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Sinema>  Sinema Haberleri
21 Şubat 2018 09:52

Yatarak film izleme keyfi İstanbul'da!

Mars Cinema Group bünyesinde Cinemaximum’u sinema zincirini satın alan Güney Koreli 'CJ CGV' şirketi, yatak şeklinde sinema koltuklarını İstinyepark'ta denedi.

2017 sonunda Güney Kore'nin sinema salonları devi CJ CGV, Türkiye'nin en büyük sinema zinciri Mars Cinema Group'u bünyesine kattı.

Şirket öncelikli olarak Güney Kore'de yaygın olan yatak şeklinde sinema koltuklarını ilk kez İstinyepark'ta denedi. Bu sinema salonu için özel bir alan hazırlandı. Loca bölümlerinin 150 TL'ye satıldığı sinemada biletler mısır ve içecek sınırsız olarak verilecek şekilde tasarlandı.Özel bir VIP Lounge alanının bulunduğu sinema salonları bakalım ülkemizde kalıcı olacak mı. Yorumlarınızı bekliyoruz.

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