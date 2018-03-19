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19 Mart 2018 17:18

Yasaklanan film Yeva hakkında

Filmmor Kadın Filmleri Festivali devam ediyor...


16. Uluslararası Gezici Filmmor Kadın Filmleri Festivali 10 Mart’ta İstanbul’da start aldı, 10 Mayıs’a kadar Trabzon, İzmir, Antalya, Bodrum, Mersin, Adana, Diyarbakır dahil tam 8 şehirde sinema tutkunları ve kadınlarla buluşmaya devam edecek.



16. Filmmor programında yer alan, İran Farabi Film Vakfı’ndan alınan, İran - Ermenistan ortak yapımı Yeva adlı film, Azerbaycan Devleti’nin talebiyle İstanbul Valiliği tarafından yasaklandı.

Kızıyla yurt dışına gitmek istediği için, ölen kocasının ailesi tarafından kocasının ölümüne sebebiyet vermekle suçlanan bir kadının kaçışını konu alan filmin, sadece Karabağ’da geçtiği, oranın ihtilaflı bir bölge olduğu için bu yasaklama kararının alındığını öğrendiklerini söyleyen festival yetkilileri festival programında 17 Mart Cumartesi 17.00’da, İstanbul Fransız Kültür Merkezi’nde gösterilmesini planladıkları, Anahid Abad’ın yönettiği Yeva filmini bu tebligat nedeniyle gösteremediklerini duyurdular.

Filmmor her tür ayrımcılığa ve nefret söylemine karşı bir festival olduğunun altını çizerken, Yeva’nın, çocuğuyla özgür yaşamak isteyen bir kadının ataerkil toplumla mücadelesini anlatan bir film olduğunu, filmin iddia edildiği gibi Azerbaycan Devleti yahut Azeri halkını incittiği kanaatinde olmadıklarını belirttiler.
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