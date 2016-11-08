9 Kasım 2016 02:35 Yakın Zamanın En iyi 8 Türk romantik-komedi filmi Romantik komedide dünya klasmanında yarışamayacak filmlerimiz olsa da keyfinizi yerine getirecek başarılı yerli romantik komedi filmlerini sizler için listeledik.

Sinema konusunda belki dünya ile yarışamayız ancak kendi çapımızda iyi çekilmiş bazı filmlerimiz var. Özellikle romantik komedide dünya klasmanında yarışamayacak filmlerimiz olsa da keyfinizi yerine getirecek başarılı yerli romantik komedi filmlerini sizler için listeledik.

Romantik Komedi









Romantik Komedi, yönetmenliğini Ketche'nin yaptığı 2009 Türk yapımı romantik komedi türünde bir film. Başrollerini Cemal Hünal, Sinem Kobal, Sedef Avcı, Begüm Kütük ve Engin Altabdüzyatan gibi isimlerin paylaştığı yapımın konusunda yaşamına yeni bir yön vermek ve kariyer yapmak isteyen Esra'nın bir reklam ajansında biraz da şansının yardımıyla metin yazarı olması ve arkadaşı Didem ile yeni ve eğlence maceralarını işliyor. Film 2010 Şubat'da vizyona girmişti. İki seriden oluşan film, ikincisinde Bekarlığa Veda serisiyle devam eder.

Aşk Tutulması









24 Ekim 2008'de vizyona giren yönetmenliğini Murat Şeker'in yaptığı senaryosunu da Murat Şeker ve Selami Genli'nin yazdığı bir romantik komedi filminde Fanatik bir Fenerbahçe SK taraftarı olan Uğur'un bir trafik kazası sırasında tanıştığı Pınar'la birbirlerine olan aşkı konu alınıyor. Yapımın başrollerinde Tolgahan Sayışman, Fahriye Evcen, Murat Akkoyunlu ve Erhan Emre gibi isimler bulunuyor.

Celal ile Ceren









Her ne kadar troll ve birkaç kızgın insanın tepkisiyle İMDB en kötü filmler listesine giren Celal ile Ceren filmi, Türkiye'de yakaladığı gişe başarısıyla bu listeye girmeyi hakediyor. Yönetmenliğini Togan Gökbakar'ın üstlendiği, Şahan Gökbakar'ın senaristliğini, yapımcılığını yaptığı ve başrolde yeraldığı 2012 yılı yapımı Türk komedi filmi. "Herkesin bir Ceren'i vardır" sloganlı ile romantik komedi türünde olduğunun da altını çiziyor. Uzun süre nişanlı olan ve Celal İle Ceren ikilisinin kavga edip ayrılması vebunun üzerine gelişen olayların konu alındığı filmde Şahan Gökbakar'a başrolde Ezgi Mola eşlik ediyor.

Kocan Kadar Konuş









Kıvanç Baruönü tarafından yönetilen 2015 yılı yapımı romantik-komedi türündeki filmin başrollerinde Ezgi Mola ve Murat Yıldırım yer alıyor. Filmin konusunda Efsun adındaki, otuz yaşına gelmesine rağmen bugüne dek karşı cins ile iyi bir ilişki kuramamış bir kadının seneler sonra lise aşkıyla karşılaşması ve aile bireylerinin talimatları ile onu evlenmeye ikna etmeye çalışmasıyla şekilleniyor. Başroldeki ikiliye Nevra Serezli ve Gülenay Kalkan gibi isimler de eşlik ediyor.

Patron Mutlu Son İstiyor









1 Ocak 2014 tarihinde yayınlanan ve Kıvanç Baruönü’nün yönetmenliğini üstlendiği bir Türk romantik komedi filminin başrollerinde Tolga Çevik, Ezgi Mola ve Murat Başoğlu gibi isimler yer alıyor. Filmde, yapımcısının bir senaryo yazmak üzere Ürgüp'e gönderdiği yazar Sinan'ın, otel işletmecisinin kızı Eylül'eaşık olması ve Eylül'ün nişanlısı Faruk'la evlilik hazırlıklarına başlaması üzerine gelişen bir takım olaylar konu oluyor. Tolga Çevik filmde hem Sinan hem de Ferruh Abi olarak İsfendiyar karakterini canlandıralarak başarılı bir performans sergiliyor.

Bana Masal Anlatma









Burak Aksak'ın yazıp yönettiği, başrollerinde Fatih Artman, Hande Doğandemir, Cengiz Bozkurt, Sadi Celil Cengiz gibi isimlerin yer aldığı romantik komedi filmi 9 Ocak 2015'de izleyicisiyle buluştu. Delikanlı, kalbi iyilikle dolu, kızlar konusunda çekingenliği yüzünden yol katedememiş, çekingen dolmuş şoförü Rıza, doğup büyüdüğü mahallede, esnafın ve mahallelinin göz bebeği olan bir gençken hiç ummadığı bir gün hayatına tüm yaşamını değiştirecek olan Ayperi hayatına girer ve olaylar gelişir.

Yaktın Beni









Yönetmenliğini Uğur Yücel'in oğlu olan Can Yücel'in üstlendiği, Senaryosunu Uğraş Güneş'un yazdığı 2015 yapım filmin başrollerinde Uğur Yücel, Sezai Aydın, Meltem Cumbul, Sarp Apak ve Sinem Kobal gibi ünlü oyuncular yer alıyor. Filmde Selman adında neredeyse kimsesi kalmayan ve yalnız yaşayan bir gencin aşık olduğu İpek'le arasındak iolaylar ve amcasıyla tanışmasından yaşanacak maceraları konu alınıyor.

Hayat Öpücüğü









2015 yapımı Türk romantik komedi sayılabilecek filmde yönetmenlik koltuğunda Şenol Sönmez otururken filmin başrollerini Ali Sunal ve Hatice Şendil paylaşıyor. Hatice Şendil'in ilk sinema deneyimi olan film, duygusal ve derin bir aşk hikâyesini konu ediniyor. 9 Ekim 2015'te vizyona giren film her ne kadar gişede istenileni veremese de konu olarak ayrı bir yere sahip. Ayrıca başrollerdeki ikiliye Ahmet Saraçoğlu, Ayda Aksel, Zerrin Sümer, Ali Çelik ve Janset gibi isimler de eşlik ediyor.

SELİM GERÇEKER