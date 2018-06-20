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20 Haziran 2018 11:31

Yazlık sinemada Ümit Ünal imzalı 9 izlendi

Büyükada'da yazlık sinema günleri devam ediyor...


Büyükada’da bulunan Adalar Kent Konseyi’nde 29 Mayıs itibariyle Eylül sonuna kadar her Salı akşamı ücretsiz film gösterimleri gerçekleşmeye devam ediyor.


19 Haziran Salı akşamı değerli senarist/yönetmen Ümit Ünal'ın 2001 yapımı ilk uzun metraj filmi 9, açıkhavada izlendi. Gösterim sonrası Ümit Ünal, sinema içerik editörü Melis Zararsız moderatörlüğünde izleyicilerin sorularını yanıtladı.


Fikret Kuşkan, Serra Yılmaz, Cezmi Baskın, Ozan Güven, Ali Poyrazoğlu gibi isimlerin başrolde olduğu deneysel film, İstanbul'da bir mahallede sokakta yaşayan bir genç kızın öldürülmesi sonrası sorguya çekilen 6 kişinin çözülmelerini izliyoruz. Film, tamamı dijital çekilmiş ilk Türk filmi olup 2003'te Oscar'ın Türkiye aday adayıydı.


Büyükada'da haftaya salı Başka Sinema katkılarıyla Gloria adlı film izlenecek.

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