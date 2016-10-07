Alacakaranlık (Twilight) serisi hayranları için, iyi haberler gelmeye başladı. Yapımcı şirket, seriyle ilgili ipuçları vermeye ve bu ihtimalleri konuşmaya başladı. Alacakaranlık, Yeniay, Tutulma ve Şafak Vakti Bölüm 1 ile Bölüm 2 olmak üzere 5 kitap halinde yayınlanan Stephanie Meyer'in roman serisi, vampirlere ve kurt adamlara 2000'li yıllarda popülerleşmesini sağlamıştı. 2008'den 2012'ye kadar gösterim tarihi yayılan Alacakaranlık film serisi ise, toplamda 385 milyon dolarlık bütçesine karşılış 3.345 milyar dolar gişe başarısı elde etmişti. Edward karakterini canlandıran Robert Pattinson ve Bella karakterini canlandıran Kristen Stewart da oldukça popüler olmuş ve birçok yapımda yer almıştı.
7 Ekim 2016 15:16
Yeni Alacakaranlık filmi Stephanie Meyer'e bağlı
Alacakaranlık serisine ait olmasa da, yapımcı şirketin yazar Stephanie Meyer ile bir vampir filmi çekmek istediği söyleniyor.
Alacakaranlık (Twilight) serisi hayranları için, iyi haberler gelmeye başladı. Yapımcı şirket, seriyle ilgili ipuçları vermeye ve bu ihtimalleri konuşmaya başladı. Alacakaranlık, Yeniay, Tutulma ve Şafak Vakti Bölüm 1 ile Bölüm 2 olmak üzere 5 kitap halinde yayınlanan Stephanie Meyer'in roman serisi, vampirlere ve kurt adamlara 2000'li yıllarda popülerleşmesini sağlamıştı. 2008'den 2012'ye kadar gösterim tarihi yayılan Alacakaranlık film serisi ise, toplamda 385 milyon dolarlık bütçesine karşılış 3.345 milyar dolar gişe başarısı elde etmişti. Edward karakterini canlandıran Robert Pattinson ve Bella karakterini canlandıran Kristen Stewart da oldukça popüler olmuş ve birçok yapımda yer almıştı.
Yorumlar
Vizyondaki Filmler
- Ziyaretçiler: Gece Avı
- Pervane
- Phantom Thread
- Direniş Karatay
- Küçük Kahramanlar
- Locman
- Gringo
- Vicdan Ağacı
- Mekânlar ve Yüzler
- Mahalle
- Kızıl Serçe
- Ailecek Şaşkınız
- Puloi: Asla Yalnız Uçmayacaksın
- Melez
- Uğur Böceği
- Savaştan Sonra
- Görevimiz Tatil
- Beni Adınla Çağır
- Alem-i Cin
- Samson
- The Florida Project
- All the Money in the World
- Tavşan Peter
- Hadi Be Oğlum
- Black Panther
- Ben, Tonya
- Mutlu Canavar Ailesi
- Sofra Sırları
- Antep Fıstığı
- Kapıdaki Sır
- Suyun Sesi
- Güzel Adam Süreyya
- Özgürlüğün Elli Tonu
- Kayhan
- Cebimdeki Yabancı
- Paramparça
- En Karanlık Saat
- Üç Billboard Ebbing Çıkışı, Missouri
- Labirent: Son İsyan
- Ayı Kardeşler: Fantastik Dünyalar
- Ölümlü Dünya
- Sevgisiz
- Enes Batur Hayal mi Gerçek mi?
- Coco
- The Post
- Deliha 2
- Daha
- Bobi: Dikenlerin Gücü Adına!
- Loving Vincent
- Aile Arasında
Son Haberler
-
Madonna yeniden yönetmen koltuğunda!
Film, Sierra Leone Cumhuriyeti’nde yetim olarak büyüyen ve dünyaca ünlü bir balerin olan Michaela DePrince’nin hayatını anlatacak.
-
37. İstanbul Film Festivali baharı yeniliklerle karşılıyor
Bu yıl 6-17 Nisan tarihleri arasında gerçekleşecek festival programı açıklandı.
-
Siyad: En iyi film Koca Dünya dedi
Sinema Yazarları Derneği (SİYAD) ödülleri belli oldu.
-
Stephen Hawking hayatını kaybetti
Ünlü İngiliz evrenbilimci ve fizik profesörünün hayat hikayesinin anlatıldığı film Theory of Everything, 2015'te vizyona girmişti.