Yeni Alacakaranlık filmi Stephanie Meyer'e bağlı

Alacakaranlık (Twilight) serisi hayranları için, iyi haberler gelmeye başladı. Yapımcı şirket, seriyle ilgili ipuçları vermeye ve bu ihtimalleri konuşmaya başladı. Alacakaranlık, Yeniay, Tutulma ve Şafak Vakti Bölüm 1 ile Bölüm 2 olmak üzere 5 kitap halinde yayınlanan Stephanie Meyer'in roman serisi, vampirlere ve kurt adamlara 2000'li yıllarda popülerleşmesini sağlamıştı. 2008'den 2012'ye kadar gösterim tarihi yayılan Alacakaranlık film serisi ise, toplamda 385 milyon dolarlık bütçesine karşılış 3.345 milyar dolar gişe başarısı elde etmişti. Edward karakterini canlandıran Robert Pattinson ve Bella karakterini canlandıran Kristen Stewart da oldukça popüler olmuş ve birçok yapımda yer almıştı.







Bella isimli bir genç kızın Edward isimli bir vampirle okulda tanışmasını ve ikilinin başlarından geçenleri konu alan film ve roman serisi, gişe ve satış başarısıyla son film yayınlandığından beri yapımcıların iştahını kabartıyor. Seri, her anlamda popüler oldu. Şimdi Alacakaranlık serisi yeniden konuşulmaya başladı.

Alacakaranlık serisi, yeni bir filmle geri dönebilir. Screen Daily'e konuşan Lionsgate şefi Patrick Wachsberger, vampir romantizmine yönelik yeni bir filmle geri dönebileceklerini işaret etti. "Kesin olmamakla birlikte bu bir ihtimal. Eğer Stephenie Meyer bu karakterlerle ilişkili yeni bir öykü yazmak isterse kendisiyle çalışmak isteriz." diyen Wachsberger, yeni filmler için kapıyı açık bıraktı. Filmin başrol oyuncularından Kristen Stewart ise "Dürüst olmam gerekirse: böyle bir projenin içinde yer almak isterin." diyerek filmde yer alabileceğini işaret etti. Robert Pattinson ise "Stephanie'nin ne yazacağını görmek isterim, bunu merak ediyorum. Ama zannediyorum ki ben o rol için çok yaşlı olabilirim. Şu an bile bunun için oldukça büyüğüm. Yine de ilginç olabileceğini ve ilgileneceğimi söylemem gerek." dedi. Lionsgate ve Meyer'in bu konuyla ilgili hamlesinin ne olacağı merak ediliyor.