Yasaklanan film Yeva hakkında

16. Uluslararası Gezici Filmmor Kadın Filmleri Festivali 10 Mart’ta İstanbul’da start aldı, 10 Mayıs’a kadar Trabzon, İzmir, Antalya, Bodrum, Mersin, Adana, Diyarbakır dahil tam 8 şehirde sinema tutkunları ve kadınlarla buluşmaya devam edecek.
16. Uluslararası Gezici Filmmor Kadın Filmleri Festivali 10 Mart’ta İstanbul’da start aldı, 10 Mayıs’a kadar Trabzon, İzmir, Antalya, Bodrum, Mersin, Adana, Diyarbakır dahil tam 8 şehirde sinema tutkunları ve kadınlarla buluşmaya devam edecek.
2015 yapımı Sicario'nun merakla beklenen devam halkası ABD'de Haziran'da vizyonda.
Haluk Bilginer'in oyuncu kadrosunda yer aldığı Forget About Nick (Eski Kocam(ız)) filmi 6 Nisan'da vizyonda.
Ailecek Şaşkınız ve Black Panther rekorlara koşuyor...
Merakla beklenen filmin fragmanı deliler gibi izlenirken, Malezyalı gençlerin hazırladığı parodi fragman da ondan aşağı kalmadı.
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