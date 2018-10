Yeni Batman için sürpriz aday

Ben Affleck'in pelerinini asması ile Gotham şehrinde oluşan süper kahraman açığını kapatmak için arayışlar devam ediyor. 2020'de tamamlanması planlanan Batman efsanesinin yeni 'The Batman' için her gün yeni bir aktörün ismi gündeme gelirken, adaylara eklenen son isim 'Game of Thrones' (Taht Oyunları) dizisinden tanıdığımız ve Jon Snow olarak benimsediğimiz İngiliz aktör Kit Harington.

Christopher Nolan'ın yönettiği ve Christian Bale'in Batman rolünü canlandırdığı 'The Dark Knight' üçlemesinden sonra dümene geçen Ben Affleck, 'Batman vs Superman' (2016) ve 'Justice League' (2017) filmlerinde Gotham şehrinin yeni 'kara şövalyesi' olarak karşımıza çıkmıştı.

Affleck'in planlanan yeni 'The Batman' filminde ise hem Batman karakterini canlandırmaya devam etmesi hem de yönetmen koltuğuna oturması bekleniyordu. Öncelikle yönetmenlik koltuğunu 'Maymunlar Cehennemi' filmleri ile tanıdığımız Matt Reeves'e bırakan Ben Affleck'in filmde rol almayacağı açıklandı.

Filme sadece senaryo desteği verecek olan ünlü oyuncunun bu kararı konusunda tam bir açıklama yapılmadı. Affleck'in yeniden alkol tedavisine başlaması, programının yoğunluğu ve Matt Reeves yönetmenliğinde çekilecek filmde yaratılan yeni Batman'in 25-35 yaş aralığında düşünülmesi aktörün filmde rol almamasının nedenleri arasında gösteriliyor.

Filmin yönetmeni yeni çekilecek 'The Batman' için: “Batman’in sert olduğu ancak duygusal bir hikaye anlattığı; dünyanın en iyi dedektifi olduğu ve benim çocukken onu sevmemi sağlayacak tüm özelliklerinin bulunduğu bir hikaye hazırlıyoruz.” demişti.

Batman için son aday Kit Harrington

Ben Affleck'in çıkardığı 'Batman' maskesini kimin takacağına dair sürekli ortaya yeni isimler atılıyor. En son geçtiğimiz hafta, HBO'nun başarılı yapımı 'Game of Thrones' dizisinden tanıdığımız Kit Harington'ın adı rol için geçmişti. Warner Bros'un sıradaki 'Batman' rolü için Harington'ı düşündüğü ve hatta irtibata geçtiği haberi hızla yayıldı.

Kit Harington ortaya atılan iddia ile ilgili henüz bir açıklama yapmasa da, 'Game of Thrones'un sekizinci sezonun sonunda finalini yapacak olması, aktörün yeni bir proje arayışına girmesine sebep olabilir. Sekiz sezondur ekranlarda 'Jon Snow' karakteri ile görmeye alışık olduğumuz Harington'ı pek yakında yeni rollerde görmemiz sürpriz olmayacak.

Ryan Gosling ise yeni 'Batman' için bir süredir adı geçen diğer aktörler arasında. 'The Notebook' (2004) ve 'La La Land' (2016) filmlerinde gösterdiği performans sonrası Gosling'in ismi romantik bir çağrışımda bulunsa da, yönetmen Matt Reeves'in filmde anlatmak istediği 'duygusal' hikaye için uygun bir aktör olabilir.

Üstelik Ryan Gosling'in, Nicolas Winding'in yönettiği 'Drive' (2011) ve 'Only God Forgives' (2013) filmlerinde çizdiği 'karanlık' bir kahraman imajı düşünüldüğünde, aktörü 'Batman' maskesi ile düşünmek çok da zor değil.

Bir diğer 'Batman' adayımız ise Jon Hamm. 'Mad Men' dizisinin Altın Küre ödüllü oyuncusu Jon Hamm rol için ismi geçen bir başka isim. Aktör, Bruce Wayne'in tüm karizmasına sahip olsa da Matt Reeves'in rol için biraz daha genç bir aktöre yönelmek istemesi Jon Hamm ihtimalini azaltıyor.

Jake Gyllenhaal'da rol için bir süredir adı geçen aktörlerden birisiydi. Artık 'Donnie Darko' (2001) kimliğinden sıyrılan oyuncu, 'The Dark Knight' üçlemesi için de adaylar arasındaydı. Matt Reeves'in 'Batman'i için en uygun isimlerden birisi olsa da 2019'da vizyona girmesi planlanan 'Spider Man' serisinin yeni filminde rol alacak olması Gyllenhaal'ın projede yer almayacağı anlamına geliyor.