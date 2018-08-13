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Sinema>  Sinema Haberleri
13 Ağustos 2018 11:39

Yeni Bond için en güçlü aday Idris Elba

Jason Statham'ın da göz kırptığı James Bond rolü için en güçlü adayın Idris Elba olduğu öne sürüldü.


Vizyona girecek 25’inci filmle 007 James Bond rolüne veda etmeye hazırlanan Daniel Crag’den sonra, kült ajan karakteri kimin canlandıracağı çok uzun süredir sinema dünyasını meşgul eden gündemlerin başında geliyor. “Yeni James Bond kim olacak?” tartışmaları her alevlendiğinde ortaya atılan ilk isim olanIdris Elba, şu anki en güçlü aday olarak gözüküyor.Şu anda 46 yaşında olan Idris Elba, 26'ncı filmde James Bond'u canlandırdığı takdirde, Bond'a hayat veren en yaşlı aktör olacak.


Idris Elba söylentileri Daily Star'ın James Bond serisinin şu anda başında olan Barbara Broccoli ile yaptığı röportajda, "Beyaz olmayan bir Bond için doğru zaman" açıklamasıyla bu ihtimal daha da kuvvetlendi.

Taşıyıcı, Koruyucu ve Tetikçi gibi aksiyon filmleriyle hafızalara kazınanJason Stathamgeçen hafta Bond ile ilgili önemli bir açıklama yapmıştı. 51 yaşındaki oyuncu geçen yıl Daniel Craig'in rolü bırakacağı iddiaları üzerineJames Bond'u canlandırmaya talip olduğunu ancak konuyla ilgili kimsenin kendisine geri dönmediğini söylemişti.


"BEN ELBA, IDRIS ELBA"

Öte yandan Idris Elba, attığı "Ben Elba, Idris Elba" tweet'iyle James Bond'a gönderme yaparak dedikoduları bir adım daha öteye götürdü.



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