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Sinema>  Sinema Haberleri
19 Ekim 2017 09:00

Yeni Arnold Schwarzenegger bulundu

27 yaşındaki fitness uzmanı Calum von Moger, 'Bigger' filminde Arnold Schwarzenegger'i canlandıracak.

Vücut geliştirme sporunun en önemli isimlerinden Joe ve Ben Weider kardeşlerin hayatını anlatacak film Bigger için çalışmalar başladı.

Film, Arnold Schwarzenegger'i de keşfeden Joe ve Ben Weider kardeşlerin kendi imparatorluklarını kurarken yaşadıklarına odaklanacak.

Filmle ilgili merak edilen bir konu da 23 yaşında dünyaca ünlü bir vücut geliştirme yarışmasını kazanan Arnold Schwarzenegger'i kimin canlandıracağıydı. Ve o isim 27 yaşındaki fitness uzmanı Calum von Moger oldu.



Vücut geliştirme yarışmalarında dereceleri bulunan Avustralya doğumlu Calum von Moger'in vücut yapısı nedeniyle daha önce de sık sık ünlü aktör Schwarzenegger'e benzetildiği belirtiliyor.



Arnold Schwarzenegger 1970 yılında henüz 23 yaşındayken dünyanın en prestijli vücut geliştirme yarışmasında birinci gelerek Bay Olympia ünvanını kazanmıştı.



Bu ünvanı kazanan en genç erkek olarak tarihe geçen Schwarzenegger aynı yarışmada daha sonraki yıllarda 7 kez daha birincilik kazandı.



Schwarzenegger oyunculuk kariyerine 1982 yapımı Conan ile başlamıştı.



Spor salonlarından Hollywood'a transfer olan Arnold Schwarzenegger, vücut geliştirme sporuna olan ilgisini hiçbir zaman kaybetmedi, bu konuda kitaplar ve makaleler kaleme aldı.

Yorumlar

  • 9 KEZ DÜNYA ŞAMPİYONU OLAN AHMET ENÜNLÜ NÜN KATILDIĞI VE ŞAMPİYON OLDUĞU TURNUVADA AHMET ENÜNLÜNÜN DOPİNG YAPTIĞI ÖNE SÜRÜLEREK 2. OLAN ARNOLD SCHWARGENEGGERE 1. LİK VERİLEREK ŞAMPİYONLUK ONA VERİLMİŞTİR.SONRA DA ÜNLÜ OLMUŞTUR.

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