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Sinema>  Sinema Haberleri
31 Ocak 2018 11:02

Yeni Halloween filminin çekimleri başladı

John Carpenter’ın 1978 yapımı korku klasiği Halloween’in, David Gordon Green yönetmenliğinde devam filmlerinin çekimleri başladı

Filmloverss'ın haberine göre en son 2009 yılında yeniden çevrim şeklinde ortaya çıkan seriye yeni bir devam filmi geleceği yönünde bir söylenti dolaşıyordu. 2017 yılı sona ermeden sevindirici haber geldi ve Halloween serisine yeni bir devam filmi çekilme kararı alındı. Serinin başrolü Jamie Lee Curtis, sosyal medya hesabından setteki ilk gününün fotoğrafını paylaştı.


Başarılı oyuncu Jamie Lee Curtis, seride canlandırdığı Laurie Strode karakteriyle Halloween’in devam filminde yer alacak. Buna ek olarak Nick Castle, 1978 yapımı Halloween filminde canlandırdığı ve korku janrının en ikonik seri katillerinden biri olan Michael Myers’a hayat vermek için tekrardan kamera karşısına geçiyor.


Daha önce Pineapple Express, Your Highness ve The Sitter gibi komedi filmlerine imza attıktan sonra dramaya yönelen ve geçtiğimiz yıl Stronger gibi güçlü bir film çeken David Gordon Green, Halloween serisinin son filminin yönetmenliğini üstleniyor. Filmin senaryosunda da ilginç bir isim var. Yine Pineapple Express ve This Is The End gibi komedi filmlerinde oynamış Danny McBride!


Aynı zamanda John Carpenter’ın yürütücü yapımcılığını üstleneceği film, Amerika’da 19 Ekim 2018 tarihinde vizyondaki yerini alacak.

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