1 Ağustos 2018 14:16 Yazlık sinema keyfi Queen ile devam ediyor Hint sinemasının en güzel yapımları “Yazlık sinemada Bollywood Akşamları”nda meraklıları ile buluşmaya devam ediyor.

Şişli Belediyesi ve Hindistan Konsolosluğu işbirliğinde düzenlenen “Yazlık Sinemada Bollywood Akşamları” devam ediyor. Nişantaşı Sanat Parkı’nda yapılan film gösterimlerinin 3 Ağustos Cuma akşamı yapılacak olan üçüncüsünde, Vikas Bahl’ın yönetmenliğini üstlendiği “Queen” filmi gösterilecek.

Yoğun ilgi gören organizasyon kapsamında 10 Ağustos Cuma akşamı Taare Zameen Par, 17 Ağustos Cuma akşamı da Paheli filmlerinin gösterimi yapılacak.

Queen

Vikas Bahl’ın yönettiği filmde, düğün hazırlıkları içindeki Rani (Kangana Ranaut), evliliğine çok az kalan nişanlısı tarafından terkedilince müthiş bir üzüntü yaşar. Ancak balayı için planladıkları Avrupa gezisinden yine de vazgeçmez. Bambaşka bir kültürün hüküm sürdüğü topraklarda Rani yepyeni hayatlar keşfedecek, farklı insanlarla tanışıp çok şeyler öğrenecektir.

Taare Zameen Par/ Her Çocuk Özeldir

Yönetmenliğini ve yapımcılığını Aamir Khan’ın üstlendiği filmde, harfleri ve sayıları algılama problemi yaşayan bir çocuk, çevresi ve ailesi tarafından tembel gerizekalı muamelesi görür. Film, çocuğun çalışmayı öğrenebilmesi için yatılı okula verildikten sonra tanıştığı resim öğretmeni ile değişen hayatını ve kazandığı başarıları anlatıyor.

Paheli

Amol Palekar’ın yönettiği filmde, hayatta paradan başka bir şeyi sevmeyen ve onu nikah gecesi terk eden bir adamla evlenen Lachchi’nin yaşadığı ikilemler anlatılıyor. Yalnız kalan Lachchi’nin hayatına, kendisine sonsuz bir aşkla bağlanmaya hazır bir hayalet giriyor ve eşinin görünümünü alarak yıllar boyunca onun yanında kalıyor. Ta ki Lachchi’nin kocası eve dönene dek…

FİLM GÖSTERİMLERİ

Queen : 3 Ağustos Cuma, Nişantaşı Sanat Parkı, 20.30

Taare Zameen Par: 10 Ağustos Cuma, Nişantaşı Sanat Parkı, 20.30

Paheli: 17 Ağustos Cuma, Nişantaşı Sanat Parkı, 20.30

Yer: Nişantaşı Sanat Parkı

Adres: Harbiye Mahallesi, Valikonağı Caddesi, Gümüş Sokak, Şişli / İstanbul

Saat: 20.30