tüm sorun ebediyen yok oldu.



AHMET TOĞAÇ