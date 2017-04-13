Yeni Dumbledore belli oldu: Jude Law!

Harry Potter evreni, Fantastik Canavarlar serisiyle genişliyor. 1920'li yıllarda geçen ve yine büyücülerin başından geçenleri anlatan Fantastik Canavarlar serisinin ilk filmi, 2016'da büyük ilgi uyandırmış ve Akademi Ödülleri'nde de En İyi Kostüm dalında Oscar kazanmıştı. Serinin devam filmiyle ilgili ilk detaylar gelmeye başladı ve bu sefer müthiş bir haberimiz var: Jude Law, artık Harry Potter evreninde!







Oscarlı yıldız Jude Law'u en son Paolo Sorrentino'nun televizyon dizisi The Young Pope'ta izlemiştik. Şimdi ise daha önce Richard Harris ve Michael Gambon'un canlandırdığı, Harry Potter filmlerinde Hogwarts Cadılık ve Büyücülük Okulu'nun müdürü olarak karşımıza çıkan Albus Dumbledore'un gençliğini canlandırırken izleyeceğiz Jude Law'u.

JK Rowling, 2007'de verdiği bir röportajda Dumbledore karakterinin eşcinsel olduğunu açıklamış, ancak yine de filmin içerisinde Dumbledore'un cinselliğinin yansıtılıp yansıtılmayacağı, henüz bilinmiyor. Bu yıl şimdiden Beauty and the Beast ve Power Rangers gibi gişe rekortmenlerinde iki eşcinsel karakterle karşılaştık bile.

Fantastik Canavarlar Nelerdir ve Nerelerde Bulunur, 2016'nın önemli gişe başarısı sağlayan filmlerinden birisiydi. Dünya çapında 800 milyon dolar gibi bir gişe geliri elde etmişti. Rowling ise Fantastik Canavarlar serisinin beş filmden oluşacağını açıklamıştı.

İlk filmin de yönetmeni olan David Yates, yine yönetmen koltuğunda oturacak. Bununla birlikte Johnny Depp ise Gellert Grindelwald karakterine hayat verecek. DSavid Yates, Jude Law'u açıklarken ünlü oyuncu hakkında "Jude Law fenomenleşmiş, yetenekli bir aktör ve uzun zamandır yaptığı tüm işleri takdirle takip ediyorum. Kendisiyle çalışmak benim için büyük bir fırsat. Eminim, Albus Dumbledore'un tüm beklenmedik yönlerini, büyük bir başarıyla ortaya koyacak." dedi.

JK Rowling, yeni Fantastik Canavarlar filminde, Albus Dumbledore'un hayatını, daha önce hiç görmediğimiz bir şekilde göreceğimizi ifade ediyor. Serinin kitaplarında bile Albus Dumbledore ve onun gençliğiyle ilgili çok fazla bilgiye yer verilmiyordu ve bu yönüyle Fantastik Canavarlar serisinin ikinci filmi şimdiden dikkatleri üzerine çekmeyi başardı.